【JAF旭川】「士別×和寒×剣淵×幌加内×旭川 ぐるっとドライブスタンプラリー2026」開催
一般社団法人 日本自動車連盟
プレゼント商品（イメージ）
ドライブスタンプラリーの詳細はこちら :
https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/hokkaido/2026shibetsu-wassamu-kembuchi-horokanai-stamprally?utm_campaign=48prtimes&utm_source=2026-001&utm_medium=referral
一般社団法人日本自動車連盟（JAF）旭川支部（支部長 西川 弘二）は、2026年6月27日（土）より11月1日（日）まで「士別×和寒×剣淵×幌加内×旭川 ぐるっとドライブスタンプラリー2026」を開催いたします。
上記各自治体の観光スポットを巡り、観光誘客につなげることを目的としております。
本企画は、5か所全ての観光スポットでスタンプを集めた方の中から抽選で20名様に、5市町村いずれかの特産品をプレゼントいたします。
【開催概要】
１ 期 間 2026年6月27日（土）～11月1日（日）
２ 対 象 者 スマートフォンをお持ちの方であればどなたでも参加可能
(JAFへ加入されていない方も参加可能です）
３ 参 加 料 無料
プレゼント商品（イメージ）
ドライブスタンプラリーの詳細はこちら :
https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/hokkaido/2026shibetsu-wassamu-kembuchi-horokanai-stamprally?utm_campaign=48prtimes&utm_source=2026-001&utm_medium=referral