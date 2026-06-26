【ROLEUP】PIVOT公式チャンネル「＆TALK」に代表の渡邉達也が登場

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株式会社ROLEUP


【なぜ大企業は変われないのか？】


「失われた30年」どころか、今や「失われた40年」とも言われる日本経済。


その停滞の本質はどこにあるのか。そして、どう断ち切るのか。



今回の対談では、以下のテーマについて深く語っています。


▶ 大企業が変われない構造的な理由


▶ 日本経済再興のための処方箋


▶ 経営戦略からM&Aまで一気通貫で支える「経営参謀」という役割



ROLEUPが目指すのは、単なるコンサルティングではありません。


クライアントの経営課題に対し、戦略立案から実行まで伴走し、


真の意味での変革を共に創り上げることです。


日本企業の可能性を信じ、その進化を支え続ける--


それが、私たちROLEUPの存在意義です。




【動画はこちら】


https://youtu.be/ld4txL1T08c?si=G5kLInXTaaICGu9E


現在ROLEUPでは、共に日本経済の再興を担う仲間を募集しています。


「本質的な経営支援がしたい」「変革の現場で働きたい」という方、ぜひご覧ください。




■ROLEUPについて


弊社グループは、企業価値向上をテーマに、M&Aアドバイザリー、財務・税務・法務・労務・ビジネスデューデリジェンス、株価算定に加えて、FA、PPA、PMI、税務サポート、会計監査領域まで、幅広くご支援させていただいております。


M&Aを実行する全ての企業様、プレイヤーの皆様の成長の一助になれば幸いでございます。




会社名：株式会社ROLEUP


代表者：代表取締役社長　渡邉達也


所在地：東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階　（本社）


　　　　宮城県仙台市青葉区中央１丁目２-３ 仙台マークワン19階 （東北支店）


設立　：2022年


URL　：https://roleup.co.jp