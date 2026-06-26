【徳島県鳴門市】「チームラボ　学ぶ！未来の遊園地」の開催

鳴門市役所

2022年、2024年に続き、本市で「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地」を開催します。

過去実施したことのない新コンテンツも加わり、圧倒的な世界観をお楽しみいただけます。

■イベント詳細

- 日時：８月１日（土）～30日（日）（事前予約／完全入替制・再入場禁止）１.午前10時00分～11時10分２.午前11時20分～午後０時30分３.午後０時40分～１時50分４.午後２時20分～３時30分５.午後３時40分～４時50分６.午後５時00分～６時10分

■事前予約・お問い合わせについて

- 会場：ボートレース鳴門 UZU HALL（鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48-1）- 料金：大人 1,500円中学生・高校生 800円子ども（３歳～小学生） 600円※２歳以下は入場無料。※小学生以下は保護者同伴必須。- 注意事項：ヒールのある（３cm以上のかかとの高い）靴での入場は不可。

【事前予約について】

予約サイト（https://futurepark-boatrace.net）から事前に予約してください。

【お問い合わせ】

TEL：088-2559-3034

※受付時間：平日 午前10時～午後５時（７月31日（金）まで）

全日 午前９時30分～午後６時10分（イベント開催期間中のみ）