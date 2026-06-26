第4回CISCEにおける「グリーン農業サプライチェーン」セクション：世界の農業・食品サプライチェーンにおけるAI主導のイノベーション

北京、2026年6月26日 /PRNewswire/ -- 第4回中国国際サプライチェーン博覧会（CISCE）の「グリーン農業チェーン」セクションには、世界中から100社以上の農業関連企業が参加しました。テクノロジーを活用した農業の未来に焦点を当てたこのセクションでは、農業のバリューチェーン全体にわたるイノベーションを紹介するとともに、世界の農業・食品サプライチェーンの安全性を確保するための国際的な交流の場を提供しました。



Green Agriculture Chain Section: Making Food Safer



China State Railway Group、ICBC、China Telecom、SINOMACH、COSCO Shipping、Huafeng Meteorological Media Group、Cargill、Louis Dreyfus Company、CP Group、Syngenta、McDonald's Chinaなど、世界的なサプライチェーンパートナーからなる連合が、COFCOの主導のもと、「安全かつレジリエントなグローバル農業・食品サプライチェーンの構築に関する共同イニシアチブ」を発表しました。このイニシアチブでは、すべてのステークホルダーに対し、サプライチェーンにおけるベストプラクティスの共有、リスクに対するレジリエンスの強化、農業バリューチェーン全体における新技術の導入促進、ならびに農業の近代化、デジタルトランスフォーメーション、および持続可能な開発の支援を呼びかけています。

AIは、このセクションの主要なテーマの一つでした。Beidahuang Groupは、自律型農業機械と5次元農地モニタリングネットワークを基盤とした、コンプライアンス重視の農業用AIモデルを発表しました。SINOMACHは、同社のスマート農業機器のラインナップと、AIを活用した農業運営プラットフォームを出展しました。内モンゴルのJishuo Technologyは、独自のセンサーにより家畜の健康状態を長期的にモニタリングできるAIコンサルティングシステムを世界で初めて公開しています。

中国および海外の主要食品企業が、「農場から食卓まで」の包括的なエコシステムを紹介しました。CP Groupは、「Agriculture 4.0」の統合サプライチェーンモデルを披露しました。McDonald's ChinaとYum Chinaは、再生型農業に関する提携や、温度管理配送の要件に対応可能な自律型物流ソリューションに焦点を当てています。Syngentaは、中国における再生型農業の実践に関する実用的なハンドブックを発行しました。Yili、Feihe、Junlebaoは、乳製品のトレーサビリティシステムや独自の育種技術を披露した一方、青海省や天津市からの地域展示団は、高原で採れた有機農産物や特産食品を展示しました。

このセクションでは、国境を越えたサービスもさらに多く紹介されました。Agricultural Bank of Chinaは同博覧会に初出展し、スマート農業関連のソリューションを展示しました。Optimize Integration Groupは、AIを活用することで農産物の通関時間を短縮できることを実証しました。このセクションには、国際的な倉庫業者や持続可能な大豆の認証機関も参加しています。

多国籍企業、中国を代表する農業関連企業、地域の産業クラスター、そして技術革新企業が一堂に会するこのセクションでは、農業分野全体における近代化とデジタルトランスフォーメーションの進展が紹介されました。デジタルイノベーションにより、より精密かつ効率的な農業が可能となり、国境を越えた協力によって、世界の農業・食品サプライチェーンのレジリエンスと持続可能性が高まっています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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