自律型AIの判断は「人間が確認すれば安心」と言えるのか--GhostDrift、AI判断を後から確かめる「責任OS」基礎理論を情報学とLeanで公開

「人間が確認した」は、AI時代の説明責任を支えられるのか

株式会社GhostDrift数理研究所

自律型AI時代の説明責任の問題は、最初から大事故の姿で現れるとは限りません。

入口にあるのは、もっと身近な「後からの推測」です。



例えば、日常の業務にはこんな場面があります。



領収書、予定表、メール、承認履歴。

残された記録をつなぎ合わせて、「たぶんこういう理由だったのだろう」と判断を読み解くことは、多くの業務で日常的に行われています。費用の記録を当日のカレンダーと照らし合わせ、この支出はあの打ち合わせのためだったのだろう、と考える。人の業務であれば、それで済んできた場面もありました。



しかし、自律型AIが判断に関わる時代には、この何気ない推測が致命的な穴になります。



AIが判断した。担当者も画面を確認した。記録も残っている。それでも、残っているのが結果や承認の履歴だけなら、AIが何を見ていたのか、人間がどこまで確認したのか、どこで止めるべきだったのかは分かりません。AIが「理由」のようなものを表示していたとしても、それだけで「おそらく妥当な判断だったのだろう」と責任をもって断定することはできません。（AIのブラックボックス問題）

確認から責任検証へ



しかも深刻なのは、重大な事故や障害が起きた場面ほど、その推測すら成り立たないことです。



関係者が増え、判断が連鎖し、AIが見ていた情報も膨大になる。

その中で、AIが何を見て、人間がどこまで確認し、どの場面で止めるべきだったのかが残っていなければ、後から読み解く材料そのものが足りません。

だからこそ、監査ログを残すだけでは足りません。



そして今、EU AI Actをはじめ、AIのリスク管理や人間による監督について、「実際に機能していたか」が問われ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000182721.html)始めました。「人間が最後に確認した」という記録だけでは、AI判断の説明責任を支えきれない時代が来ています。

今回のLean4公開が示す3つのこと

1. 人間だけで確認しきれない局面がある、ということを示した

確認すべき項目が多く、人間が見られる範囲に限界があるとき、「全部人間が確認する」というやり方には構造的な限界が生じます。 今回の形式化（ALS: Algorithmic Legitimacy Shift）(https://github.com/GhostDriftTheory/als-finite-experiment-kernel)は、その限界を数式で示したものです。「AIが人間より優れている」という話ではありません。「人間確認だけに頼る設計が、ある条件では責任あるガバナンスとして不十分になる」という事実を、後から検証できる形で記録したものです。自律型AIが広がる社会では、「人間が見たから安心」ではなく、「どの判断を人間が見て、どこからAI検証に任せ、どの条件で止めるのか」を設計する必要があります。

2. AIの判断を、あとから確かめられる記録として残す構造を示した

AIに判断させるだけでは、責任が消えます。何を根拠に判断したか。どこで運用を止めるべきだったか。人間はどこまで確認したか。これらが残っていなければ、企業や組織はAI判断を「責任ある判断」として扱えません。今回の形式化（責任OS(https://github.com/GhostDriftTheory/responsibility-os-kernel)・ADIC(https://github.com/GhostDriftTheory/adic-ai-assurance-lean)）は、AIの判断根拠・確認状態・停止条件・責任記録が、処理の後もバラバラにならず保持される構造を示します。通常の監査ログが「何が起きたか」しか残さないのに対し、「なぜその判断だったか、誰がどこまで見ていたか」を第三者があとから確かめられる形にします。

3. 広島を、AIアシュアランスの実装起点として位置づけた

Hiroshima AI Processという名が示すように、広島はAIガバナンスの国際議論に刻まれた都市です。同時に、巨大な技術が人間の責任にどうつながるのかを問い続けてきた場所でもあります。(https://github.com/GhostDriftTheory/hiroshima-responsibility-functor)GhostDrift数理研究所は、この文脈を理念にとどめず、実装技術側に引き寄せます。広島という文脈を、AI判断を確認・証拠・検証へ接続する責任構造として形式化しました。

■代表コメント

Lean公開が示す3つのこと

株式会社GhostDrift数理研究所 代表取締役 前木 秀光

「AIが社会に入るほど、現場が直面するのは、AIの答えをどう信頼するかという問題です。人間が確認したから安心、ログがあるから安心、だけでは足りない局面があります。同時に、自律型AIに任せるだけでも責任は消えません。必要なのは、AIがどの条件で判断し、どの根拠を通り、どこで止まり、後から誰が確かめられるのかを残すことです。今回公開した基礎理論群は、その仕組みを日本発・広島発の技術基盤として実装していくための土台です」

■公開した6つのLean形式化

今回の公開の核心は、上記の3つの主張を「思想」や「方針」ではなく、コンピューターで検証可能な数式として固定した点にあります。Lean 4は、数学の定理をコンピューターが確認できる形で記述するためのシステムです。これにより、「あとから検証できる構造になっている」という主張そのものを、機械的に確かめることができます。

