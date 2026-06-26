新建新聞社（東京都千代田区・長野県長野市）は、新刊『あたらしい工務店の教科書2026』を6/30日に発売します。

『あたらしい工務店の教科書』とは

［新建ハウジング＋工務店＋識者］で生み出す“あたらしい工務店の教科書” として提案します。住宅業界に関わる人に業界の市場や現状などを把握する実用書として、ぜひご活用ください。 ※新建ハウジング購読者には、2026年6月30日号でお届けします。

テーマは『工務店のNewスタンダード』

理念・あり方・事業モデル・コンセプトを見直すこと＝自社の『Newスタンダード』の構築という根本的な変革の必要性を提示します。 変化の時代において、工務店がいま何を見直し、どこへ向かうべきかをトップランナー工務店＆識者37人の提言と実例から読み解き、新建ハウジング発行人・三浦祐成の解説も加えてまとめました。

【Contents】

巻頭言 工務店の「Newスタンダード」 三浦祐成 ■1.総論編｜ポストオイルショックの工務店経営と家づくり ナフサショックの工務店経営と家づくりはどう変わるか、どう変えるべきか。工務店経営者・建築家・識者に「私見」を聞いた。 ［工務店経営者］ 佐藤欣裕／森亨介／池口純／光山大樹／平松明展／遠藤真二／趙晃啓／小泉武彦 ［識者］ 塩地博文／小原隆 ［建築家］ 伊礼智／井野勇志／関本竜太／松尾和也 ■2.家づくり編｜工務店の家の「Newスタンダード」を考える ナフサショック、インフレを経たいま、工務店がつくる家の「Newスタンダード」は。 ［提言］ 前真之／鈴木大隆／土居守／山本亜耕／アーキロイド／満元貴治 ［新築事例］ 菊池組／キクザワ／増木工務店／ニコハウス設計室／Lib Work／ループスアーキテクト ［リノベ事例］ エコフィールド／野澤工務店／勝部建築／アルティザン建築工房 ■3.経営編｜人の集め方・育て方 ポストナフサショック、そしてAI時代でも「人」の重要性は一層高まっていく。人を大切にする経営を続ける工務店に採用と育成の考え方と実践を聞いた。 ［事例］ アイニコグループ／ひだまりほーむグループ／建築工房 零／丸三ホクシン建設／ハウステックス ■4.経営編｜倒産しない工務店経営 注文住宅縮小、インフレ、そしてナフサショックで建設業の倒産が増えている。倒産しない工務店経営、とくに経営×お金の基本を解説する。 三浦祐成／出口経尊 ■5.データ編｜住宅ネットワークDATA 工務店を商品・技術・経営面でサポートするFC・VCなどの住宅ネットワーク。その基本情報や住宅商品をまとめた。 ・住宅ネットワークの基礎知識とこれから ・［DATA］”強み”で選ぶ住宅ネットワークガイド／住宅パッケージ商品DATAペルソナガイド

書誌情報

書名：あたらしい工務店の教科書2026 三浦祐成 著・編集／新建ハウジング 編集 判型： A4 156ページ 定価： 2640円（税込） ISBN：978-4-86527-160-7 C2452 発行：新建新聞社／新建ハウジング 2026年6月30日 発売

お求めは全国書店・オンライン書店へ 楽天ブックス＞＞ https://books.rakuten.co.jp/rb/18674796/ Amazon＞＞ https://www.amazon.co.jp/dp/4865271600/ 丸善ジュンク堂書店＞＞ https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/9784865271607 ※新建ハウジング購読者の方には6/30号でお届けします