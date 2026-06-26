@cosmeに投稿されたクチコミから、今後のトレンドの兆しを発掘するニュースレター「@cosmeのトレンドの芽」～No.41 2026年6月版～

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（本社:東京都港区、代表取締役社長 遠藤 宗）は、日本最大のコスメ・美容の総合サイト「@cosme」に投稿されたクチコミから、今後のトレンドの兆しを発掘するニュースレター「@cosmeのトレンドの芽」を配信をいたします。

■@cosmeのトレンドの芽とは

国内外4万以上のブランド、42万点以上ものコスメの商品データベースと、クチコミ検索機能や新商品情報などを備えた日本最大のコスメ・美容の総合サイト「@cosme」。

日本の20代～30代の女性の過半数が毎月なんらかの形で利用するサービスです。1999年のサービススタート以来、会員数・クチコミ件数・ページビュー数ともに伸び続け、2026年6月現在の累計クチコミ数は約2,400万件にのぼります。

「@cosmeのトレンドの芽」では、@cosmeに投稿されたクチコミの中に初登場したワードや、出現率が大きく伸長したワードをピックアップして毎月お届けします。まだまだ大きな数値ではないものの、今後大きなトレンドになるかもしれない兆しを実際のクチコミを交えて紹介していきます。

また、旬なカテゴリのクチコミランキング、または@cosme TOKYO/OSAKA/NAGOYA及び@cosme STOREの売り上げランキング、@cosme SHOPPINGの売り上げランキングも紹介します。

＜トピックス＞

1．@cosme投稿クチコミからみる、最新トレンド

・物価高や不安な時代だからこそ コスメに求める「ストレスゼロ」

・リカバリー需要は美容にも？「疲れ顔」対策が急伸

・パーツケアは首まで 本格化するネックケア習慣

・目指すのは「肌ノイズ」レス 「均一感」への注目高まる

・「やりすぎ感」回避が新常識？新たなメイク表現として「知性」がトレンドイン

・梅雨・夏の髪悩みに備えて "落として整えるケア"に注目



2．@cosme TOKYO 売り上げランキング

（集計期間：2026/5/1～2026/5/31）

@cosme TOKYOでは、今どのようなアイテムが売れているのでしょうか？

梅雨や夏の暑さが気になる時期に向け「頭皮ケア」アイテムの売り上げランキングを調査しました。

1．@cosme投稿クチコミからみる、最新トレンド

@cosmeには購入品クチコミとして、1カ月で平均約9万件のクチコミが投稿されます。これらのクチコミの中から2026年4月に初登場したワードや、出現率が大きく伸長したワードをピックアップしました。

※購入品クチコミとは：サンプル使用などではなく、自身で商品を購入して使用した際のクチコミ

物価高や不安な時代だからこそコスメに求める「ストレスゼロ」

物価高や将来への不安など、先行きが見えにくい時代の中、「ストレス溶解」をコンセプトに掲げるサントリービバレッジ＆フードの「ギルティ炭酸 NOPE」が話題を集めるなど、ストレスとの付き合い方に注目が集まっています。化粧品業界でも「ご自愛」要素を含んだ訴求をするブランド（※）が散見されるなど、生活者の心に寄り添う動きが広がっています。

クチコミでは「ストレスゼロ」というワードが前月比3.5倍に急増。「するする描けてストレスゼロ」「まぶたに引っかからない」など、使用感のよさをストレスのなさとして評価する声がみられています。肌にも心にも負担のない使い心地は、今後の商品選択における条件の一つとして重要視されていきそうです。

（※）不安定な時代に、「自分のご機嫌をとる」美容が広がる https://www.istyle.co.jp/news/press/2026/05/0520-bc.html



