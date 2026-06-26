セントラル・パーク・バンコク、リテール・アジアの主要賞を受賞し、バンコクの新たな世界クラスのランドマークとしての地位を強化

バンコク、2026年6月26日 /PRNewswire/ -- バンコクのスカイラインにそびえ立ち、タイの首都中心部における都市生活を再定義するセントラル・パークは、世界クラスのダイニング、選び抜かれたブランド、緑豊かな公共空間、ライフスタイル体験、スムーズなアクセス性を兼ね備えたランドマーク開発であり、同市を代表する新たな名所の一つとして急速に存在感を高めています。



Central Park Bangkok Wins Top Retail Asia Award, Reinforcing Its Position as Bangkok’s New World-Class Landmark



ルンピニー公園に隣接するデュシット・セントラル・パーク開発地区内に位置するセントラル・パークは、都市生活と自然が共存する新世代の都市型拠点です。中でも象徴的なのが7ライの屋上公園ルーフ・パークで、タイの複合用途開発施設内で最大の屋上緑地として、居住者や来訪者に活気ある交流の場を提供するとともに、ルンピニー公園の緑をバンコク中心部へと広げています。

開業以来、セントラル・パークは来訪者、ビジネス・パートナー、グローバル・ブランドから圧倒的な関心を集め、瞬く間にバンコクで最も話題を呼ぶスポットの一つになりました。こうした勢いは、同プロジェクトの成功、認知度の高まり、新たな世界クラスのランドマークとしての台頭を祝う節目のイベント「セントラル・パーク・ザ・グランド・セレブレーション（Central Park The Grand Celebration）」で、今年初めに頂点に達しました。このイベントは、セントラル・パークに対して顧客、パートナー、テナント、広範なビジネス・コミュニティーから寄せられている厚い信頼を改めて示すものとなりました。

その影響力をさらに裏付けるように、セントラル・パークは先ごろ、顧客体験、イノベーション、都市における価値を再定義する開発プロジェクトを表彰する「リテール・アジア・アワード2026（Retail Asia Awards 2026）」で、「ニュー・モール・オブ・ザ・イヤー－タイ（New Mall of the Year - Thailand）」に選ばれました。

大規模な複合用途開発であるデュシット・セントラル・パークの一環として、本プロジェクトは小売施設とオフィス空間を「デュシット・タニ・バンコク」ホテルおよび高級レジデンスとスムーズに結びつけ、バンコク屈指の一等地に一体的なエコシステムを創出しています。「公園のある暮らしと都市生活の融合（Park Life & Urban Life Integration）」というコンセプトに基づき、セントラル・パークは、アクセス性、ウェルビーイング、有意義な体験を重視する新世代の都市開発を体現しています。

今回の受賞は、バンコクがより住みやすく、世界的な競争力を備えた都市へと変革を続ける中で実現したものです。人々が集い、働き、くつろぎ、自然とつながることのできる場所を創出することで、セントラル・パークは、訪れ、暮らし、体験する都市として、アジアで最も活気ある都市の一つであるバンコクの魅力向上に貢献しています。

さらに、セントラル・クラビは、持続可能な観光と地域社会を中心に据えた開発への貢献が評価され、「エコフレンドリー・モール・オブ・ザ・イヤー－タイ（Eco-Friendly Mall of the Year - Thailand）」を受賞しました。両賞は、タイ全土で長期的な経済・環境・社会価値を生み出す、未来を見据えた拠点づくりに対するCentral Pattanaの取り組みを改めて示すものです。

（日本語リリース：クライアント提供）

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