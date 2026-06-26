「ウェーハ搬送ロボット市場の規模、シェア、成長分析 : 2026-2034年までの予測」出版・販売開始のご案内
セマビズはのFortune Business Insightsの英文調査報告書「ウェーハ搬送ロボット市場の規模、シェア、成長分析 : 2026-2034年までの予測 - Wafer Handling Robots Market Size, Share & Industry Analysis」の販売を2026年6月26日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZ（セマビズ）はFortune Business Insightsの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/fbi-wafer-handling-robots/
世界のウェハ搬送ロボット市場は2025年に15億8,889万米ドル規模、2026年に17億755万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.2%で成長し、2034年には32億478万米ドルへに達するとFortune Business Insightsでは予測しています。2025年時点では、アジア太平洋地域が市場シェア70.0%を占め、同市場を主導しました。
Fortune Businees Insignhts（フォーチュンビジネスインサイツ）「ウェーハ搬送ロボット市場の規模・シェア・業界分析：タイプ別（真空・大気）、ロボット構成別（シングルアーム・デュアルアーム）、用途別（前工程、後工程（組立・パッケージング）、検査・計測）、エンドユーザー別（IDM、ファウンドリ、OSAT）、および地域別予測（2026年～2034年） - Wafer Handling Robots Market Size, Share & Industry Analysis, By Type (Vacuum and Atmospheric), By Robot Configuration (Single Arm and Dual Arm), By Application (Front-End Processing, Back-End (Assembly & Packaging), and Inspection & Metrology), and By End User (Integrated Device Manufacturers (IDMs), Foundries, and Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT)), and Regional Forecast, 2026 - 2034」はウエハ搬送ロボット（ウェハロボット）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
種類
● 真空搬送
● 大気搬送
ロボット形状
● 単一アーム
● 双椀
用途
● フロントエンド処理
● バックエンド（組立＆実装）
● 検査＆計測
エンドユーザ
● 垂直統合型デバイスメーカー（IDM）
● ファウンドリ
● OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）
地域 ※国＆小地域は種類別のみ
北米（種類、ロボット形状、用途、エンドユーザ、国）
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州（種類、ロボット形状、用途、エンドユーザ、国／小地域）
● ドイツ
● 英国
● フランス
● スペイン
● イタリア
● ベネルクス
● 北欧
● ロシア
● その他の欧州
アジア太平洋地域（種類、ロボット形状、用途、エンドユーザ、国／小地域）
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● ASEAN
● オセアニア
● その他のアジア太平洋地域
南米（種類、ロボット形状、用途、エンドユーザ、国／小地域）
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
中東＆アフリカ（種類、ロボット形状、用途、エンドユーザ、国／小地域）
● GCC諸国
● 南アフリカ
● 北アフリカ
● イスラエル
● その他の中東＆アフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353904/images/bodyimage1】
レポート概要
ウェーハ搬送ロボット市場の規模・シェア・業界分析：タイプ別（真空・大気）、ロボット構成別（シングルアーム・デュアルアーム）、用途別（前工程、後工程（組立・パッケージング）、検査・計測）、エンドユーザー別（IDM、ファウンドリ、OSAT）、および地域別予測（2026年～2034年）
株式会社SEMABIZ（セマビズ）はFortune Business Insightsの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/fbi-wafer-handling-robots/
世界のウェハ搬送ロボット市場は2025年に15億8,889万米ドル規模、2026年に17億755万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.2%で成長し、2034年には32億478万米ドルへに達するとFortune Business Insightsでは予測しています。2025年時点では、アジア太平洋地域が市場シェア70.0%を占め、同市場を主導しました。
Fortune Businees Insignhts（フォーチュンビジネスインサイツ）「ウェーハ搬送ロボット市場の規模・シェア・業界分析：タイプ別（真空・大気）、ロボット構成別（シングルアーム・デュアルアーム）、用途別（前工程、後工程（組立・パッケージング）、検査・計測）、エンドユーザー別（IDM、ファウンドリ、OSAT）、および地域別予測（2026年～2034年） - Wafer Handling Robots Market Size, Share & Industry Analysis, By Type (Vacuum and Atmospheric), By Robot Configuration (Single Arm and Dual Arm), By Application (Front-End Processing, Back-End (Assembly & Packaging), and Inspection & Metrology), and By End User (Integrated Device Manufacturers (IDMs), Foundries, and Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT)), and Regional Forecast, 2026 - 2034」はウエハ搬送ロボット（ウェハロボット）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
種類
● 真空搬送
● 大気搬送
ロボット形状
● 単一アーム
● 双椀
用途
● フロントエンド処理
● バックエンド（組立＆実装）
● 検査＆計測
エンドユーザ
● 垂直統合型デバイスメーカー（IDM）
● ファウンドリ
● OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）
地域 ※国＆小地域は種類別のみ
北米（種類、ロボット形状、用途、エンドユーザ、国）
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州（種類、ロボット形状、用途、エンドユーザ、国／小地域）
● ドイツ
● 英国
● フランス
● スペイン
● イタリア
● ベネルクス
● 北欧
● ロシア
● その他の欧州
アジア太平洋地域（種類、ロボット形状、用途、エンドユーザ、国／小地域）
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● ASEAN
● オセアニア
● その他のアジア太平洋地域
南米（種類、ロボット形状、用途、エンドユーザ、国／小地域）
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
中東＆アフリカ（種類、ロボット形状、用途、エンドユーザ、国／小地域）
● GCC諸国
● 南アフリカ
● 北アフリカ
● イスラエル
● その他の中東＆アフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353904/images/bodyimage1】
レポート概要
ウェーハ搬送ロボット市場の規模・シェア・業界分析：タイプ別（真空・大気）、ロボット構成別（シングルアーム・デュアルアーム）、用途別（前工程、後工程（組立・パッケージング）、検査・計測）、エンドユーザー別（IDM、ファウンドリ、OSAT）、および地域別予測（2026年～2034年）