ALS Finite Experiment Kernel

人間レビューの構造的限界を有限モデルで形式化。

https://github.com/GhostDriftTheory/als-finite-experiment-kernel

Responsibility Information Kernel

判断の順序・履歴の違いが、あとから責任上の区別として残らなければならないことを形式化。

https://github.com/GhostDriftTheory/responsibility-info-kernel

Responsibility Information Capacity

通常の監査ログでは復元できない責任情報の構造を、情報学の来歴・監査証跡・追跡可能性と接続して形式化。

https://github.com/GhostDriftTheory/responsibility-info-capacity

Responsibility OS Kernel

AI判断の根拠・証拠・責任記録が、処理の後もバラバラにならず保持される責任OSの中核構造を形式化。

https://github.com/GhostDriftTheory/responsibility-os-kernel

ADIC AI Assurance Lean

AI判断の過程を、第三者があとから再確認できる証拠として残す技術基盤（ADIC）を形式化。

https://github.com/GhostDriftTheory/adic-ai-assurance-lean

Hiroshima Responsibility Functor

通常の企業判断を、確認と検証を通る責任ある構造へ変換するモデルを形式化。広島発AIアシュアランスの理論的位置づけ。

https://github.com/GhostDriftTheory/hiroshima-responsibility-functor

■関連する特許出願

GhostDrift数理研究所は、責任OSおよびADICに関連する技術について、複数の特許出願を進めています。今回公開したLean形式化は、これらの特許出願とあわせて、AI判断をあとから確かめられる技術基盤として発展させるものです。

・特願2025-201777 ADICアーキテクチャ

・特願2025-285236 ADICが扱う前提条件を整理する技術

・特願2026-003150 ログの圧縮技術

・特願2026-032017 ALS技術

・特願2026-082168 改ざん検知技術

・特願2026-082941 ログの改変不能性に関する技術

・特願2026-083608 サイバーアシュアランス制御／サイバーアシュアランス技術



これらにより、責任OSを研究成果にとどめず、AIアシュアランスを支える実装技術として展開していきます。

■今後の展開

GhostDrift数理研究所が目指すのは、TCP/IPがコンピューター同士をつないだように、ADICと責任OSによって自律型AIの選択肢を「責任をもって採用できる形」につなぐ--自律型AI社会のネットワーク基盤です。

そのために必要なのは、AIアシュアランスに求められる要件を、思想や社内ルールではなく、検証可能な形で定義することです。来歴・監査証跡・追跡可能性といった情報学の標準概念と責任OSを結びつけることで、AIアシュアランスの要件を日本発の規格として定義していくための基盤を作ることが、今回のLean形式化の戦略的な目的です。

今後は、情報学との接続をさらに深め、Lean形式化を拡張していきます。責任OS・ADIC・ALSを、既存の国際的な情報学標準と接続し、自律型AIが社会で稼働するための共通基盤として発展させていきます。



※責任OS・ADICの社会実装に向けた検証は、広島発の物流領域PoCとして進めています。株式会社オンザリンクスとの戦略的パートナーシップについては、こちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000169775.html)をご覧ください。

■本形式化の範囲について

責任OSが目指す未来の自律型AIネットワーク

今回公開したLean形式化は、AIシステムそのものの安全性や法令適合性を直接証明するものではありません。AI判断をあとから検証可能な責任情報として保持するための基礎構造を示すものです。実運用への適用には、対象業務・運用ルール・監査体制との接続が必要です。

■用語解説

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182721/table/4_1_9eed938fa81b566fa5a151e061724ac7.jpg?v=202606260951 ]

【株式会社GhostDrift数理研究所】

代表者 前木 秀光

所在地 東京都新宿区北新宿4-4-4

設立 2026年2月10日

事業内容 高責任領域（物流・製薬・金融・重要インフラ等）におけるAIアシュアランス、サイバーアシュアランス技術の設計・実装支援

URL https://www.ghostdriftresearch.com

電子書籍 EU AI Act時代のAI実装ギャップ、形式検証入門、ADICによる製薬AI実用化、

AIアシュアランス等 https://zenn.dev/ghostdrift?tab=books

動画ライブラリ（日英各36本・計72本） https://www.ghostdriftresearch.com/videos



株式会社GhostDrift数理研究所は、自律型AIの判断をあとから第三者が確かめられる形で残すため、責任OS、ADIC、ALSを中核とするAIアシュアランス／サイバーアシュアランス技術を開発しています。物流・製薬・金融・重要インフラ等の高責任領域を対象に、AIガバナンスを再現可能な証拠と検証可能な設計へ接続する実装支援を進めています。電子書籍・動画教材を通じた知識普及にも取り組んでいます。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社GhostDrift数理研究所 広報担当：前木（まえき）

お問い合わせフォーム：https://www.ghostdriftresearch.com/contact