『城とドラゴン』×『サンリオキャラクターズ』コラボレーションイベントを6月30日(火)より復刻開催決定！本日からXキャンペーンを実施！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、株式会社サンリオのキャラクターとの復刻コラボレーションイベントを、2026年6月30日(火)より開催することが決定いたしました。それに伴い、6月26日(金)よりSNSキャンペーンを実施することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353874/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『サンリオキャラクターズ』コラボレーションお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_sanrio-3/
6月30日(火)より『城とドラゴン』にて、株式会社サンリオのキャラクターとの復刻コラボレーションイベントを開催することが決定いたしました。前回登場した「ハローキティ」や「ポムポムプリン」などをモチーフとした「コラボ限定の激レアお着替え」やコラボレーションイベントが復刻登場するほか、今回は7月の新キャラとして登場する「ピクドラガール」をはじめ、人気の「ガールシリーズ」キャラの「コラボ限定お着替え」が新しく登場！また、6月26日(金)からは「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。この機会をお見逃しなく！
【コラボレーション開催期間】2026年6月30日(火)19:00 ～ 7月14日(火)23:59
コラボレーション限定のサンリオキャラクターズのお着替えが新しく登場！
期間中、「なかよしのアバたま」に「マイメロディ」「ハンギョドン」をモチーフとした「コラボ限定の激レアお着替え」が登場します。また、過去登場した「ハローキティ」「ポムポムプリン」などをモチーフとした「コラボ限定の激レアお着替え」も登場いたします。そのほか、レア城主イベントや襲来イベントなど、期間限定のイベントも実施いたしますので、6月30日(火)からのコラボレーションイベントに是非ご参加ください。
※限定の城ドラキャラお着替えは6月30日(火)19:00より「なかよしのアバたま」に追加予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「なかよしのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
※各ガールキャラと対象のコラボお着替えは期間毎にピックアップを予定しております
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353874/images/bodyimage2】
「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353874/images/bodyimage3】
復刻コラボレーションイベント開催を記念して、「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォローし、対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「#城ドラサンリオキャラコラボ」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！引用リポストの際は、ハッシュタグと併せて「コラボレーションイベントが発表された時の感想」や「楽しみにしているポイント」なども一緒にコメントしてみてくださいね！
■開催期間
2026年6月26日(金) ～ 6月30日(火)11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
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◆『城とドラゴン』×『サンリオキャラクターズ』コラボレーションお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_sanrio-3/
6月30日(火)より『城とドラゴン』にて、株式会社サンリオのキャラクターとの復刻コラボレーションイベントを開催することが決定いたしました。前回登場した「ハローキティ」や「ポムポムプリン」などをモチーフとした「コラボ限定の激レアお着替え」やコラボレーションイベントが復刻登場するほか、今回は7月の新キャラとして登場する「ピクドラガール」をはじめ、人気の「ガールシリーズ」キャラの「コラボ限定お着替え」が新しく登場！また、6月26日(金)からは「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。この機会をお見逃しなく！
【コラボレーション開催期間】2026年6月30日(火)19:00 ～ 7月14日(火)23:59
コラボレーション限定のサンリオキャラクターズのお着替えが新しく登場！
期間中、「なかよしのアバたま」に「マイメロディ」「ハンギョドン」をモチーフとした「コラボ限定の激レアお着替え」が登場します。また、過去登場した「ハローキティ」「ポムポムプリン」などをモチーフとした「コラボ限定の激レアお着替え」も登場いたします。そのほか、レア城主イベントや襲来イベントなど、期間限定のイベントも実施いたしますので、6月30日(火)からのコラボレーションイベントに是非ご参加ください。
※限定の城ドラキャラお着替えは6月30日(火)19:00より「なかよしのアバたま」に追加予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「なかよしのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
※各ガールキャラと対象のコラボお着替えは期間毎にピックアップを予定しております
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「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」開催
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復刻コラボレーションイベント開催を記念して、「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォローし、対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「#城ドラサンリオキャラコラボ」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！引用リポストの際は、ハッシュタグと併せて「コラボレーションイベントが発表された時の感想」や「楽しみにしているポイント」なども一緒にコメントしてみてくださいね！
■開催期間
2026年6月26日(金) ～ 6月30日(火)11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。