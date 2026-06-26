福岡PARCOラストイヤーキャンペーンプレゼンツ舞台【スリーゴースト】福岡公演 開催決定！Hey!PARCOポスターモデルに「堺雅人」さんを起用！

株式会社パルコ

福岡PARCO(福岡市中央区天神2丁目/店長 長江 良和)は、イギリス気鋭の劇作家サイモン・スティーヴンスが、数年後の世界をテーマに、PARCO劇場に書き下ろす新作戯曲「スリーゴースト」の福岡公演を、福岡PARCOラストイヤーキャンペーン「Hey！PARCO～パルコらしさは、止まらない。～」のエンタテインメント企画の冠公演として開催し、プロモーションを大々的に展開していきます。

今回、主演で約17年ぶりの舞台出演となる堺雅人さんを、【「Hey！PARCO」キャンペーンのポスターモデルとして起用】し、「幕を下ろすその間際こそ、おもしろい。」のキャッチフレーズに合わせ、撮り下ろしをしたヴィジュアルで、天神エリアでの露出展開を図り、12月に控えた公演開催と合わせて、ラストイヤーキャンペーンの本格始動の期待感の醸成を図っていきます。

【公演概要】

福岡PARCOラストイヤー「Hey！PARCO」プレゼンツ PARCO PRODUCE2026 WORLD PREMIERE in JAPAN 「スリーゴースト Three Ghosts」福岡公演

□上演日程：※開場は開演の30分前

・2026年12月10日（木）18:00開演 12月11日（金）13:00 開演

12月12日（土）13:00/18:00開演 12月13日(日)13:00開演 計5公演

□会場：J:COM北九州芸術劇場 大ホール(リバーウォーク北九州6階)

□チケット料金(全席指定・税込)：S席12,500円 A席9,500円 B席6,500円

U-18チケット 4,500円（観劇時に18歳以下対象・当日座席指定券と交換・要身分証）

□チケット発売日：2026年9月12日(土)

□舞台「スリーゴースト」概要

・「トニー賞」、「ローレンス・オリヴィエ賞」等、名だたる演劇賞を多数受賞、イギリス演劇界を牽引するばかりか、世界を股にかけて活躍を続ける劇作家サイモン・スティーヴンスがPARCO劇場に書き下ろす新作戯曲「スリーゴースト」を、盟友ショーン・ホームズの演出で、2026年10月に東京・PARCO劇場にてワールドプレミアの後、11月から12月にかけて全国ツアー(岡山、大阪、愛知、宮崎、福岡)が巡回決定。主演は、約17年ぶりの舞台出演となる堺雅人さんが務める話題作です。

・スタッフ／作：サイモン・スティーヴンス 翻訳：広田敦郎 演出：ショーン・ホームズ

・CAST／ジョー(主人公) ：堺雅人 ハナ(ジョーの妻、ミカの妹) ：倉科カナ

ミカ(ハナの姉)： 伊勢佳世 ユーゴ（ジョーの友達）：迫田孝也 サラ（ミカの元教え子）：ｓａｒａ

ダン（ハナの教え子）：小日向星― マリ（ジョーの母）：高畑淳子 ケン（ミカとハナの父）：段田安則

□舞台「スリーゴースト」フォトカット展

・場所：新館１Fエスカレーター横

・7月３日(金)スタート

・公演情報とともに、撮り下ろしをしたキャストのフォトカットを一堂に展示します。

□福岡PARCOラストイヤーキャンペーン「Hey！PARCO」が、今夏6月末より本格始動！

・『さぁ、みんな一緒に合言葉は「Hey！PARCO」～パルコらしさは、止まらない。～』をコンセプトに、ラストイヤーを飾るキャンペーンが、3月より始動する中、いよいよ今夏より、多彩な夏休みイベントや、コラボ企画などが本格始動していきます。

・第１弾となる広告クリエイティブとして、【幕を下ろすその間際こそ、おもしろい。】のキャッチコピーと合わせ、堺雅人さんがポスターモデルとして登場。

「閉館の最後の最後まで何があるかわからない。」期待感の醸成をアピールしていきます。

□ヴィジュアル掲出：6月26日(金)～

※天神のメインストリートである渡辺通りに面した本館壁面は、７月３日(金)にて掲出