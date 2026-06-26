『抱かれるたびに泣くくせに』が6/26（金）より、ピッコマ独占・オリジナル作品として待望の配信スタート！【通常版・完全版も同時配信】

株式会社カカオピッコマ

・『抱かれるたびに泣くくせに』が6/26（金）より、ピッコマ独占・オリジナル作品として待望の配信スタート！初回は一挙20話の大ボリュームで公開

・ 甘い結婚から一転、冷酷に変貌した大公。過酷な【婚前契約】から始まる、極上の執着愛と濃厚なロマンスを描いた注目作

・「通常版」に加え、物語をより情熱的な描写とともに楽しめる「完全版」をピッコマアプリ内にて同時配信！お好みのスタイルで作品が楽しめる

・通常版作品ページ：https://piccoma.com/web/product/199702

・完全版作品ページ：https://piccoma.com/web/product/199707

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、2026年6月26日（金）より、カカオピッコマの完全子会社であるStudio1picが手掛ける新作SMARTOON(R)『抱かれるたびに泣くくせに』（原作：Eun Seoye／作画：Webtoonchanggo）の独占配信を開始いたします。

本作は、強大国の大公と結婚した王女が、結婚直後に豹変した冷酷な夫から逃れるため、過酷な離婚条件に挑むスリリングなファンタジー恋愛作品です。 甘い新婚生活から一転、傲慢な男へと変貌を遂げた大公・エーリッヒと、自由を手に入れるために彼を誘惑しなければならなくなったヒロイン・クレセンティア。相手の冷徹な態度に絶望しながらも、過酷な【婚前契約書】に縛られ、惹かれ合わざるを得ない二人の濃厚な心理戦と執着愛の展開が読者を惹きつけます。

また今回は、幅広い読者の皆様にお楽しみいただける「通常版」に加え、物語の世界観をよりディープに、そして情熱的な描写とともに楽しめる「完全版」の2バージョンをピッコマアプリ内にて同時にリリースいたします。「完全版」は通常版と一部収録内容が異なります。

(C) Eun Seoye / studio1pic「抱かれるたびに泣くくせに」

原作：Eun Seoye

作画：Webtoonchanggo

ヒロインのクレセンティアは、自らの意思で大公との結婚を決め、幸せな未来を夢見ていたレギナ王国の王女。しかし、結婚した途端にエーリッヒはかつての面影を無くし、「今すぐ離婚して、故郷へ帰りたい」と願う彼女の前に残酷な条件を突きつけます。 ――離婚の条件は、大公の子を産むまで、彼を誘惑すること。 果たして彼女は、この執着から逃れ、自由を手にすることができるのか？

「初回20話一挙公開／毎週金曜日更新」で配信。

通常版を読む :https://piccoma.com/web/product/199702完全版を読む :https://piccoma.com/web/product/199707

※「完全版」は、通常版と一部収録内容が異なります。ピッコマアプリ内にて同時配信となります。

Studio1picについて

・社名：株式会社Studio1pic（Studio1pic Corp.）

・代表者：キムヒョンジュ

・所在地：ソウル特別市江南区鶴洞路335、タルンタワー5階

Studio1picはカカオピッコマの完全子会社であり、初のSMARTOONコンテンツ制作スタジオです。 Studio1picのコンテンツは、カカオピッコマが運営する日本No.1のマンガ・小説プラットフォーム「ピッコマ」の連載を皮切りに、韓国国内のプラットフォーム、さらにはグローバル展開を目指しています。Studio1picは皆が共生できる創作環境を作るため最善を尽くしています。Studio1picは、読者の方々にはイチオシになれる最高の作品を提供し、クリエイターの方々には一緒に働きたいNo.1のスタジオとなれるよう邁進して参ります。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