＜クチコミ抜粋＞

キャンメイク / クイックラッシュカーラーセパレート

カール力も問題がないです。下がってきてもくっつくことがないのでストレスゼロです。

変に太くもならないし、自然なので、ブラウンを使っても白っぽくていやだなってなることがあまりない。薄くつくからか透け感がでるせいかもしれないです。

キャンメイク / クリーミータッチライナー

とにかくするする描けてストレスゼロ。まぶたに引っかからないから

朝のメイクがめっちゃ楽になる！

リカバリー需要は美容にも？「疲れ顔」対策が急伸

疲労回復を目的としたリカバリーウェアがトレンドですが、2030年のリカバリーウェア市場は1,700億円規模となる見込みと言われております。疲れとの向き合い方に関心が高まっているなか、その流れはスキンケアやメイクアップアイテムにも広がってきています。クチコミでは「疲れ顔」というワードが前年同月比1.8倍に伸長。「お疲れ顔が吹っ飛び即買いした」「睡眠不足でも疲れ切った顔にならず保てた」という声もあがっており、疲れ顔に見せたくないという生活者のニーズがうかがえます。今後、化粧品でも疲労感を払拭し、元気な印象に見せてくれるアイテムに、注目が集まるかもしれません。

リカバリーウェア市場2030年に1,700億円規模へ https://mdb-biz.jmar.co.jp/20251127



＜クチコミ抜粋＞

SHISEIDO / アルティミューン パワライジング コンセントレート IIIn

ここ最近の仕事忙し過ぎ長時間労働、睡眠不足、普通だったらもっとわかりやすく疲れ切った顔になるところ、保てていたのは完全にこれのおかげだってわかる。即効力がすごすぎる。それだけ良いお品だから、本当に疲れ顔な人全員にオススメしたい。

RMK / RMK コレクティング ヴェール コンシーラー

リップを買いに行ったところ、崩れたメイクを簡単に直してくれたアイテムがコレでした。一気にお疲れ顔が吹っ飛び、即買いしました。

パーツケアは首まで本格化するネックケア習慣

手を汚さず塗れるスティックタイプやローラー一体型アプリケーターなど、手軽に使えるアイテムやユニークなアイテムの登場が影響したのか、ネックケアアイテムへのクチコミが増加、「首専用」というワードも前月比3.5倍と急伸しています。従来はエイジングケアの文脈で語られることが多かったパーツですが、クチコミでは20代からの声も見られ、若年層にもニーズが広がっているようです。「@cosmeベストコスメアワード2026上半期トレンド予測」で発表した「先どりパーツケア」の流れが本格的に到来し、手軽なエイジングケア習慣として浸透していきそうです。

＜クチコミ抜粋＞

MEDIPEEL / プレミアムペプチドナイテ1000ショット ネックスティック

全く気にしていなかった首のシワが気になり出し、フェイスケアを首まで塗り込んだりしていましたが、首専用の商品があると知り気になって購入しました！

手を汚さずスティックタイプで塗れるのがとても楽です！



LABONITA / PERネッククリーム

首専用みたいな商品ってあまり見たことが無かったので、半信半疑で購入しましたが

予想以上に使用感も良く、心なしか首のしわも気にならなくなってきたような

目指すのは「肌ノイズ」レス「均一感」への注目高まる

毛穴や色むら、凹凸など個別の肌悩みを、「肌ノイズ」と表現する動きが見られ、ワードの出現率も前年同月比3.5倍に増加しています。また、ベースメイクの肌印象の表現である「均一感」というワードも前月比2.2倍へと増加しています。ここ数年は「透明感」を作り出すために、ラベンダー・ブルー系のコントロールカラーを使用する人が多くみられましたが、最近では赤みや色むらなどの肌悩みをカバーするためにイエロー・グリーン系を使用する人が増えています。生活者の今のベースメイクの理想は「”肌ノイズのない”均一に整った肌」なのかもしれません。

＜クチコミ抜粋＞

アディクション / アディクション ザ ブラッシュ マット

いちごミルクというカラーに憧れ、また、おそらく青みが年齢を重ねた肌ノイズのアレコレを飛ばしてくれるハズ！と信じて、tu無しで購入。…正解でした。

エレガンス / モデリング カラーベース

イエローを使用していますが、肌色がとてもきれいに整って、均一感のある仕上がりになります。ある程度しっかり量をのせてもムラになりにくく、テクニックがなくてもきれいに仕上がるのが嬉しいポイント。

