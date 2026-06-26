【徳島県鳴門市】「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地」の開催
鳴門市役所
１.午前10時00分～11時10分
２.午前11時20分～午後０時30分
３.午後０時40分～１時50分
４.午後２時20分～３時30分
５.午後３時40分～４時50分
６.午後５時00分～６時10分
- 会場：ボートレース鳴門 UZU HALL（鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48-1）
- 料金：大人 1,500円
中学生・高校生 800円
子ども（３歳～小学生） 600円
※２歳以下は入場無料。
※小学生以下は保護者同伴必須。
- 注意事項：ヒールのある（３cm以上のかかとの高い）靴での入場は不可。
2022年、2024年に続き、本市で「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地」を開催します。
過去実施したことのない新コンテンツも加わり、圧倒的な世界観をお楽しみいただけます。
■イベント詳細- 日時：８月１日（土）～30日（日）（事前予約／完全入替制・再入場禁止）
１.午前10時00分～11時10分
２.午前11時20分～午後０時30分
３.午後０時40分～１時50分
４.午後２時20分～３時30分
５.午後３時40分～４時50分
６.午後５時00分～６時10分
- 料金：大人 1,500円
中学生・高校生 800円
子ども（３歳～小学生） 600円
※２歳以下は入場無料。
※小学生以下は保護者同伴必須。
- 注意事項：ヒールのある（３cm以上のかかとの高い）靴での入場は不可。
■事前予約・お問い合わせについて
【事前予約について】
予約サイト（https://futurepark-boatrace.net）から事前に予約してください。
【お問い合わせ】
TEL：088-2559-3034
※受付時間：平日 午前10時～午後５時（７月31日（金）まで）
全日 午前９時30分～午後６時10分（イベント開催期間中のみ）