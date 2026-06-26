ＢＳテレ東「全力YELL！ボートレーススピリッツ」７月前半放送内容のお知らせ

一般財団法人BOATRACE振興会



一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）が制作協力し、ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）で 毎週日曜日１６：００～１６：５４に放送している「全力YELL！ボートレーススピリッツ」。注目レースを生中継するとともに、ボートレース／ボートレーサーを応援する各種コーナー・企画や最新トピックスの紹介等、ボートレースの魅力や楽しさをたっぷりとお届けします。７月前半の内容は以下の通りです。

【７月５日（日）】登坂絵莉さんがゲスト出演！

▪ボートレース児島「ＧIIモーターボート大賞全国地区代表戦」11R（最終日）

▪ボートレース蒲郡「ボートレースレディースＶＳルーキーズバトル」3R（5日目）

児島の注目は、地元岡山支部の藤原啓史朗！児島の水面を知り尽くす実力者で、2日目のドリーム戦1号艇を任される、今大会で期待のレーサー！悲願の初地元ＧIIタイトル獲得なるか！？対するは、１５人目の「ゴールデンレーサー」に今年認定された篠崎仁志！児島勝率は７．６３と高く、水面相性も上々！久々の特別戦タイトル獲得へ！

蒲郡では、女子レーサーとデビュー6年目未満の若手男子レーサーが激突！注目は蒲郡で通算１０優出４優勝を誇り、水面相性抜群の三浦永理。６月には多摩川ＧIIIオールレディースを優勝するなど近況も好調！ルーキーの注目は飛田江己。２０２６トップルーキーにも選ばれている、若手世代を代表するトップレーサー！ボートレース界で唯一の団体戦、ここまでは紅組が７勝、白組が９勝でルーキーズチームがリード、団体戦の行方も必見だ！

ゲストは、元女子レスリング４８キロ級日本代表の登坂絵莉！お楽しみに！

【７月１２日（日）】上地雄輔さんがゲスト出演！

現地・ボートレース戸田から生中継！

▪ボートレース戸田「ＧII第8回全国ボートレース甲子園」12R 優勝戦（最終日）

全国４７都道府県を代表するレーサーたちが「深紅の優勝旗」をかけて戦うＧII全国ボートレース甲子園。

地元・埼玉支部からは埼玉県代表の佐藤翼をはじめ、福島県代表の中田竜太ら4名が参戦！佐藤は当地で開催された２０２４年ボートレースダービー、２０２５年グランドチャンピオンでＳＧ優出を果たし、中田も戸田ＧI周年優勝の実績を持ち、地元ファンの期待を背負う！また、昨年の大会覇者で連覇を狙う京都府代表の馬場貴也、ＳＧ１０冠を誇る群馬県代表の毒島誠、昨年ＳＧグランプリ優出の大阪府代表・上條暢嵩など、豪華メンバーが勢ぞろい！女子レーサーはＳＧ覇者の滋賀県代表・遠藤エミを筆頭に、レディースオールスター覇者の石川県代表・西橋奈未らが女子初優勝を目指す！真夏の戸田で繰り広げられる熱戦に注目だ！

ゲストは、名門横浜高校野球部出身の俳優・タレント、上地雄輔！現地・ボートレース戸田から全力エールを送る！

＜番組概要＞

番組名：全力YELL！ボートレーススピリッツ

放送局：ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）

放送日時：毎週日曜１６：００～１６：５４

出演者：【MC】磯山さやか（タレント） 【解説】渡辺将司（マクール編集長）

ウェブサイト：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/boatracespirits/

ファンクラブサイト：https://boatrace-premier.jp/

公式X：@zenryokuYELL

※都合により放送日時・内容が変更される場合があります。