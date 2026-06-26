【インバウンド向け】大阪・道頓堀リバークルーズ付きウォーキングツアーを販売開始

Contents Like合同会社

訪日観光客向けガイドツアーを展開する Japan Guide Stars（運営：Contents Like合同会社）は、大阪の魅力を凝縮した「道頓堀リバークルーズ付き・大阪ウォーキングツアー」を新たにリリースいたしました。本ツアーにおいて、旅行代理店およびMICE向けの受入体制も強化しています。

とんぼりリバークルーズの様子

本ツアーでは、大阪・難波や道頓堀エリアを舞台に、屋台料理などを味わいながら、その文化的なルーツや歴史を深く学びます。

単なる観光に留まらない「食と歴史の学び」を効率よく体験できる本ツアーは、限られた滞在時間を有効活用したい海外からの観光客や、満足度の高い行程を求めるツアーオペレーターに最適です。

ツアーの締めくくりには、大阪旅行の鉄板アクティビティである「とんぼりリバークルーズ」への乗船がセットになっており、忘れられない大阪の夜をお届けします。

本ツアーの3つの特徴

1. 貴重なナイトアクティビティとして、充実のツアー内容

インバウンド市場において不足しがちな夜間の体験型コンテンツとして、わずか2時間の行程の中に、ウォーキング、写真撮影、屋台グルメ、そしてリバークルーズまでが凝縮されているため、関西ツアーのわずかな隙間時間にも柔軟に組み込めます。

2. 最大20名まで受入にも対応

インバウンドの教育旅行や企業のインセンティブ旅行など、グループの受け入れも可能です。面倒な道頓堀川クルーズのチケット手配なども本ツアーが解消します。

3. 経験豊富なガイドによる、英語での深い「文化的インサイト」の提供

知識豊富なローカルの英語ガイドが同行します。単にスポットを案内するだけでなく、大阪の食文化や日本のナイトライフについて、英語で分かりやすく解説します。

料金

大人（13歳～）： 5,600円 / 名

子供（6歳～12歳）： 1,500円 / 名

乳幼児（0歳～5歳）： 0円（無料）

※飲食代は含んでおりません。

※プライベートツアーをご希望の場合はお問合せください。

ツアー概要

- 出発地点： ドン・キホーテ 道頓堀御堂筋店 隣- 主な停留所・ルート：

1.グリコサイン道頓堀（写真撮影・ウォーキング 15分）

2. 道頓堀（屋台グルメ・ガイドツアー 30分）

3. 法善寺横丁（裏通り散策・ガイドツアー 30分）

4. 道頓堀川（「とんぼりリバークルーズ」に乗船 20分）

※クルーズは天候や潮位、河川状況等により、予告なく運休する場合があります。

旅行・観光事業者様へのご案内

- 所要時間： 約2時間- 対応言語： 英語- ツアー詳細ページ：https://japanguidestar.com/tour/osaka-2-hour-walking-tour-with-dotonbori-river-cruise/(https://japanguidestar.com/tour/osaka-2-hour-walking-tour-with-dotonbori-river-cruise/)- 貴社のターゲット層（VIP、教育旅行、MICE等）に合わせ、内容の微調整が可能です。- 旅行会社様向けの特別料金の設定がございます。- 担当者様による現地下見を随時受け付けております。

■ おすすめの活用シーン

教育旅行・スタディツアー：日本文化への理解を深める校外学習や研修プログラムに。

少人数・多世代のファミリー旅行：お子様からシニアまで、ご家族全員で楽しめるアクティビティとして。

文化体験を重視したツアー造成：付加価値の高い体験型コンテンツを求めるお客様の行程企画に。

■ 「日本文化満喫プログラム」1dayプランへのカスタマイズも可能

Contents Like合同会社が展開する他の文化体験プログラムと組み合わせることで、「日本文化を多角的に学ぶ1日コース」を構築することも可能です。各ツアーの学習目的やグループの規模、タイムスケジュールに合わせて、最適なプランを柔軟にご提案いたします。

会社概要

屋号：Japan Guide Stars

運営会社：Contents Like合同会社

事業内容：訪日外国人向けガイドツアーおよび文化体験コンテンツの企画・運営

（相撲ショー体験／書道／お茶／箸作り／富士山ツアー ほか）

本件に関するお問い合わせ

- Contents Like合同会社（屋号：Japan Guide Stars）- E-mail：info@japanguidestar.com- ツアー詳細ページ：https://japanguidestar.com/tour/osaka-2-hour-walking-tour-with-dotonbori-river-cruise/(https://japanguidestar.com/tour/osaka-2-hour-walking-tour-with-dotonbori-river-cruise/)- Webサイト：https://japanguidestar.com/(https://japanguidestar.com/)- コーポレートサイト：https://japanguidestars-dmc.com/(https://japanguidestars-dmc.com/)