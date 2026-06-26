福岡県半導体・デジタル産業振興会議講演会・交流会を開催

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福岡県半導体・デジタル産業振興会議

　「福岡県半導体・デジタル産業振興会議」では、福岡県の半導体・デジタル産業の更なる成長と集積に向けて、地元企業のサプライチェーンの強化や人材の育成・確保等の取り組みを行っています。この度、７月１３日（月）に講演会・交流会を開催しますので、お知らせします。


今年度は、急速に発展するAIとそれを支える半導体技術、そしてAIが現実世界を認知するフィジカルAIをテーマとしています。


　AI半導体で世界を席巻するエヌビディア（同）エンタープライズマーケティング本部 堀内朗本部長の基調講演や、産学から集った半導体業界のフロントランナーによるパネルディスカッション等を開催します。


　また、県内を代表する半導体関連企業の取組紹介や展示を行い、登壇者を含めた参加者同士の交流会を実施します。





１　日時　


令和８年７月１３日（月）　１３：００～１８：３０


２　場所　


ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡　２階「クラウングランドボールルーム」　　　　　　　　　　　　　（福岡市博多区博多駅前３―３-３）


３　定員　


２５０名（講演会：参加費無料、交流会：会費３，０００円／人、事前登録制）　　　　　　　　　先着順のため、定員を超えた場合は、途中で募集を終了させていただきます。


４　次第　


〇挨拶（１３：００～１３：３５）


・福岡県半導体・デジタル産業振興会議会長　津田　純嗣


　　・福岡県知事　服部　誠太郎　ほか


≪講演会≫


〇基調講演（１３：４０～１４：１０）


「ロボット×AIを支えるNVIDIAの技術と展望」


エヌビディア（同）　エンタープライズマーケティング本部　本部長　堀内　朗　氏


〇パネルディスカッション（１４：２０～１５：５０）


　　「フィジカルAI×半導体」


〔パネリスト〕


・エヌビディア(同)　エンタープライズマーケティング本部　本部長　堀内 朗　 氏


・福岡超集積半導体ソリューションセンター　センター長　知京 豊裕 氏


・福岡半導体リスキリングセンター　センター長　黒田 忠広 氏


・(株)Preferred Networks　エンジニアリング担当VP技術企画本部　本部長　福田 昌昭　氏


〔モデレータ〕


・（公財）九州経済調査協会　常務理事　岡野 秀之　氏




〇県内企業の取組紹介（１６：００～１６：４０）


・九州電子技研(株) 　開発室　主任　有田　護 氏


・田川産業(株)　Ｌｉｍｉｘ（ファインセラミックス）営業部　部長　足立　太郎　氏


　


≪交流会≫（１７：００～１８：３０）


会場に福岡超集積半導体ソリューションセンター、福岡半導体リスキリングセンターや県内主要半導体関連企業の取り組みを展示


５　参加申込


　下記URLから申込フォームにアクセスし、必要事項を記入の上、


講演会・交流会について参加／不参加を選択し、送信してください。


　申込ＵＲＬ：https://forms.gle/WBN5ZxNGk1msRmGx5


　※申込締切：７月６日（月）１２時まで


６　参加要件


　振興会議の会員（会費：無料）であること。


　入会申込ＵＲＬ：https://www.robot-system.jp/join/form


７　問合せ


　福岡県半導体・デジタル産業振興会議（福岡県商工部先端技術産業振興課内）


　担当：中島、小野　TEL：092-643-3445　E-mail : info@robot-system.jp