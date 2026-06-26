「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」で2部門の優秀賞を受賞(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗）は、不動産情報サイト「SUUMO」を運営する株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一）が実施した「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026（首都圏版）」において、「省エネ部門」「内覧会満足度部門」の2部門で優秀賞を受賞しました。本アワードは、新築マンション購入者を対象とした顧客満足度調査に基づき、企業およびその取り組みを評価するものです。

SUUMO AWARD 2026 首都圏 分譲マンションデベロッパー・販売会社の部

省エネ部門 優秀賞・内覧会満足度部門 優秀賞

■ 受賞の背景

当社はこれまで10万戸を超えるマンション供給を通じて多くのお客さまと向き合い、その知見を生かして住まいの価値向上に取り組んできました。本受賞は、ZEH-M Oriented（ゼッチ・マンション・オリエンテッド：断熱性能の向上と高効率設備の導入により、省エネ性能を高めた集合住宅の環境性能水準）の環境性能を備えた住まいづくりや、BELS(ベルス：国土交通省のガイドラインに基づき、第三者機関が建築物の省エネルギー性能を評価・表示する制度)評価による性能の見える化、断熱性能・設備仕様の向上、18年周期長期修繕計画による建物の長寿命化といった省エネルギーに向けた取り組みと、内覧会における丁寧な説明や滞在しやすい環境の整備など、住まいの魅力を実感できる取り組みの双方が評価されたものと考えています。

●「省エネ」に関する取り組み

当社は「イニシア日暮里」をはじめ、物件特性に応じて、住まいの環境性能向上や日常生活の中で環境配慮につながる取り組みを進めています。

・ZEH-M Orientedの採用

断熱性能の向上と高効率設備の導入によりエネルギー消費量の削減を図り、快適性と省エネルギーを両立する住まいづくりを目指しています。

・18年周期長期修繕計画

屋上防水やシーリングの一部を高耐久仕様とし、大規模修繕工事を従来の12年周期から18年周期へと延長することで、建物の長寿命化による環境負荷低減と居住者の経済的負担軽減の両立を図っています。

・クリーンステーション

ごみ置場を単なる廃棄の場ではなく、「使いやすく、清潔で、気持ちよく利用できる空間」へと整備。日常的に無理なく分別できる環境を整えることで、居住者の行動を通じて自然と環境配慮につながる仕組みづくりに取り組んでいます。

●「内覧会満足度」に関する取り組み

新築マンション「INITIA」は、「人生を変える、心地よさ。」のブランドタグラインのもと、資産性や利便性に加え、“心を満たす体験”も住まいの本質的な価値だと捉えています。こうした考えを反映し、購入後に実際の建物をご覧いただく内覧会を、従来の品質確認の機会にとどめず、住まいの心地よさや魅力を体感し、「選んだ価値を確認する体験」の場として位置付けています。

・ご来場、ご退出の時間を指定せず、採寸やご家族を招待しての長時間滞在も可能な運営方式の導入

・実際の共用部に休憩スペースを設け、地域性を取り入れたおもてなし体制の構築

・お選びいただいた住まいの魅力を再確認できるご案内や企画の工夫

・部材のつくり手や施工会社のこだわりを感じられる取り組み

これらの取り組みを通じて、マンションおよびその地域性を生かしながら、内覧会における体験価値の向上を図っています。

■ 「購入者が選ぶSUUMO AWARD」とは

「SUUMO AWARD」は、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)で新築マンションを購入した方々の評価を基に、新築マンションデベロッパー・販売会社や管理会社の品質や価格、取り組み内容など、さまざまな観点で優れた企業を表彰するアワードです。

評価の基となる調査は2006年より継続的に実施しており、2018年からは特に高い評価を得た企業やその取り組みを広く公表することで、業界全体のサービス向上や業務改善の促進、さらには持続可能な社会の実現に寄与することを目的に、「SUUMO AWARD」としての表彰を開始。

2023年より授賞式も開催し、受賞企業の取り組みを紹介するとともに、業界全体でその知見を共有する機会としています。業界全体のさらなる発展と、消費者のより快適な住まい探しに寄与することが期待されます。

新築マンション・一戸建、リノベーションマンションブランド『INITIA（イニシア）』

https://www.cigr.co.jp/pj/contents/

コスモスイニシアの住まいブランド「INITIA（イニシア）」は、『人生を変える、心地よさ。』を掲げ、日々の暮らしや、人生に作用する本質的な心地よさを追求しています。

都市でしなやかに暮らす方が、忙しさの中でも自分を整え、暮らしの質を一段引き上げていく。感覚や過ごし方に寄り添う住まいが日常を支え、その積み重ねが人生のあり方を変えていく。そうした住まいづくりを大切にしています。

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、収益不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を中心に展開しています。社会の変化とともに人びとの暮らしや価値観が多様化する中で、私たち自身も進化を重ね、都市の暮らしをプロデュースする企業へと歩みを進めています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、お客さま、社会と共により多くの「Next GOOD」を創り出し、“新しいあたりまえ”へと育ててまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

以 上