つなぐ旅　東日本スタンプラリーを初開催します！

さいたま市

東日本連携・創生フォーラムでは東日本地域から38都市が参加し、相互連携による地方創生に向けた取り組みを行っています。

この事業の観光部門では、WEBサイトや各種SNSでの情報発信、各地のイベントでの相互出展など、食・文化・イベント等の地域資源を活用した観光PRを実施しています。

この度、連携都市間の回遊性を高め相互に観光振興を図るため、28の連携都市を巡る広域スタンプラリーを初開催します！

1 開催期間

令和8年7月16日（木曜日）から令和9年1月31日（日曜日）まで

2 スポット一覧（全28か所）

五稜郭タワー（北海道函館市）

小樽国際インフォメーションセンター（北海道小樽市）

青函連絡船メモリアルシップ 八甲田丸（青森県青森市）

蕪島物産販売施設「かぶーにゃ」（青森県八戸市）

道の駅石神の丘（岩手県岩手町）

青葉山公園 仙臺緑彩館 （宮城県仙台市）

とよま観光物産センター「遠山之里」（宮城県登米市）

山形県郷土館「文翔館」（山形県山形市）

道の駅ふくしま（福島県福島市）

鶴ヶ城（福島県会津若松市）

こおりやま観光案内所（福島県郡山市）

二ノ丸茶屋（福島県白河市）

道の駅 うつのみや ろまんちっく村（栃木県宇都宮市）

いちごの里（栃木県小山市）

塩原もの語り館（栃木県那須塩原市）

道の駅たくみの里（群馬県みなかみ町）

鉄道博物館（埼玉県さいたま市）

Befcoばかうけ展望室（新潟県新潟市）

三条鍛冶道場（新潟県三条市）

マイベイス （新潟県魚沼市）

道の駅南魚沼「雪あかり」（新潟県南魚沼市）

富山市ガラス美術館（富山県富山市）

氷見漁港場外市場 ひみ番屋街（富山県氷見市）

金沢市西茶屋資料館（石川県金沢市）

こまつ曳山交流館みよっさ（石川県小松市）

ふくい観光案内所（福井県福井市）

茶臼山動物園（長野県長野市）

上田城跡公園（長野県上田市）

3 参加方法

（1） スタンプラリー専用サイトにアクセスします。

※androidはChrome、iPhoneはSafariからのアクセスをお願いします。

※専用サイトは後日イベントページ(https://www.city.saitama.lg.jp/004/001/001/p130572.html)にて公開します。

（2）初回アクセス時は注意事項が表示されます。「確認しました」ボタンをタップ。

※注意事項を再度確認したい場合は、スタンプラリーサイト下メニューの「注意事項」からご覧ください。

（3）スポットに訪れ、「スポット」から、訪れたスポットを選んでタップし、「スタンプを押す！」ボタンをタップし、スタンプを獲得する。

※「位置情報を使用しようとしています」のポップアップが表示される場合は、「許可」をタップ。

※「許可」できていないと、スタンプが押せません。

（4）スタンプを集めたら、アンケートに答えて景品に応募！

4 賞品

・スタンプ2個で応募！ 2000円相当（50名様）

【新潟市】日本酒（720ml）「越乃寒梅 純米吟醸 灑（さい）」【八戸市】八戸サバ缶バー「3缶セット」【会津若松市】赤べこ

・スタンプ3個で応募！ 3000円相当（20名様）

【青森市】上ボシ武内製飴所ちょびりんご 5種セット【金沢市】宝の麩 いしかわ 6ヶ入【福井市】ふくいのおつまみセット

・スタンプ4個で応募！ 4000円相当（10名様）

【南魚沼市】純米大吟醸 八海山雪のなかの酒【白河市 】白河産コシヒカリ3個セット・ごぼう味噌漬け・ガパオの素・ヤマボシ醤油「吟上」・醤油ようかん【富山市】富山のガラス作品

・スタンプ5個で応募！ 宿泊（5名様）

【函館市】函館湯の川温泉旅館協同組合に加盟している宿泊施設で使える「宿泊補助券」5万円相当【仙台市】秋保温泉旅館組合宿泊券5万円相当【みなかみ町】みなかみ町内宿泊施設で利用できる地域通貨2万5千円相当×2枚【上田市】別所温泉旅館組合 「宿泊補助券」5万円相当【福島市】福島市内の3温泉地（飯坂温泉・土湯温泉・高湯温泉）の旅館で使える「ふくしまの温泉」宿泊補助券 5万円相当

★スタンプを全種類獲得された方には、コンプリートを記念したデジタル賞状をお渡しします！

※上記の賞品は一例です。

※賞品の内容は変更となる可能性があります。

※抽選はイベント終了後におこない、発送は2月中旬を予定しています。

※画像はイメージです。

※発送は日本国内に限ります。

5 東日本連携とは

新幹線の延伸や開業をきっかけに、大宮は「東日本の玄関口」として、ヒト・モノ・情報が自然と集まるまちとなりました。

こうした強みを生かし、「通過するまち」から「降りてもらえるまち」を目指して、東日本連携事業が始まりました。

当初17都市でスタートしましたが、現在では38都市へと広がっています。

6 その他

イベントの内容は、急遽変更となる場合があります。

スマートフォンの位置情報（GPS）機能を活用したアプリ不要、ユーザー登録不要のデジタルスタンプラリーです。

イベントへの参加は無料ですが、交通費、通信費、スポット施設への入場料などの費用については、参加者の負担となります。

本イベントへの参加により発生したトラブル・損害において運営元は一切の責任を負いかねます。

詳しくはこちら(https://www.city.saitama.lg.jp/004/001/001/p130572.html)をご確認ください。

7 問い合わせ先

さいたま市観光国際課

電話：048-829-1365

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