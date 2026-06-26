スラムダンク奨学金とB.LEAGUEによる、全国の小学生を対象にしたバスケクリニックが今年も開催決定。「B.DUNK KIDS PROJECT 2026」始動！

株式会社集英社

漫画家・井上雄彦氏と株式会社集英社（東京都千代田区・以下、「集英社」）が共同運営している「スラムダンク奨学金」は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（東京都文京区、チェアマン ： 島田慎二 以下「B.LEAGUE」）に協力し、全国の小学生を対象に、未来のバスケットボール選手を育成するクリニック（レッスン）を行う「B.DUNK KIDS PROJECT」（ビー ダンク キッズ プロジェクト）を例年通り実施します。

(C)Inoue Takehiko, I.T.Planning, Inc.

4回目となる本プロジェクトは、バスケットボールに取り組む子どもたち、もしくは、競技に初めて触れる子どもたちの可能性を広げるべく実施するものです。クリニックには、「スラムダンク奨学金」により海外経験を積んだ奨学生OBや、現役のB.LEAGUE選手たちが参加し、テクニックや競技の楽しさを伝えるプログラムを通じて、子どもたちにバスケットボールの魅力を届けます。

応募開始は2026年6月下旬を予定しています。その他開催クラブ、日程、募集要項などの詳細については、特設サイトをご確認ください。

【B.DUNK KIDS PROJECT 2026 特設サイト】 https://www.bleague.jp/b-dunk/

◆ B.DUNK KIDS PROJECT 2026 開催概要

・主催： B.LEAGUE

・共催： 集英社／スラムダンク奨学金

・協賛： 株式会社りそなホールディングス、インフロニア・ホールディングス株式会社、独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）、大塚製薬株式会社

・概要： B.LEAGUEクラブ、選手／スタッフや、スラムダンク奨学生によるプログラム

▶クリニック：バスケットボールの楽しさを体感

▶トークショー・質問会：将来の選択肢の気づき／学び

・対象： 全国の小学校1～6年生

・参加料： 無料

・開催形式：

１. 8月9日（日）※特別クリニック@SAGAアリーナ(日本代表国際強化試合観戦チケット付き)

特別クリニックは、スラムダンク奨学金OBの選手が講師を務め、バスケットボール男子日本代表がプレーするコートをそのまま活用して実施してきました。参加者や保護者の方からも「プロ選手とプレーできて一生の思い出になった」「日本代表がプレーするコートに立てたことが特別だった」「バスケットボールがさらに好きになった」などの声が寄せられ、子どもたちにとって特別な体験の場となっています。過去3回は東京・有明アリーナで開催してきましたが、この体験をより広く子どもたちに届けるため、今年の開催地は東京を離れ、日本代表国際強化試合が行われる佐賀県にて、試合観戦チケットつきで実施いたします。

※開催日程・会場・内容は変更になる可能性がございます。その場合は特設サイトでご案内します。

２.「B.DUNK KIDS PROJECT 2026」全国クリニック

全国のB.LEAGUEクラブに所属する選手が、各地の小学生に向けてクリニックを実施します。

※各クラブの実施日については特設サイトよりご覧ください。： https://www.bleague.jp/b-dunk/

＜参加(開催)予定B.LEAGUEクラブ＞

●【B.LEAGUE PREMIER】

宇都宮ブレックス／アルバルク東京／滋賀レイクス／大阪エヴェッサ／広島ドラゴンフライズ

●【B.LEAGUE ONE】

横浜エクセレンス／金沢サムライズ／ファイティングイーグルス名古屋／香川ファイブアローズ／鹿児島レブナイズ

◆B.LEAGUEチェアマン・島田慎二氏からのコメント

昨年、全国各地でたくさんの弾ける笑顔に出会えたこのプロジェクトを、今年も同様に開催できることを大変幸せに感じています。昨年、ご参加いただいた多くの皆さまにも改めて御礼申し上げます。

いまやバスケットボール選手は、子どもたちが本気で目指す『憧れの職業』へとなりつつあり、その熱量は高まる一方です。私たちはこの未来の選手を育成する『B.DUNK KIDS PROJECT』をさらに充実させ、より多くの子どもたちにバスケットボールの素晴らしさを届けるプラットフォームにしたいと考えています。

