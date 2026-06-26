【ROLEUP】PIVOT公式チャンネル「＆TALK」に代表の渡邉達也が登場
株式会社ROLEUP
【なぜ大企業は変われないのか？】
「失われた30年」どころか、今や「失われた40年」とも言われる日本経済。
その停滞の本質はどこにあるのか。そして、どう断ち切るのか。
今回の対談では、以下のテーマについて深く語っています。
▶ 大企業が変われない構造的な理由
▶ 日本経済再興のための処方箋
▶ 経営戦略からM&Aまで一気通貫で支える「経営参謀」という役割
ROLEUPが目指すのは、単なるコンサルティングではありません。
クライアントの経営課題に対し、戦略立案から実行まで伴走し、
真の意味での変革を共に創り上げることです。
日本企業の可能性を信じ、その進化を支え続ける--
それが、私たちROLEUPの存在意義です。
【動画はこちら】
https://youtu.be/ld4txL1T08c?si=G5kLInXTaaICGu9E
現在ROLEUPでは、共に日本経済の再興を担う仲間を募集しています。
「本質的な経営支援がしたい」「変革の現場で働きたい」という方、ぜひご覧ください。
■ROLEUPについて
弊社グループは、企業価値向上をテーマに、M&Aアドバイザリー、財務・税務・法務・労務・ビジネスデューデリジェンス、株価算定に加えて、FA、PPA、PMI、税務サポート、会計監査領域まで、幅広くご支援させていただいております。
M&Aを実行する全ての企業様、プレイヤーの皆様の成長の一助になれば幸いでございます。
会社名：株式会社ROLEUP
代表者：代表取締役社長 渡邉達也
所在地：東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階 （本社）
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２-３ 仙台マークワン19階 （東北支店）
設立 ：2022年
URL ：https://roleup.co.jp