【フジテレビ】『キミはもっと＝LOVEを愛せるか!!!』　７月６日（月）24時50分～25時20分放送

株式会社フジテレビジョンhttps://www.fujitv.co.jp/equal-love/ （番組ページ）

指原莉乃プロデュース、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"(ハート)」をソールドアウトの大成功で収めた今最も勢いのあるアイドル“＝LOVE”の初冠バラエティ番組として約５年間放送・配信してきた『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』が、リニューアル！今回の番組リニューアルで最大の目玉となるのは、＝LOVEのメンバー全員MC体制です。

番組スタート時から掲げてきた「令和を代表するアイドル」として成長を遂げた＝LOVEが、これまでの冠番組『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』で学んできたバラエティスキルを開花させ、さらに”もっと“高みを目指すため、”もっと“楽しくて個性あふれる企画に挑戦し、”もっと”＝LOVEを愛してもらうことをテーマにお送りします。

約６年前に放送したパイロット版から前身番組を続けてきた経験値を活かして、メンバーそれぞれが各企画で、個性が爆発するMCスキルを披露します。また、企画によってはゲストを招いて行う企画にも挑戦します。

前身番組から引き続き、＝LOVEによる楽曲のフルコーラスのパフォーマンス披露も必見！

FOD完全版では＝LOVEメンバーだけで行う、それぞれの個性とメンバーの絆を打ち出したコーナーを展開！これまで同様＝LOVEの楽屋を覗き見るようなわちゃわちゃした「カワイさ」と「面白さ」を追求した独占企画もご覧いただけます。

さらに、７月６日（月）放送回から最新シングル『劇薬中毒』に始まり、その後の回ではカップリング曲『モラトリアム』、『お姫様の作り方』のフルコーラスパフォーマンスをお届けします。初回の収録では「これからもっとみんなでMCを楽しめるようになろう」をテーマに、ガチでクジ引きで決定したMCリーダーが進行を担当。少しドタバタしながらも番組を仕切り、新鮮な空気となりました。また「みんなでプレッシャーに強くなろう！」をテーマに、メンバー全員成功でご褒美GET、逆に１人でも失敗したら、連帯責任で全員が罰ゲームを受けるという企画に挑戦しました。

FODだけでしか見られないパートでは、「イコラブMC宣言」、「お願いフリースロー」、「イコラブゲーム王決定戦～BELLS～」などのバリエーション溢れる企画をお届けします。

【メンバーコメント】

山本杏奈（リーダー）

「約５年間お世話になった『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』がリニューアルし、また新たな番組をお届けできる事がとても嬉しいです！

９年一緒に居るからこそ知っているメンバーの魅力を、お互いに沢山引き出していきます！

そしてフルコーラスで披露するパフォーマンスと、普段通りの仲の良い＝LOVEの姿、どちらも楽しんでいただけるよう頑張ります！」

野口衣織

「こうしてリニューアルという形で番組に戻ってこられたことが嬉しいです！

『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』でシソンヌさんとの共演から学んだことを活かし、より私たちの個性や仲の良さを皆さんにお届けできる番組にできたらと思います！

月２回のレギュラー放送を、ぜひ楽しみにしていてください！」

◇ 番組概要

■タイトル：『キミはもっと＝LOVEを愛せるか!!!』

■放 送：７月６日（月）24時50分～25時20分（フジテレビ 関東ローカル）以降月２回レギュラ

ー放送

■配 信：TVerで見逃し配信、放送回直後よりFODプレミアムで「未公開映像付きFOD版」を独占

配信

７月６日（月）25時20分～ 以降、月２回新作配信

■出 演：＝LOVE

■楽 曲：『劇薬中毒』『モラトリアム』『お姫様の作り方』

■U R L：https://www.fujitv.co.jp/equal-love/ （番組ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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