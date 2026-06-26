「2026 SV.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP supported by OPEN HOUSE GROUP」 タイトルパートナー就任

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）より、昨年に引き続き「2026 SV.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP supported by OPEN HOUSE GROUP」 のタイトルパートナーを務めることをお知らせします。

「2026 SV.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP」は、公益社団法人SVリーグが主催する大会です。昨年「SV-V.LEAGUE U15選手権」から名称を新たにし、2年目を迎える今年度も、若いバレーボール選手たちのさらなる挑戦をサポートしてまいります。

また、決勝大会は、群馬県太田市にあるOPEN HOUSE ARENA OTAにて開催を予定しております。ぜひ多くの皆様に会場に足をお運びいただき、日本のバレーボール界の次世代を担う選手たちへの熱いご声援をよろしくお願いいたします！

開催概要

大会名称：2026 SV.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP supported by OPEN HOUSE GROUP

主 催：公益社団法人 SV リーグ

協 賛：株式会社オープンハウスグループ

協 力：岐阜県バレーボール協会、一般社団法人静岡県バレーボール協会、

一般社団法人群馬県バレーボール協会

出場チーム：WOMEN 29 チーム、MEN 25 チーム

大会形式：予選大会の上位 4 チームが決勝大会に進出（組み合わせは後日発表）

日程・会場

・予選大会（MEN）

開催日：2026 年 9 月 5 日（土)、6 日（日)

会 場：岐阜メモリアルセンター（で愛ドーム・ふれ愛ドーム）（岐阜県岐阜市）

・予選大会（WOMEN）

開催日：2026 年 9 月 12 日（土)、13 日（日)

会 場：浜松アリーナ（静岡県浜松市）

・決勝大会（MEN・WOMEN）

開催日：2026 年 11 月 21 日（土）、22 日（日）

会 場：OPEN HOUSE ARENA OTA（群馬県太田市）

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/