プロの選手やコーチ陣と共に過ごす時間の中で、バスケットボールを『知り』、技術や仲間との絆を『学ぶ』。そんな特別な体験を通して、一人でも多くの子どもたちがバスケットボールの魅力に気付き、自らの大きな夢へ向かって羽ばたくきっかけにしてくれることを強く願っています。

島田慎二

◆井上雄彦氏からのコメント

今年の夏もB.DUNK KIDS PROJECTが開催されます。

バスケが好きで、Bリーグが好きな子どもたち。

バスケは本格的にやったことがないけどこれからやってみたい気持ちがある子どもたち。

Bリーグの選手たちと一緒にバスケを楽しむことができるチャンスです。

プロの選手たちに聞きたいことをどんどん聞いてみましょう。

参加者の皆さんがB.DUNK KIDS PROJECTを通してバスケをさらに楽しんでもらえたらうれしいです。

井上雄彦

◆集英社からのコメント

「大好きなバスケットボールに恩返しがしたい」

井上雄彦先生のこの一言で発足したスラムダンク奨学金も今年で20回目。その奨学生OBの協力も仰ぎながら、“バスケットボール”との出会いを子どもたちに提供する場所として、B.LEAGUEと一緒に立ち上げた「B.DUNK KIDS PROJECT」も今年で4回目を迎えます。この3年間で約2,000名の子どもたちに参加していただきました。

B.LEAGUE発足以来、この10年でバスケットボール界を取り巻く環境は大きく変わり、ますます身近なスポーツとなってきています。バスケットボールに興味はあるけど、やったことはない。子どもにバスケットボールをやらせてみたいけど機会がない。そんなお子さんや親御さんにとってこのプロジェクトがバスケットボールに触れる一つの機会になることを心より願っています。

ご心配はいりません。現在の日本代表選手も、赤木剛憲も、木暮公延も、三井寿も、宮城リョータも、流川楓も、そして桜木花道も…誰でも最初は初心者です。小学生の皆さん、この夏にバスケットボールと“出会って”みませんか？



【2025年実施会場の様子】

●東京・有明アリーナでの特別クリニック

(C)B.LEAGUE(C)B.LEAGUE(C)B.LEAGUE(C)B.LEAGUE

●全国B.LEAGUEクラブでの各クリニック

大阪エヴェッサアルバルク東京 (C)ALVARK TOKYO佐賀バルーナーズ (C)SGBL広島ドラゴンフライズ (C)HIROSHIMADRAGONFLIES名古屋ダイヤモンドドルフィンズ (C)NAGOYAD

■スラムダンク奨学金 概要

「スラムダンク奨学金」は、『SLAM DUNK』の作者である井上雄彦氏の「この作品をここまで愛してくれた読者とバスケットボールというスポーツに、何かの形で恩返しがしたい」という志から始まりました。高校を卒業後、大学あるいはプロを目指しアメリカで競技を続ける意志と能力を持ちながら、様々な理由によりその夢を果たせない若い選手を支援することを目的として2006年に設立。具体的には、高校卒業後、本場アメリカへの留学の機会を提供する奨学金制度です。選考を通過した奨学生はアメリカのプレップ・スクール(大学進学の準備をする学校)へ留学し14か月間にわたり、勉学とバスケットボールの研鑽に励みます。これまでに19名が留学し、歴代奨学生には、B.LEAGUEのクラブ、3x3.EXE PREMIERのクラブに所属している選手がいるほか、アメリカの4年生大学に進学予定の選手がいます。

※歴代奨学生の紹介や近況については「スラムダンク奨学金」公式サイトにてご覧いただけます。

公式サイト：http://slamdunk-sc.shueisha.co.jp/

◆ B.LEAGUE概要

2016年9月22日に開幕した、日本男子プロバスケットボールリーグの通称。全国各地のクラブを通じて、トップレベルのバスケットボールの魅力を届けるとともに、地域社会や次世代育成に向けたさまざまな取り組みを行っています。B.LEAGUEでは、今後も日本国内を中心に、リーグやクラブの魅力発信等を通じてファンとのつながりを深めることや、バスケットボールを通じた地域・社会への貢献に取り組んでまいります。

公式サイト：https://www.bleague.jp/