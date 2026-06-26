【一関高専】一関市ふるさと納税を活用した「はじまりの関 ”First Gate Way” プロジェクト」始動

独立行政法人国立高等専門学校機構プロジェクト理念

一関工業高等専門学校（岩手県一関市、校長：小林 淳哉、以下「一関高専」）は、一関市ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを令和8年6月22日（月）から9月19日（土）までの90日間実施します。皆様の温かいご支援をお願い申し上げます。

◆プロジェクト概要 【「一関」その名には未来を拓く言霊が宿っています】

「一」からはじまるこの街の名前は、単なる歴史の記録を超え、この地に住む人々に対して「ここは何かがはじまる場所」という予感を与え続けてきました。

AIやDXの進化は世界を劇的に変えるいま、一関高専は「はじまりの（いちの）関所」として、新しい価値を生み出す「First Gate Way（はじまりの扉）」になります。

奥州藤原氏が文化を育み、日本初の近代的国語辞書「言海」を編纂した賢人を生んだ学都としての伝統を背負いながら、学生たちは自らをアップデートさせ、未到の未来への扉を開こうとしています。

この岩手から世界を驚かせるメジャーリーガーたちが羽ばたいていったように、今度は一関高専が若き才能を社会へと解き放つゲートウェイになります。

◆皆様のご寄附で実施したいこと 【４つのゲートウェイ】

はじまりの関 ”First Gate Way”プロジェクト

青春を捧げ、地域の未来をつくる学生たちへ、皆様の温かいご支援をお願いいたします。寄附金は一関の「言霊」を体現する4つのゲートを通じ、学生たちを世界へと解き放つために活用します。

１．イノベーションのGate Way-アントレプレナーシップチャレンジ支援プロジェクト-

～挑戦こそすべての「はじまり」～

学校と地域を「スタートアップの現場」へ変えます。寄附金は、学生がアイデアを形にし、社会へとつながる「イノベーションのゲートウェイ」のための開発・活動支援に活用します。



２．世代を超えて融合するGate Way-地域の「わくわく」創出プロジェクト-

～技術を街の笑顔に～

専門技術を「楽しさ」に変換し、地域にエネルギーを届ける活動をします。学生と地域が一体となり、一関の日常に新しい風を吹き込む「わくわく」を創出します。



３．課題から価値を創出するGate Way-地域の課題解決・バリュー創出プロジェクト-

～地域の課題を未来への価値に～

地域企業と協働した課題解決型実習(PBL)を導入し、地域の理解を通し、机上の空論ではない実践的なスキルを養います。



４．世界からそして世界へのGate Way-地域のにぎわい・交流創出プロジェクト-

～一関を世界との融合の地に～

留学生・海外連携大学等とのコラボ活動などを通して、世界から人が集まり、地域の若者などさまざまな世代の人たちとも関わることで、多様な価値観が交差・融合する「現代の関所」として街の新たな賑わいを生み出します。

◆ふるさと納税の概要

タイトル：一関高専 はじまりの関 ”First Gate Way” プロジェクト

目標金額：14,400,000円

資金使途：開発・活動支援費、地域活性イベント等経費、サテライト拠点整備費など

受付期間：2026年9月19日まで

一関高専ホームページ：https://www.ichinoseki.ac.jp/donation/hometown-tax.html

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/gcf/5520

※ふるさと納税は、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度で、控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。ふるさとチョイスの”一関高専プロジェクト”からご支援をお願いいたします。

ふるさと納税の仕組み：https://www.furusato-tax.jp/about

◆一関工業高等専門学校について

一関工業高等専門学校は１学科４系からなる本科と１専攻からなる専攻科を備えた工業高等専門学校で、岩手県南部の一関市に1964年に創設されました。「明日を拓く創造性豊かな実践的技術者の育成」を教育理念とし、地域とともに歩む信頼される学校を目指しています。

【学校概要】

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 一関工業高等専門学校

所在地：岩手県一関市萩荘字高梨

校長：小林 淳哉

設立：1964年4月

URL：https://www.ichinoseki.ac.jp/

事業内容：高等専門学校・高等教育機関

一関工業高等専門学校