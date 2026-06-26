7/17（金）リニューアルオープン！「リトルプラネット ららぽーとTOKYO-BAY」パーク＆トイショップ改装のお知らせ

株式会社リトプラ

“遊びが学びに変わる”がコンセプトの次世代型キッズテーマパーク「リトルプラネット ららぽーとTOKYO-BAY(https://litpla.com/space/lalaport_tokyo-bay/)」（千葉県船橋市）は、パーク内および併設のトイショップを改装し、7月17日（金）にリニューアルオープンいたします。3つのデジタルアトラクションが新たに登場するほか、トイショップも新たなコンセプトで一新。よりパワーアップした屋内キッズパークとして、テクノロジーを駆使した“未来のアソビ”をお届けしてまいります。

※改装にともない2026年6月24日（水）～7月16日（木）は休業期間となります。

■新アトラクションや体験型ショップのオープンも！リニューアル情報

１.オニと一緒にかくれんぼ！？「カクレーン」

鬼ごっこやかくれんぼをモチーフにしたアトラクション「KAKU-LANE（カクレーン）/デジタルかくれんぼ」が新登場！物陰に隠れてオニの目を盗みながら、3つのレーン（列）を素早く行き来してコインを集めていきます。「オニ」に見つかると襲い掛かってきてコインを奪われてしまうかも！？ハラハラドキドキの体験を家族でお楽しみいただけます。

２.剣士に変身してハチャメチャバトル！「SLASH HEROES / なりきりチャンバラごっこ」

自分の体の動きと連動するキャラクターを操って、次々現れるモンスターとのバトルに挑戦できる新アトラクション「SLASH HEROES（スラッシュヒーローズ）」。モーションキャプチャの技術を使い、自分の“分身キャラ”がド派手なワザを繰り出しているかのような爽快感あふれる体験が楽しめます。さらに、遊び方がもっと広がる特別なアイテム（別売り）も登場予定！子どももおとなも思わず夢中になる、進化系チャンバラアトラクションです。

３.足元に広がるフシギな世界！「ディスカバリーガーデン」

足の動きにあわせてフロアに映し出された映像が鮮やかに変化する、自然体感アトラクション「DISCOVERY GARDEN（ディスカバリーガーデン）/デジタルいきもの探し」も新登場します。実際の季節の移り変わりに合わせて映像も変化する仕組みで、春は桜の花びらの中に、秋はカラフルな落ち葉の下に、さまざまないきものが隠れています。ちょっぴり不思議な“いきもの探し”体験を家族でお楽しみください。

４.大人気 “生成AIカードバトル”がパワーアップ！

話題の生成AIの技術を使って、世界に一つだけのトレカが作れる大人気アトラクション「MAZEMON GENERATOR（マゼモンジェネレーター）」がパワーアップ！自分で組み合わせた「そざい」を混ぜてモンスターが作れる体験はそのままに、画面の中で全国のパークで生成されたモンスターたちが“総当たりバトル”に挑む新要素「マゼモンコロシアム」が登場します。進化し続ける「マゼモン」の世界をこの夏、家族でお楽しみください。

５.おもちゃ売り場がパワーアップ！限定クーポンのプレゼントも

パーク併設のトイ/グッズショップが7月17日（金）にリニューアルし、おもちゃ・キャラクターグッズに特化した売り場「PLANET PORT（プラネットポート）」として生まれ変わります。

「発見」と「体験」をテーマに独自の視点でキュレーションしたおもちゃを販売し、キッズはもちろんキダルト層（子どもの心を持ったおとな）も対象におもちゃの最新トレンドを提案。“今、もっとも楽しい！”を厳選したスポットとして、パークと合わせてお楽しみいただけます。

トイショップがリニューアル（画像は他の店舗のイメージです）

また「PLANET PORT」のオープン記念キャンペーンとして、7月17日（金）より、リトルプラネットのパークにご入場いただいたお子様先着1,000人に、「PLANET PORT」でのお買い物で使える500円引きクーポンをプレゼント。税込3,000円以上のお買い物で1枚ご利用いただけます（なくなりしだい終了/パーク入場チケットは割引対象外）。

リトルプラネット ららぽーとTOKYO-BAYでは今後も、訪れるたびに新たな体験に出会える“進化するテーマパーク”として、子どもたちの探究心や創造力を刺激する未来のアソビを提供してまいります。

パーク公式サイトはこちら：https://litpla.com/space/lalaport_tokyo-bay/

お得なクーポン配信中！公式LINEはこちら：https://lin.ee/UlWVXfw （LINEアプリが起動します）

■7月17日（金）からパウ・パトロール×恐竜コラボイベントがスタート！

リトルプラネット ららぽーとTOKYO-BAYでは2026年7月17日（金）から8月31日（月）まで、夏の特別イベント「リトルプラネット DINO FESTIVAL with パウ・パトロール」を開催します。

例年、ファミリー層から好評を博しているリトルプラネット夏の恒例イベント「DINO FESTIVAL（通称ディノフェス）」が、今年は映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』とのコラボでさらにパワーアップ！

パウ・パトロールが乗り込むビークル（のりもの）のぬりえでカーレースに挑んだり、砂の形状にあわせて海や山が現れる不思議な砂場でパウ・パトロールの仲間たちを捜索したりと、最新のデジタル技術を駆使したリトルプラネットならではの特別な体験が楽しめます。映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』（7月24日公開）の世界をイメージした、没入感あふれるアトラクションの数々を全国のファミリーの皆様にお届けいたします。

特設サイトはこちら：https://litpla.com/event/dinosaurfestival/

■次世代型テーマパーク「リトルプラネット」とは

リトルプラネットは、最新のデジタル技術を駆使して子どもたちの探究心や創造力を刺激する、全く新しいタイプのファミリー向けテーマパークです。砂遊びや紙相撲、影絵遊びといった昔ながらの遊びにテクノロジーが融合したアトラクションを通じて、子どもたちに“未来のアソビ”を提供します。

■株式会社リトプラについて

代表者：代表取締役CEO 後藤 貴史

住所：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立：2016年9月

事業内容：ロケーションベースエンターテインメント事業、エクスペリエンスデザイン事業

URL：https://corp.litpla.com/