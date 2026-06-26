【VGP2026 Summer 金賞・審査員特別賞 W受賞】BAドライバー搭載の集音器『きこエールPRO』、７月１日(水)より一般販売開始

クロスブレイン株式会社「VGP2026 Summer」において、新設された集音器カテゴリーで初の金賞と審査員特別賞をW受賞した『きこエールPRO』

クロスブレイン株式会社（大阪府大阪市）は、2026年７月１日(水)より、“人の声の聞き取り”に特化したワイヤレスイヤホン機能付き集音器『きこエールPRO』の一般販売を開始いたします。主要な家電量販店をはじめ、メガネ・補聴器チェーンの「メガネの愛眼」での販売を開始いたします。（一部取扱いのない店舗がございます）

本製品は、音量をただ大きくするだけではなく、“言葉を聞き取りやすくする”ことにこだわり、補聴器にも使われる「BA（バランスド・アーマチュア）ドライバー」や「3Dロングノズル構造」を採用した新世代の集音器です。こうした音声の聞き取りやすさを追求した設計が評価され、国内最大級のオーディオビジュアルアワード「VGP2026 Summer」において、新設された集音器カテゴリーで初の金賞と審査員特別賞をW受賞いたしました。

対象店舗ではサンプル試聴器を設置しており、実際の装着感や聞こえ方を店頭でお試しいただけます。「自分に合うか不安」「実際の聞こえ方を確認してから購入したい」といったお客様にも、購入前に体験しながらご検討いただける環境を整えております。

＜製品概要＞

商品名 ：ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエールPRO」

一般発売：2026年７月１日(水)

販売店舗：主要家電量販店、全国のメガネの愛眼 214店舗（一部取扱いなし）

価 格 ：\29,700円（税込）※ メーカー希望小売価格

■VGP2026 Summer 集音器部門「金賞」＆「審査員特別賞」を受賞

『きこエールPRO』は、国内最大級のオーディオビジュアルアワード「VGP2026 Summer」において、新設された集音器カテゴリーで初となる「金賞」と「審査員特別賞」のW受賞を達成いたしました。“聞こえやすさ”と“使いやすさ”の両立が評価されました。

【金賞について】

VGP金賞は、審査員と販売店の投票数を基に、審査会で金賞にふさわしい商品であるかをジャンル毎に審議して決定され、全体の約10％にまで限定される賞です。『きこエールPRO』は、2026年に新設された集音器カテゴリーにおいて金賞を受賞しました。

【審査員特別賞について】

VGP審査員特別賞は、各部門の受賞製品の中から、審査員による合議によって「特に注目すべき製品」と認められたモデルに贈られる特別賞です。カテゴリーの枠を超え、企画性や独自性、完成度などが高く評価された製品が選出されます。

■販売開始の背景

近年、「テレビの音量が大きいと言われる」「会話を聞き返すことが増えた」といった、“軽度な聞こえづらさ”に悩む方が増えています。

一方で、従来の集音器では、下記のようなお困り事を感じる方が少なくありませんでした。

- 音が響きすぎる- 周囲の雑音も大きく聞こえる- 人の声がぼやけて聞こえる

『きこエールPRO』は、“会話”や“人の声”の聞き取りサポートに着目し、音量だけに頼らない聞こえ体験を目指して開発された製品です。

■製品特長

きこエールPRO、実際に使ってみた方の声- 人の声をクリアに再生する「BAドライバー」搭載『きこエールPRO』は、高音域の再生に優れた「バランスド・アーマチュア（BA）ドライバー」を搭載。人の声に含まれる子音を聞き取りやすくし、“聞こえているのに言葉が分かりづらい”という課題にアプローチします。- 音を鳴らすスピーカーがより鼓膜に近づいた「3Dロングノズル構造」スピーカー位置を鼓膜に近づける独自設計により、よりクリアな音の伝達を実現しました。- スマホ不要で、左右別に音量調整が可能スマートフォン操作が苦手な方でも使いやすいよう、製品本体のみで操作可能。左右別の音量調整にも対応しており、「片耳だけの使用」「片耳だけ大きく」といった聞こえに合わせてご使用が可能です。

【メガネの愛眼での販売】

2026年７月１日(水)より、全国のメガネの愛眼店舗（一部取扱いのない店舗もございます）にて販売を開始いたします。実際に装着感や聞こえ方を体験しながら購入できるようになり、より多くのお客様に“会話の聞き取りサポート”を体感いただける環境を整えました。

【クロスブレイン株式会社 コメント】

『きこエールPRO』は、“聞こえづらさ”によって会話を遠慮してしまう方に向けて開発した製品です。

今回、全国のメガネの愛眼店舗で実際に体験いただける環境が整ったことで、より多くの方に「人の声が聞き取りやすくなる体験」を届けられることを嬉しく思います。

【愛眼株式会社コメント】

2026年7月1日(水)より、全国のメガネの愛眼にて取扱いを開始いたします。

是非一度、お近くの『メガネの愛眼』で実際の装着感や聞こえ方を体験してみてください。

取扱店舗一覧 :https://kikoyell.jp/

＜会社概要＞

称号 ：クロスブレイン株式会社

本社所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館6F

代表者 ：中山 智雄

設立 ：2012年9月

事業内容 ：商品企画、開発

資本金 ：300万円

企業URL ：http://cross-brain.co.jp