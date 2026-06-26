【第1弾】長崎の夏はここで決まり！「真夏のスタジアムシティ」7月3日（金）いよいよ始まる！初開催！「ジャパネットバーゲン in ハピネスアリーナ」×「ピーススタジアム天然芝の全面開放」

株式会社 ジャパネットホールディングス

長崎スタジアムシティは、2026年7月3日（金）から8月31日（月）までの期間、街全体がここだけの夏の熱気に包まれる夏期大型イベント「真夏のスタジアムシティ」を開催いたします。今年のスタジアムシティは、スタジアムやアリーナを併設する当施設だからこそ実現できる、屋内外を問わず昼夜シームレスに遊び尽くせる数々の特別企画をラインナップ。7月から8月にかけて、訪れるたびに新しい感動に出会える、これまでにない長崎の夏をお届けします。

本企画の第1弾として、夏休み期間中いつでも満喫できるお楽しみと、その日しか味わえない特別な体験を織り交ぜた、何度も通いたくなる夏をお届けします。

いつでも街を彩るコンテンツとして、お買い物がお得に楽しめる「長崎スタジアムシティ サマーセール」や 、長崎スタジアムシティ初開催となる夏の風物詩として大人も子供も楽しめる「お化け屋敷」 、ホテルの夏休み限定特別プランなど 、毎日楽しめるラインナップが勢揃い。さらに、見逃せない限定開催のスペシャルな体験として、4日間限定で開催されるビッグイベント「ジャパネットバーゲン in ハピネスアリーナ」や、「ピーススタジアム」のピッチに降り立てる天然芝開放イベントが続々と登場します。夏休み本番に向けても、第2弾となる皆様にお楽しみいただけるコンテンツを順次発表予定です。熱狂が途切れることのない「真夏のスタジアムシティ」に、ぜひ最後までご期待ください。

■【いつでも楽しめる！】夏を彩るロングラン企画。最大70％OFFの「サマーセール」や初開催の「お化け屋敷」を開催

１. 最大70％OFF！「長崎スタジアムシティ サマーセール」

各店舗で最大70％OFF！スタジアムシティ内の人気テナントが総力を挙げてお届けする「スタジアムシティ サマーセール」を開催いたします。ニューバランスやSnow Peakをはじめとする対象のアパレル店舗や家具、生活雑貨など、今すぐ活躍するアイテムをお得に手に入れるチャンスです。

期間： 7月3日（金）～7月20日（月・祝）

場所： 長崎スタジアムシティ内 各対象店舗

※企画内容は変更となる場合がございます。



２. 【初開催】恐怖の限界に挑む！長崎スタジアムシティにお化け屋敷が登場！

夏の風物詩であるお化け屋敷が、長崎スタジアムシティに初登場いたします。息つく暇もないスリルが凝縮された空間で、背筋も凍る最恐のエンターテインメントをお届けします。

今年の夏は長崎スタジアムシティで、日常のストレスを忘れさせるようなホラーエンタテインメントをお楽しみください。

日程：2026年7月18日（土）～8月31日（月）

場所：NORTH 2F 特設会場



３.【スタジアムシティホテル長崎】夏休み限定！豪華ビュッフェとeスポーツが楽しめる特別宿泊プラン販売開始

スタジアムシティホテル長崎は、ご家族での思い出作りに最適な「【夏休み限定】＜2食付き＞サマービュッフェ付きプラン」の販売を開始いたしました。

職人が握るお寿司や厳選カニメニュー、ローストビーフ食べ放題など約38種類の豪華夕食ビュッフェと、「長崎で1番『ワクワクする』をテーマにした朝食」がセットになった夏期限定プランです。さらに夕食会場にて大人気パズルゲームを用いた「ぷよぷよeスポーツ大会」を同時開催。絶品グルメと白熱のゲームバトルを一度にお楽しみいただけます。

日程：2026年8月の平日（計19日間）

※8月3日～5日、7日、10日、12日～14日、17日～21日、24日～28日、31日

夕食会場：スタジアムシティホテル長崎 14階 THE CLUB NAGASAKI

料金：大人２名でご宿泊の場合 １名様あたり2食付き（税サ込）21,900円～

プラン詳細・ご予約はこちらから(https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/plan/50076/)

■【見逃せない限定開催！】その日しか味わえないプレミアムな体験をご提供

１.4日間限定のビッグイベント！長崎スタジアムシティ初開催の「ジャパネットバーゲン inハピネスアリーナ」

今年の夏はハピネスアリーナを舞台に、ジャパネットたかたのサマーバーゲンを初開催いたします。先日、シーズンを終えた長崎ヴェルカの熱戦が繰り広げられたハピネスアリーナが、期間限定で熱気あふれるショッピングエリアに様変わり。テレビショッピングでお馴染みの家電から、毎日の生活を豊かにする日用品、アウトレット商品まで、赤字覚悟の超超超特価で登場します。会場内では実際に商品を試せる体験ブースや、テレビMCによる生ショッピングなど、買うだけではないエンターテインメントなお買い物体験をお届けします。

