55周年の「MuAtsu」を、初夏のお出かけにも！対象商品ご購入者へ、特製・周年ロゴ入り“折りたためるムアツクッション”をプレゼント

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）が展開する「MuAtsu」（ムアツ）は今年で販売55周年を迎えます。日頃のご愛顧への感謝を込めて、対象のムアツマットレスシリーズを税込38,500円以上お買い求めいただいた方に、55周年ロゴ入り“折りたためるムアツクッション”を進呈いたします。7月1日（水）より、なくなり次第終了となります。ムアツの心地よさを、日常のさまざまなシーンでご活用ください。

55年にわたり眠りに寄り添ってきた「MuAtsu」（ムアツ）。身体を点で支える独自の凹凸構造が体圧をバランスよく分散し、理想の寝姿勢をサポートします。

睡眠空間を支えてきたムアツの快適さを、座る時間にも。55周年を記念し、対象商品をご購入いただいた方へ、持ち運びしやすい“折りたためるムアツクッション”を進呈します。55周年を記念した、オリジナルロゴ入りの特別仕様です。ご自宅やオフィス、外出先でも、ムアツならではの心地よさをお楽しみいただけます。

【55周年記念ロゴ入り・オリジナル ムアツクッションプレゼント キャンペーン概要】



開催期間 ： 2026年7月1日（水）～ ※なくなり次第終了

対象商品 ：ムアツマットレスシリーズ

特典内容 ：税込38,500円以上ご購入の方に、オリジナル ムアツクッション（35×35×3.5cm）進呈（1台につき1枚）

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/