【ROLEUP】PIVOT公式チャンネル「＆TALK」に代表の渡邉達也が登場

株式会社ROLEUP

【なぜ大企業は変われないのか？】

「失われた30年」どころか、今や「失われた40年」とも言われる日本経済。

その停滞の本質はどこにあるのか。そして、どう断ち切るのか。

今回の対談では、以下のテーマについて深く語っています。

▶ 大企業が変われない構造的な理由

▶ 日本経済再興のための処方箋

▶ 経営戦略からM&Aまで一気通貫で支える「経営参謀」という役割

ROLEUPが目指すのは、単なるコンサルティングではありません。

クライアントの経営課題に対し、戦略立案から実行まで伴走し、

真の意味での変革を共に創り上げることです。

日本企業の可能性を信じ、その進化を支え続ける--

それが、私たちROLEUPの存在意義です。

【動画はこちら】

https://youtu.be/ld4txL1T08c?si=G5kLInXTaaICGu9E

現在ROLEUPでは、共に日本経済の再興を担う仲間を募集しています。

「本質的な経営支援がしたい」「変革の現場で働きたい」という方、ぜひご覧ください。

■ROLEUPについて

弊社グループは、企業価値向上をテーマに、M&Aアドバイザリー、財務・税務・法務・労務・ビジネスデューデリジェンス、株価算定に加えて、FA、PPA、PMI、税務サポート、会計監査領域まで、幅広くご支援させていただいております。

M&Aを実行する全ての企業様、プレイヤーの皆様の成長の一助になれば幸いでございます。

会社名：株式会社ROLEUP

代表者：代表取締役社長 渡邉達也

所在地：東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階 （本社）

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２-３ 仙台マークワン19階 （東北支店）

設立 ：2022年

URL ：https://roleup.co.jp