期間：7月10日（金）～7月13日（月）

時間：11:00～18:00

場所:ハピネスアリーナ

入場料：無料



２. 普段は入れない天然芝に降り立つ特別体験。「ピースタ」芝開放イベントが盛りだくさん！

V・ファーレン長崎の選手たちが躍動するプロ仕様の天然芝ピッチに、一般のお客様が足を踏み入れることができる前代未聞の特別イベントを、日替わりのテーマで多数開催いたします。

＜7月4日・5日開催＞初開催！芝の上に車が！？「PEACE STADIUM MOTOR FESTA」

美しい緑の芝生の上に国産・輸入車の最新EVやSUVなど車好きが喜ぶ自動車約50台がずらりと並ぶ、サッカースタジアムならではの圧巻のモーターショーを開催いたします。当日は屋外の商談スペースの設置や、フードエリア・キッズパークも登場予定です。

日程：2026年7月4日（土）～7月5日（日）

時間：11:00～16:00

入場料：無料



＜7月10日・17日開催＞ピッチの上で乾杯！「ピースタ華金」

金曜日の夜は、お仕事帰りにスタジアムのピッチ上で乾杯！天然芝の上で冷たいビールやおつまみ、絶品グルメを味わいながら、夜風を感じてリラックスできる「ピースタ華金」を開催いたします。さらに、スタジアムを彩る圧巻のライティングショーも実施。金曜日はスタジアムのピッチで極上の「華金」をお過ごしください。

日程：2026年7月10日（金）

参加費：500円／人 ※未就学児無料

※日程は追加となる可能性がございます。公式サイト・アプリ・SNSで随時お知らせいたします。

＜7月18日・19日開催＞芝生全面使用！「ピースタキャンプ2026」

普段は決してテントを張ることができないピーススタジアムのピッチにテントを張り、気持ちのいい夜風と芝を感じながら過ごす究極のアーバンアウトドア体験。過去の開催でも大好評を博した本企画では、絶好のロケーションでととのうテントサウナや、キャンプには欠かせない焚火なども実施します。夕食はスタジアムの夜風を感じながらスタジアムグルメを堪能し、翌朝はピッチサイドでの爽やかな朝食をお楽しみください。ここでしか味わえない特別な一夜をお過ごしいただけます。

日程：2026年7月18日（土）～7月19日（日）

参加費：50,000円/1張（最大5名様まで） ※事前抽選 ※テントサウナは別料金

お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePQfxpGfWvtV1JPbPYVjryh-zrskrLnGW3mqfyPXom7w1sLw/viewform)

＜7月20日開催＞初開催！「ピースタドッグラン＆わんわんルノンマルシェ」

先日オープンしたスタジアムシティドッグランを飛び出し、愛犬と一緒にピーススタジアムの天然芝を思い切り駆け抜けることができるドッグランイベントを初開催いたします。また、わんこ服・おやつ・雑貨など、ワンちゃんとの暮らしがもっと楽しくなるアイテムが集結する「わんわんルノンマルシェ」も同時開催。普段は入ることができない天然芝の上で、愛犬との最高の思い出作りをサポートします。

日程：2026年7月20日（月・祝）

時間：［ドッグラン］ １.8:00～11:00 ２.16:00～18:30 ／［マルシェ］11:00～19:00 （※時間を変更する場合がございます）

場所：PEACE STADIUM Connected by SoftBank（※大型犬・小型犬でエリアが分かれます）

受付方法：事前予約なし／当日受付

ドッグラン料金：ドッグラン会員 2,000円/1頭 非会員 2,500円/1頭 ※V・ファーレン長崎ウェア着用のワンちゃんは500円引き

わんわんルノンマルシェ：入場無料

注意事項：

・市町村の犬の登録済みであり、当日は狂犬病予防接種及び 5 種以上の混合ワクチンの接種証明書の提示が必要です。

・ピッチ内はおもちゃの持ち込み可能、マナーウェア着用は不要です。

■第２弾予告！8月も「真夏のスタジアムシティ」は熱狂が止まらない！

夏休みを迎える8月も、長崎スタジアムシティの熱狂はまだまだ続きます。

ハピネスアリーナで前回大行列を記録した大人気企画「BIGバーゲン」を開催するほか、「夏祭り＆縁日」なども計画中です。屋内外で昼夜を問わず遊び尽くせる8月のイベント詳細をお届けする「第2弾リリース」は、7月中旬の発表を予定しております 。どうぞご期待ください！

「真夏のスタジアムシティ」特設ページはこちら(https://www.nagasakistadiumcity.com/summer_2026/)

＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html

（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/