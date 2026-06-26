人気料理家misaさん×レタスクラブが初コラボ！お洋服のように着回せる「5wayおめかしエプロン」が6月26日（金）20:30より期間限定で受注スタート

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA LifeDesign（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金正法）が運営する生活情報メディア「レタスクラブ」は、人気料理家・misaさんとコラボレーションしたオリジナル商品「misa×レタスクラブ 5wayおめかしエプロン」の受注販売を開始いたします。

2026年6月26日（金）20:30より、公式オンラインショップ「レタスクラブ暮らしの店」にて、期間限定で予約を受け付けます。

▶「misa×レタスクラブ 5wayおめかしエプロン」販売ページ

https://lettuceclub-kurashi.com/?pid=191806988

※カートオープンは20:30以降

「気負わず作れて、とびきりおいしい」レシピがSNSを中心に世代を問わず支持され、Instagram（@misa_ihouse）のフォロワー数が38.9万人を突破（2026年6月時点）、さらに著書『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない。』（KADOKAWA）で2025年「料理レシピ本大賞」を受賞された人気料理家のmisaさん。そんな彼女とレタスクラブのコラボレーションにより、お洋服のように着回せる特別なエプロンが誕生しました。

「体型や年齢を問わず、誰もがかっこよく着こなせるエプロンを作りたい」というmisaさんの思いから始まった本プロジェクト。日常の家事にはもちろん、思わずそのままお出かけしたくなるような、デザイン性と機能性を両立させたこだわりのアイテムです。

■シーンに合わせて自由に着回せる「5way仕様」

基本のエプロンスタイルに加え、ロング丈ワンピ、ふんわりキャミワンピ、ギャルソンエプロン、巻きスカートと、1枚で5通りの着こなしを楽しめる「5wayおめかしエプロン」。おうちの中だけで完結せず、お洋服感覚で街にも馴染む高い着回し力が魅力です。

■エプロンの“作業着感”をそぎ落とした、上品なマット質感

艶を抑えたマットで高級感のある生地を採用。エプロンの作業着っぽさを無くし、1年中どんなお洋服にも自然に溶け込む上質な佇まいを目指しました。シワになりにくく乾きやすいなど、日常使いに嬉しい実用性も備えています。

■体型や年齢を選ばず、美しく魅せるサイズ設計

身体のサイズに左右されず使えるよう、総丈（132cm）や腰回りの幅（122cm）をたっぷりと確保。お尻までしっかり隠れる安心感がありながら、深いスリットを施すことで足さばきの良さも叶えました。

家事の相棒としてはもちろん、毎日のおしゃれを彩るお洋服としても活躍してくれる「5wayおめかしエプロン」。

その日の気分やシーンに合わせて、ぜひ自由な着こなしを楽しんでみてください。

【商品概要】

商品名：misa×レタスクラブ 5wayおめかしエプロン

価格：6,900円（税込）

サイズ： フリーサイズ

カラー： ブラック

受注期間： 2026年6月26日（金）20:30 ～ 7月12日（日）23:59まで（期間限定販売）

発送予定日: 2026年8月31日（月）頃

販売場所： 公式オンラインショップ「レタスクラブ暮らしの店」

商品ページ： https://lettuceclub-kurashi.com/?pid=191806988 ※カートオープンは20:30以降

※予定数に達し次第、期間内でも受付を終了する場合がございます

【サイト概要】

サイト名：レタスクラブ暮らしの店

URL：https://lettuceclub-kurashi.com/

運営：株式会社KADOKAWA LifeDesign