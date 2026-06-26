新たなストーリー「MADISONBLUE VOYAGE」を始動

株式会社MADISONBLUE

MADISONBLUEは、「MADISONBLUE VOYAGE（ボワヤージュ）」を始動します。ディレクターの中山まりこが旅先で出会った場所、人、物、記憶をMADISONBLUEの風景として立ち上げていくストーリーです。

その第一弾として、沖縄のヴィンテージショップ「AMERICAN WAVE」との出会いをきっかけに、2026年7月3日（金）よりポップアップストア「MADISONBLUE VOYAGE 01 MADISONBLUE meets AMERICAN WAVE」を、青山の旗艦店「MADISONBLUE TOKYO」 2階にて開催します。

10代の頃からヴィンテージに親しんできた中山にとって、古着は非常に身近であり、スタイリングに欠かせない存在です。

今年のゴールデンウィークに沖縄を訪れた際、偶然出会った「AMERICAN WAVE」には、オーナーの審美眼によって選び抜かれたヴィンテージアイテムと、その一つひとつに宿る価値を丁寧に伝える空気がありました。それは、MADISONBLUEが大切にしてきた、時代を超えてもなお、色あせない上質さと、その背景にある物語へのまなざしにも通じています。今回のポップアップは、そうした価値観の共鳴から生まれました。

本イベントでは、デザイナーの中山とAmerican waveのアメリカ人オーナーが共にセレクトしたヴィンテージアイテムに加え、MADISONBLUEのアイテムと掛け合わせたコーディネートを提案します。それぞれのアイテムに宿る背景や文化とともに、時代を超えても楽しむことのできるスタイリングの魅力を紹介します。

【MADISONBLUE VOYAGE 01 MADISONBLUE meets AMERICAN WAVE】

日時： 2026年7月3日（金）～12日（日）11時～19時

場所： MADISONBLUE TOKYO 2階

展開アイテム： 「AMERICAN WAVE」取り扱い商品の中からデザイナーの中山とAmerican waveのアメリカ人オーナーが共にセレクトした、アメリカンヴィンテージアイテム（レディース＆メンズウェア、小物、ジュエリー等）

株式会社MADISONBLUE

2014年スタイリスト中山まりこがシャツ6型でスタートしたMADISONBLUE。

「HIGH CASUAL」をコンセプトに、上質でオーセンティックな洋服とカジュアルなスタイルを提案、着る人本来の個性やエレガントさを際立たせるアイテムが揃う。

https://madisonblue.net/