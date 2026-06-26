株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、令和8年6月24日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法が適用された地域のご加入者、代理店に対して、被災に関するお問い合わせ専用のフリーダイヤルを設置し、お客さまの便宜を図ることを決定いたしました。専用フリーダイヤルの番号は以下の通りです。

被災を原因とする視聴不能など、WOWOWのお客さまからのご質問に対応いたします。

0120-814-619（受付時間：9:00-20:00／無休）

内閣府が6月26日に追加で発表した、災害救助法の適用が発表された地域は以下の通りです。

【福岡県】

柳川市（やながわし）、うきは市（うきはし）、みやま市（みやまし）、八女郡広川町（やめぐんひろかわまち）

これまでに災害救助法の適用が発表された地域は下記の通りです。

【鹿児島県】

薩摩川内市（さつませんだいし）

被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、被災された地域の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

以上