「やりすぎ感」回避が新常識？新たなメイク表現として「知性」がトレンドイン

もとの肌や唇の色を活かしながら、薄く・淡く盛る「ミュートメイク」が引き続きトレンドであることから、クチコミではやりすぎ感が出ず適度に盛れるアイテムが評価されています。「やりすぎ感」というワード自体も前月比2倍に伸長しています。またもう一つ、興味深いのがメイクの仕上がりを「知性」というワードで表現する動きです。これまでも「上品さ」というようなワードは多くみられてきましたが、この新たな表現は、「やりすぎ感なく適度に盛る」というメイクの仕上がりへのニーズだけでなく「自分はこうありたい」という軸を、メイクでも表現したい気持ちの表れなのかもしれません。

ミュートメイクとは？：https://www.cosme.net/feature/2024winter-christmas-coffret-nov-4/

＜クチコミ抜粋＞

シュウ ウエムラ / キヌ ルージュ マット

大人っぽくて、とても上品な印象の1本です。日常使いなら、薄づけにすることで通勤にもぴったり。知性的で、気品があります

ディオール / ディオール アディクト リップ グロウ オイル

厚膜ぷっくり感はあるのにやりすぎ感がない

ギラギラし過ぎずデイリー使いにも丁度いいです

梅雨・夏の髪悩みに備えて"落として整えるケア"に注目

最近SNSなどでも目にするようになった「皮膜毛」※1という用語が、クチコミ内でも見られるようになりました。生活者のヘアケアリテラシーはますます高まっているようです。また、「プレシャン」※2や「ヘアスクラブ」などの関連ワードの出現率も増加しており、しっかりと髪の汚れを落とすケアへの関心が高いことがうかがえます。まもなく本格的な梅雨、夏本番を迎えることから、髪のまとまりやべたつき軽減を求めて、落として整えるヘアケアアイテムにより注目が集まりそうです。

※1 ヘアケア製品やスタイリング剤に含まれるシリコーン、ポリマー、油脂などが髪の表面に過剰に蓄積した状態。シャンプーの泡立ちにくさ、髪の乾きにくさを引き起こします。

※2 プレシャンプーの略語。通常のシャンプーの前に行う「髪や頭皮の汚れをリセットする下準備」や「その専用アイテム」

＜クチコミ抜粋＞

プレディア / ファンゴ シャンプー／ヘアマスク n

頭皮がすっきりするのでしっとり系のシャンプー使用前のプレシャンとして使用しています。

汚れがしっかり落ちるのでその後のシャンプーの泡立ちがとてもいいです。

ケラスターゼ / CH ユイル クロノロジスト N

初めて使った時から他にないサラサラ感に感動してずっと使ってます。最近は皮膜毛が怖いので3日に１回のペースで使用してますが、香りもよくこれからも使いたいです。

※ピックアップキーワードはまだN数が少ない「兆し」を捉えたものとなります。全体的なトレンドではありませんのでご注意ください。

@cosme TOKYO 売り上げランキング

梅雨や夏の暑さが気になる時期に向け、@cosme TOKYOの「頭皮ケアアイテム」売り上げランキングを調査しました。ランキングでは、The Ordinaryの頭皮用美容液、今年発売されたVTのブラシ一体型ヘアセラムなど、頭皮環境や髪のコンディションを整えることを目的としたスキンケア発想のアイテムがランクイン。頭皮の汚れをすっきりと落とすSABONのヘッドスクラブ、インバス・アウトバス問わずマルチに使えるukaのスカルプブラシなど、長年支持されているシリーズのアイテムも上位に入りました。

ベタつきやニオイへの対策だけでなく、頭皮ケアへの関心の高さがうかがえるほか、美容感度の高い生活者が集まる@cosme TOKYOならではのラインナップとなりました。

Q. 膨大なデータ群の中から、トレンドになりそうなワードを誰がピックアップしているの？

アイスタイルには、@cosmeの膨大なデータ群を分析し、マーケティングに活用する「リサーチチーム」があります。2,100万件を超える膨大なクチコミはもちろん、アクセスデータや意識調査やインタビューを通して、最新の生活者動向に触れ続けている2人が、毎月のトレンドの芽を分析・ピックアップしています。

株式会社アイスタイル @cosmeリサーチプランナー（左）西原 羽衣子 （右）原田 彩子



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