株式会社スローネ(本社：東京都)は、当社が製作・制作に参加したシンガポールのアニメーション作品『The Violinist』(監督：Ervin Han、Raul Garcia)のワールド・プレミアが、2026年6月23日、世界最大級のアニメーション映画祭「第50回アヌシー国際アニメーション映画祭」(フランス)にて実施されたことをお知らせいたします。





両監督と当社代表結城

当日の観衆





タイトル：The Violinist

監督 ：Ervin Han、Raul Garcia

製作国 ：シンガポール、スペイン他

ジャンル：ドラマ

上映時間：114分

あらすじ：第二次世界大戦下のシンガポールおよびマレー半島を舞台に、本作は二人の若きヴァイオリニスト、カイとフェイの運命を描きます。音楽への情熱と未来への夢を共有していた二人でしたが、戦争はその人生を大きく分断し、それぞれが全く異なる時代と現実を生きることになります。しかし、どれほどの歳月と距離が隔てようとも、彼らの胸にはたった一つの約束が残り続けていました――

いつか再び出会い、二人でヴァイオリンのソナタを奏でるという約束が。









■ 株式会社スローネについて

株式会社スローネは、映画・テレビ・アニメーションを中心とした映像コンテンツの企画・製作・制作を行う東京拠点のクリエイティブカンパニーです。国際共同製作を強みとし、アジアおよび欧州をはじめとする海外パートナーと連携しながら、グローバル市場に向けた作品開発・制作を推進しています。また、社内には国内外に経験豊かなVFXチームを有し、大規模映像制作におけるVFX、最先端のデジタル技術を活用したプロジェクトにも積極的に取り組み、文化や言語の枠を越えて世界に届くストーリーテリングの創出を目指しています。





会社名 ： 株式会社スローネ

代表者 ： 結城 崇史

所在地 ： 〒150-0047 東京都渋谷区神山町2-9フォーラム神山2F

設立 ： 1999年6月

事業内容： 映像コンテンツの企画・製作・制作

URL ： https://throne.asia