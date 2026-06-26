【エムディー株式会社】AI出店戦略ツール「gleasin」の「0円スタート！3ヶ月お試しキャンペーン」を開催

エムディー株式会社

エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人、以下エムディー）は、AI商圏分析ができるgleasin（グリーシン）の「0円スタート！3ヶ月お試しキャンペーン」を開催しました。

■「0円スタート！3ヶ月お試しキャンペーン」概要

キャンペーン申込URL：https://gleasin.emdi.co.jp/campaign/campaign01/#1

キャンペーン期間：2026年9月末までに契約いただいた方が対象

特典：3ヶ月間*無料で使い放題＆解約手数料無料！※申し込み月含む3ヶ月間

こういった方・企業にオススメ：

・スタートアップ、急拡大中で10店舗以上を運営し、新規出店拡大のためにFC展開を進めている企業

・出店戦略や事業成長の意思決定を担う代表者またはNo.2ポジションの方

・新規出店、店舗開発をより早く、効率的に加速させたい方

・既存の出店手法が確立されていないため、従来のやり方に固執せず、新しい手法やツールの導入にも前向きな方

エムディー株式会社 事業戦略本部執行役員本部長CMO 田嶌健 コメント

近年、新規出店を取り巻く環境は大きく変化しています。賃料や人件費、建築コストの高騰により、一度の出店失敗が企業経営に与える影響はこれまで以上に大きくなりました。

だからこそ、これからは「どこに出店するか」という意思決定そのものが企業の競争力になると考えています。しかし、ブランドのお客様がどこにいるのかを見極めるには、人流や競合、商圏など膨大なデータを分析する必要があり、多くの企業にとって簡単なことではありません。

AIは、その複雑な分析を支え、ブランドごとの勝ち筋を導き出す新しい選択肢です。私たちは、より多くの企業にデータドリブンな出店判断を体験していただきたいという想いから、本キャンペーンを実施しました。

出店の成功確率を高め、日本企業の事業成長に貢献する。その第一歩として、多くの企業にご活用いただければ幸いです。

■AI出店戦略「gleasin（グリーシン）」について

「gleasin」は、エムディーが提供するAI出店戦略ツールです。

AI×コンサルティングのアプローチにより、ブランドの勝ち筋を言語化するとともに、出店前の売上予測を実施。出店スピードの向上・成功確率の向上・失敗しない出店体制の構築を一貫して支援します。

ターゲット顧客が集中するエリアの可視化、競合の空白地の発見、AIによる出店エリア解説、出店前のAI売上予測など、出店判断に必要な情報をデータとして整理することで、「経験と勘」から「データと根拠」に基づくAIドリブンな出店戦略への転換を支援します。出店のスピードと成功確率の向上を目指す企業を中心に導入が進んでいます。

サービスサイト：https://www.gleasin.jp/

■エムディー株式会社 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155449/table/23_1_046c8e3b8b1cd4235d15722ba720b1ff.jpg?v=202606260552 ]

本件に関するお問い合わせ先

エムディー株式会社 広報担当

info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711