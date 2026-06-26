トップバリュ「fun fun smile」ベビーフードや飲料で新たに１０品目を拡充

イオン株式会社

イオンは６月３０日より順次※１、「イオン」「イオンスタイル」など全国約７７０店舗※２にてトップバリュ「fun fun smile」のベビーフード・飲料を新たに１０品目発売します。

ベビーフード市場は、子育て世代の共働き増加や時短ニーズの高まり、またライフスタイルの多様化などを背景に利用シーンが拡大しており、根強い需要が見られます。イオンは、忙しい毎日のなかでもお子さまの笑顔や健康を大切にしたい、というご家族の思いにお応えするため、２０２４年１１月からトップバリュ「fun fun smile」のベビーフード・飲料を展開しています。

このたび、シリーズ初となる魚を使用したメニューとして、骨を取り除いた鮭やしらすを使った、うまみを感じられる味わいのおかずやおかゆを発売します。さらに持ち運びに便利なパウチ入りの、ＵＳＤＡ認証※３のオーガニック原料の果実・野菜・ヨーグルトを使用したピューレや、お子さまが自分で持ちやすい少量パックの麦茶も展開します。

イオンは今後も、お子さまの心と体の健やかな成長を支えるとともに、毎日の暮らしやお出かけが楽しくなる商品をご提案してまいります。

「fun fun smile」について

子育て先進国とされるスウェーデンの「子どもたちの健康を守るとともに地球環境を守り残していく」という考え方を参考に、がんばりすぎない子育ての実現を目指して企画・開発したシリーズです。添加物を極力使用せずオーガニック（有機）原料を積極的に活用※４するとともに、国際的な乳幼児食の基準を参考にした独自の品質基準を設定し、それを満たした商品のみをご提供しています。また手軽に利用できる特長に加え、お子さまの嗜好を知り尽くした、保育園で勤務する栄養士・保育士の皆さまのご意見を商品の企画・開発に反映し、人気のメニューをはじめとする日々の食事に取り入れやすいごはんとおやつを展開しています。ご購入いただいたお客さまからは「安心して赤ちゃんに食べさせられる」「子どもがよく食べてくれて驚いた」などの声が寄せられています。いずれの商品も、シンプルな原料と味付けにこだわりながら、お子さまや保護者の方が一緒に召し上がってもおいしい仕上がりを目指しています。

【販売概要】

シリーズ名：トップバリュ「fun fun smile」

発売日：２０２６年６月３０日※１

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」など全国約７７０店舗※２

品目数：１０品目

ＷＥＢ： https://www.topvalu.net/funfun_smile/（新商品は６月３０日午前１０時掲載予定）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5937_1_40e50df5f344d4424f29d719804ad5b1.jpg?v=202606260451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5937_2_648b25d258e247fde6bfca7b24152c30.jpg?v=202606260451 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5937_3_8ad6ad157d5a478b5dfef0a7ee9d067f.jpg?v=202606260451 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5937_4_e05b22710940d984ad89a91fcf58fc98.jpg?v=202606260451 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5937_5_c8e9565e77da9490e8c35bc42defe95e.jpg?v=202606260451 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5937_6_14fac8541d56879f7a4c09e281b76232.jpg?v=202606260451 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5937_7_81878a67d3649aeedddfb6aeefee7a51.jpg?v=202606260451 ][表8: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5937_8_ca8f1aec0de2d23305ee30d907ae3adc.jpg?v=202606260451 ][表9: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5937_9_b5ce6a6eade3e6f7eb1448ec732a5be6.jpg?v=202606260451 ][表10: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5937_10_a69421105bcf61ddc8dabcc4f4afd0af.jpg?v=202606260451 ]

※１：展開企業によって発売日が異なります。

※２：店舗により取り扱いがない場合があります。

※３：米国農務省（ＵＳＤＡ）が管轄する「全米オーガニックプログラム（ＮＯＰ）」に基づく有機認証です。

※４：一部、オーガニックではない原料も使用しています。詳細は商品の原材料表示をご確認ください。

※５：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。