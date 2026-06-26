[動画公開]第二回いちほし小町の耳より小町便20260620

認定NPO法人葵風今回のサムネイル画像

認定NPO法人葵風が行う子ども食堂いちほし小町は、今月のいちほし小町のメニューや地域イベントに関連するYoutube動画を公開しました。この動画は、いちほし小町に参加する子供たちが登場します。動画はYouTube：https://youtu.be/ZZQ9EbgzpQc でご覧いただけます。

動画制作の背景

この動画は、放課後等デイサービスに通う子供たちがラジオ放送をしてみたい！という子どもの願いと子ども食堂の活動や気軽に参加してほしいという思いを多くの人に認知してもらうために制作されました。いちほし小町では子ども食堂と子どもたちの職業体験学習の場を提供しています。本動画は職業体験の一環として同日に撮影しております。ぜひ、いちほし小町に遊びに来た際には収録に様子もご覧いただけます。

動画詳細について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177762/table/6_1_a336f2f83c03c552e3ccc994f341d4c7.jpg?v=202606260551 ]

今回のサムネイルはラジオパーソナリティであるストーンリバーが書いた「いちほし小町の耳より小町便」の絵です。耳に情報を届けるぞ！という思いが込められた絵になります。

今後の展開

いちほし小町は、今後もYoutubeを通じて、毎月動画を投稿していきます。収録は毎月子ども食堂がい開催される毎月第3土曜日の12:30から収録を開始し、編集が終わり次第、動画を公開します。