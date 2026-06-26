福岡県半導体・デジタル産業振興会議講演会・交流会を開催
「福岡県半導体・デジタル産業振興会議」では、福岡県の半導体・デジタル産業の更なる成長と集積に向けて、地元企業のサプライチェーンの強化や人材の育成・確保等の取り組みを行っています。この度、７月１３日（月）に講演会・交流会を開催しますので、お知らせします。
今年度は、急速に発展するAIとそれを支える半導体技術、そしてAIが現実世界を認知するフィジカルAIをテーマとしています。
AI半導体で世界を席巻するエヌビディア（同）エンタープライズマーケティング本部 堀内朗本部長の基調講演や、産学から集った半導体業界のフロントランナーによるパネルディスカッション等を開催します。
また、県内を代表する半導体関連企業の取組紹介や展示を行い、登壇者を含めた参加者同士の交流会を実施します。
１ 日時
令和８年７月１３日（月） １３：００～１８：３０
２ 場所
ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡 ２階「クラウングランドボールルーム」 （福岡市博多区博多駅前３―３-３）
３ 定員
２５０名（講演会：参加費無料、交流会：会費３，０００円／人、事前登録制） 先着順のため、定員を超えた場合は、途中で募集を終了させていただきます。
４ 次第
〇挨拶（１３：００～１３：３５）
・福岡県半導体・デジタル産業振興会議会長 津田 純嗣
・福岡県知事 服部 誠太郎 ほか
≪講演会≫
〇基調講演（１３：４０～１４：１０）
「ロボット×AIを支えるNVIDIAの技術と展望」
エヌビディア（同） エンタープライズマーケティング本部 本部長 堀内 朗 氏
〇パネルディスカッション（１４：２０～１５：５０）
「フィジカルAI×半導体」
〔パネリスト〕
・エヌビディア(同) エンタープライズマーケティング本部 本部長 堀内 朗 氏
・福岡超集積半導体ソリューションセンター センター長 知京 豊裕 氏
・福岡半導体リスキリングセンター センター長 黒田 忠広 氏
・(株)Preferred Networks エンジニアリング担当VP技術企画本部 本部長 福田 昌昭 氏
〔モデレータ〕
・（公財）九州経済調査協会 常務理事 岡野 秀之 氏
〇県内企業の取組紹介（１６：００～１６：４０）
・九州電子技研(株) 開発室 主任 有田 護 氏
・田川産業(株) Ｌｉｍｉｘ（ファインセラミックス）営業部 部長 足立 太郎 氏
≪交流会≫（１７：００～１８：３０）
会場に福岡超集積半導体ソリューションセンター、福岡半導体リスキリングセンターや県内主要半導体関連企業の取り組みを展示
５ 参加申込
下記URLから申込フォームにアクセスし、必要事項を記入の上、
講演会・交流会について参加／不参加を選択し、送信してください。
申込ＵＲＬ：https://forms.gle/WBN5ZxNGk1msRmGx5
※申込締切：７月６日（月）１２時まで
６ 参加要件
振興会議の会員（会費：無料）であること。
入会申込ＵＲＬ：https://www.robot-system.jp/join/form
７ 問合せ
福岡県半導体・デジタル産業振興会議（福岡県商工部先端技術産業振興課内）
担当：中島、小野 TEL：092-643-3445 E-mail : info@robot-system.jp