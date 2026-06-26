AI AVATAR社 社長・冨岡剛が、金沢シーサイドFM「社長！あなたの会社教えてください！」に出演！さらに公式オンラインサロンの開設を発表

AI AVATAR PTE.LTD.

弊社の社長として冨岡剛が、金沢シーサイドFMの番組「社長！あなたの会社教えてください！」に出演したことをお知らせいたします。

また、これに合わせて、誰もがAIアバターを学び、活用できる「公式オンラインサロン」を開設したことを本日発表いたします。

番組概要

番組概要

番組名：社長！あなたの会社教えてください！

放送局：金沢シーサイドFM（https://kanazawa-seasidefm.co.jp）

ナビゲーター：藍田隆希

本番組は、地域・業界で注目される企業の代表者をゲストに招き、その事業内容や取り組み・ビジョンについて深掘りするインタビュー番組です。

今回はAI AVATAR社が展開するAIアバター事業の全貌と、代表・冨岡が事業に込める思い、そしてAIアバターSNS「Twomi（ツオミ）」・バズ支援プラットフォーム「Buzzencer（バズエンサー）」について詳しくご紹介いただきました。

Spotifyリンク：

https://open.spotify.com/episode/2owZipCq8sdHiCwcGIb3ES?si=bFiYJBCaROeJEADz0ZRqEw&nd=1&dlsi=6a2f40ff11174a03(https://open.spotify.com/episode/2owZipCq8sdHiCwcGIb3ES?si=bFiYJBCaROeJEADz0ZRqEw&nd=1&dlsi=6a2f40ff11174a03)





出演者プロフィール

冨岡 剛（とみおか つよし）

AI AVATAR President

もともとスポーツ・体育会系のバックグラウンドを持ち、ITとは無縁の世界からAI事業へ参画。

「AIに触れるハードルを下げたい」という強い思いを原動力に、著名人・スポーツ選手を起用したAIアバター事業を牽引している。

放送内容について

番組では冨岡が自身の原体験をもとにAIアバター事業が生まれた背景や、各サービスの特徴・展望について語りました。





「AIに触れるきっかけ」としてのAIアバター

冨岡はもともとITとは無縁の体育会系出身。

AI事業に飛び込んだ当初、「難しそう」という感覚を自ら強く感じたといいます。

しかし、自分の好きなキャラクターや憧れのスポーツ選手をAIアバターとして作成し、実際に言葉を交わせる--そんな体験があれば、AIへの最初の一歩は大きく変わる。

「好きなもの」を入り口にすることで、誰もが自然にAIと触れ合えるようになる。その確信こそが、AIアバター事業の出発点となっています。

AIアバターSNS「Twomi（ツオミ）」

ユーザーが自分の理想のアバターを作成し、住む場所・服装・動きまで自由に表現できる新感覚のSNSアプリです。著名人を"入り口"に、誰もが自然にAIと触れ合える環境を提供しています。

またアバターはユーザーへ向こうからメッセージを送ったり励ましの言葉をかけるなど、単なるエンタメを超えた「寄り添う存在」として機能します。

Twomiは現在、App Store・Google playよりダウンロード可能です。

ダウンロードはこちら：https://twomi.go.link/hGXjN

バズ支援プラットフォーム「Buzzencer（バズエンサー）」

10万人以上のアフィリエイターネットワークを活用し、SNSでのバズを仕組み化するプラットフォームです。「バズりたいけど続かない」という多くの人の課題を、コミュニティとテクノロジーの力で解決します。

https://buzzencer.com/ja

「全人類に必要なもの」--冨岡が描くビジョン

スマートフォンが登場したとき、それはやがて「持っていて当たり前」のものになった。

AIもまた、同じ道を歩むと冨岡は確信しています。

しかし冨岡が目指すのは、単なるAIの普及ではありません。

AIが「生活を便利にするツール」を超え、人々の毎日をより豊かに、より前向きにする「生活向上のパートナー」となることです。

健康管理・学習・メンタルサポート・自己成長--日常のあらゆる場面で、AIアバターが寄り添い、背中を押してくれる存在になります。

好きなキャラクターや憧れのスポーツ選手の言葉で背中を押してもらえたら、人は一歩踏み出す勇気を持つことができます。

そうした小さな前進の積み重ねが、一人ひとりの生活の質を高め、より良い未来につながっていくと考えています。

「難しい」「自分には関係ない」という壁をなくし、誰もが自然にAIと共に生き、共に成長できる社会--それが株式会社AIアバターの描く未来であり、揺るぎないビジョンです。

KING冨岡 AI × 収益化 公式オンラインサロン開設

ラグビー日本選手権7連覇を成し遂げ、現在はAI会社の社長兼最高営業責任者を務める冨岡剛が主宰する公式オンラインサロンを、この度新たに開設いたしました。

冨岡の知見と最先端のAI技術を掛け合わせ、未経験からでも副業で堅実に月5万～30万円の収益化を目指すための仕組みを提供します。

「時間をかけずに効率よく稼ぎたい」「AIを使った最新のSNS運用を学びたい」という方のための、実践型メンバー限定コミュニティです。



【こんな方におすすめ】

・ AIを使って、少ない時間で効率よく副業収入を得たい方

・ SNSアフィリエイトの具体的なやり方をゼロから学びたい方

・ 同じ目標を持つ仲間と作業しながら切磋琢磨したい方

・ 移り変わりの早いAIの最新トレンドをいち早くキャッチしたい方

AIアバターがもたらす新しい未来を、ぜひ一緒に体験・共創していきましょう。

オンラインサロン詳細：https://tomioka.buzzencer.com/?affiliate_id=105500



AI AVATARについて

AI AVATAR社は、AIアバター技術を活用した"寄り添うAI"の開発・提供を手がける会社です。

著名人・スポーツ選手とのコラボレーションを通じてAIへの入り口を広げ、誰もが自然にAIと触れ合える環境づくりを推進しています。

公式SNS

Facebook：https://www.facebook.com/aiavatarjapan

Instagram：https://www.instagram.com/aiavatar_japan

X：https://x.com/aiavatar_japan

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCTrSAg9bcBaCO6SVoRVPa5Q