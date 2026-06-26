20th Anniversary Live「AHS Sensation」 再配信&応援上映イベント開催決定！

株式会社AHS

株式会社AHS（東京都台東区、代表取締役 兼 CTO：フア カンル）は、2026年3月7日に開催された20th Anniversary Live「AHS Sensation」の再配信、応援上映イベントを開催することを発表いたします。

20th Anniversary Live「AHS Sensation」 再配信&応援上映イベント開催

2026年3月7日に開催し大変ご好評を頂いた株式会社AHS20周年記念イベント「AHS Sensation」第2部キャラクターライブの再配信が決定いたしました。

再配信は7月31日(金)20時からで、生配信のタイミングでのみ、コメントとギフトスタンプがご利用いただけます。

また再配信期間に合わせ、東京都千代田区にある秋葉原UDXシアターにて応援上映イベントを開催いたします。

こちらは配信映像(前説なし/ライブ本編のみ)を皆さん一緒に応援してご観覧いただけるイベントです。ペンライトなどの応援グッズの持ち込みや、声出しもOKのイベントですので、ぜひ会場で「AHS Sensation」第2部キャラクターライブの配信映像をお楽しみください。

20th Anniversary Live「AHS Sensation」再配信概要

- 配信日時：2026年7月31日(金)20時～※アーカイブは8月31日23:59までご視聴いただけます- 配信チケット価格：3,800円(税込)- 配信サイト：Z-aN※日本国内/海外からのご視聴が可能です。(2026/8/31(月)21:00まで購入可能）

【購入URL】https://www.zan-live.com/live/detail/10854

20th Anniversary Live「AHS Sensation」応援上映イベント概要

- 開催日時：2026年8月22日(土)- 会場：UDXシアター（東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 4F）- チケット価格：各部4,800円(税込)- 出演：彩澄しゅお/彩澄りりせ/歌愛ユキ/弦巻マキ/桜乃そら/氷山キヨテル/フリモメン/miki/宮舞モカ【第1部】10:50開場 11:50開演

※ 第1部の入場列形成は10時30分開始を予定しております。近隣のご迷惑となりますので列形成開始予定時刻より前のご来場はご遠慮ください

【第2部】15:45開場 16:30開演

※ 第2部の入場列形成は15時30分開始を予定しております。近隣のご迷惑となりますので列形成開始予定時刻より前のご来場はご遠慮ください

第1部と第2部の上映内容に違いはございません。

20th Anniversary Live「AHS Sensation」の配信映像(前説なし/ライブ本編のみ)の上映となります。

※ 現地観覧チケットは1部2部ともに全席指定席となります

※ 年齢制限はございませんが、ご観覧にはお子様もチケットが必要です

チケット発売情報- LivePocket先行受付(抽選)：2026年6月20日(土)～7月3日(金)【受付URL】https://livepocket.jp/t/f5-m6- 結果発表：2026年7月6日(月)- LivePocket一般発売(先着)：2026年7月18日(土)午前10時発売※お申込み可能数：各部お一人様4枚まで

詳しい情報は20th Anniversary Live「AHS Sensation」再配信&応援上映イベント公式サイトにてご確認ください。

【AHS Sensation 公式サイト】https://www.ah-soft.com/20th/ouen.html

株式会社AHSについて

株式会社AHSは、VOCALOID(TM)やSynthesizer V、Recotte Studio、VOICEPEAK、CeVIO、VOICEROIDシリーズなどのクリエイト系ソフトウェア、Cloneシリーズ、ぴた声をはじめとした素材集、その他各種ソフトウェア、教育や3Dなど各種ソリューションまで幅広く企画、販売を行っております。またOEMやライセンス販売、開発受託なども行っており、日本市場にとどまらず世界に通用する製品を常に提供していくことを目指しております。

※各商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

彩澄しゅお/彩澄りりせ/歌愛ユキ/弦巻マキ/桜乃そら/氷山キヨテル/フリモメン/miki/宮舞モカ (C) AHS