北原槙選手 藤枝MYFCへ育成型期限付き移籍のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

このたび北原槙選手が藤枝MYFCに育成型期限付き移籍することが決定しましたのでお知らせします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、北原選手は期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

北原槙選手プロフィール

□ポジション：MF

□生年月日：2009年7月7日

□出身：東京都杉並区

□身長/体重：175cm/68kg

□経歴

2017-2021 JACPA東京FC

└2019-2021 FC東京サッカースクールアドバンスクラスアミノバイタルコース

2022-2024 FC東京U-15むさし

└2024 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 3位

└2024 関東ユース(U-15)サッカーリーグ 2部B 優勝

2025- FC東京U-18

└2025.2 FC東京(第2種登録選手)

└2025 第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 3位

2025.7.7- FC東京

□代表歴

2024 U-15日本代表

2025、2026 U-17日本代表

└『AFC U17アジアカップサウジアラビア2026』優勝、大会MVP・得点王を獲得

出場記録

FC東京通算出場数：10試合 FC東京通算得点数：0点

北原選手コメント

「このたび、藤枝MYFCに育成型期限付き移籍することになりました。

成長スピードを加速させるためにこの決断をしました。

自分の価値をもう一度証明して、東京に帰ってきます。応援をよろしくお願いします！」