【JAF旭川】「士別×和寒×剣淵×幌加内×旭川 ぐるっとドライブスタンプラリー2026」開催

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一般社団法人　日本自動車連盟


　一般社団法人日本自動車連盟（JAF）旭川支部（支部長　西川　弘二）は、2026年6月27日（土）より11月1日（日）まで「士別×和寒×剣淵×幌加内×旭川　ぐるっとドライブスタンプラリー2026」を開催いたします。



　上記各自治体の観光スポットを巡り、観光誘客につなげることを目的としております。


本企画は、5か所全ての観光スポットでスタンプを集めた方の中から抽選で20名様に、5市町村いずれかの特産品をプレゼントいたします。


【開催概要】

１　期 　 間　2026年6月27日（土）～11月1日（日）


２　対 象 者　スマートフォンをお持ちの方であればどなたでも参加可能


　　　　　　　(JAFへ加入されていない方も参加可能です）


３　参 加 料　無料　　　　　



プレゼント商品（イメージ）





ドライブスタンプラリーの詳細はこちら :
https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/hokkaido/2026shibetsu-wassamu-kembuchi-horokanai-stamprally?utm_campaign=48prtimes&utm_source=2026-001&utm_medium=referral