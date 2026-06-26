福山市市制施行110周年記念動画『時間を生きる』7月1日公開決定

株式会社CRAFT5時間を生きる メインビジュアル

株式会社CRAFT5（本社：福岡県福岡市、代表取締役：大谷拓也、 https://craft5-inc.com/ 、以下CRAFT5 Inc.）は、福山市市制施行110周年を記念した映像『時間を生きる』を制作し、2026年7月1日に福山市が公開することをお知らせいたします。

本映像は、市制施行100周年を迎えた2016年から110周年を迎える2026年までの10年間を、子どもの成長と重ね合わせながら描く映像作品です。

周年事業において多く見られる出来事の振り返りではなく、「時間そのもの」をテーマに、福山市の歩みを物語として表現する新たな周年映像に挑戦しました。

■市民参加型オーディションで選ばれた9名のメインキャスト

本作品では、市民と一緒に作り上げることを目的に出演者オーディションを開催しました。

本オーディションは、単なる出演者選考ではなく、市民自らが110周年事業に参加する取組として実施。福山市内在住・在学・在勤の9歳から21歳の中より出演者を募集しました。

選考を経て選ばれたのは、主人公となる3人の子どもたちの10年間の成長を表現する9名のメインキャストです。

実際に福山市で育ち、学び、暮らしてきた子どもたちや若者たちが出演することで、福山市が歩んできた10年と、子どもたちが成長していく10年を重ね合わせながら描く、よりリアリティのある作品づくりを目指しました。

福山市の未来を担う次世代が主役となり、このまちの歩みと未来への想いを表現する記念映像となっています。

9名のキャスト

■福山市の想い

本市は2026年（令和8年）7月1日に市制施行110周年を迎えます。これまでに戦災や災害などさまざまな大きな困難に見舞われましたが、先人たちの不屈の努力とふるさと福山への情熱により、未来に向けた歩みを続けてきました。

今を生きる私たちも、先人たちのつくりあげてきた福山という誇れる都市を次世代へと引き継いでいき、輝きを放つ都市として発展させていきます。市民の皆さんと作り上げた本動画をきっかけに、本市の歩みを振り返っていただき、これからの発展に向けた期待を抱いていただければと思います。

■作品を楽しんでもらうために

私たちは普段、時間を意識することなく過ごしていますが、その時間は確かに自分自身を形づくる土台となっています。

本作品では、子どもたちの成長を通して、その「時間」の意味を見つめ直します。

福山市が歩んできた10年という時間と、一人ひとりが過ごしてきた時間を重ね合わせながら、「時間とは何か」「積み重ねてきた時間にはどんな意味があるのか」、そうした視点でご覧いただくことで、作品をより深く楽しんでいただけるのではないかと思います。

CRAFT5 Inc. 映像ディレクター 木下葉介

公開概要

【タイトル】 時間を生きる

【公開日】 2026年7月1日 15:00

【公開先】福山市公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@cityfukuyama

【製作】福山市 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/

【企画・制作】 株式会社CRAFT5 https://craft5-inc.com/

■CRAFT5 Inc.について

CRAFT5 Inc.は映像を中心に、企業や自治体のPR・ブランディング等を支援し、成果に向き合うクリエイティブプロダクションスタジオ/エージェンシーです。

「その先を、まだ見ぬ先へ。」をミッションとし、丁寧でストーリー性のある表現を大切にしています。

企業サイト：https://craft5-inc.com/

制作実績：https://files.craft5-inc.com/portfolio/CRAFT5Inc_Portfolio2026.pdf

CRAFT5 Inc.は、映像に関する領域を問わず事業を実施します。

下記のキーワードでお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

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Mail：info@craft5-inc.com