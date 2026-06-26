【MUFG】スタートアップ支援「Rise Up Festa」第13回MUFGビジネスサポート・プログラム、エントリー受付開始！

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下、MUFG）は、パーパス「世界が進むチカラになる。」のもと、革新的なビジネスに挑戦するスタートアップを対象に、事業ステージやニーズに応じた一気通貫の支援を行っています。

● 第13回MUFGビジネスサポート・プログラム「Rise Up Festa」エントリー受付開始！

エントリーはこちら：https://www.bk.mufg.jp/houjin/festa/index.html

MUFGが2014年にメガバンク初の取り組みとして開始したビジネスサポート・プログラム「Rise Up Festa」。このプログラムでは、MUFGが持つ豊富なネットワークとノウハウを最大限に活かして、新規性・独創性のあるビジネスや新規事業に取り組むスタートアップの皆さまを中長期的にサポートしています。

第13回を迎える今回は、今後の成長が期待される「社会基盤・資源」、「ものづくり・リアルアセット」、「ライフスタイル」の3分野で、新たな事業にチャレンジする企業を募集します。

また、昨年に引き続き、2次審査通過企業にはMUFG社員がメンターとなり、ニーズに応じた課題解決支援やビジネスプランの高度化、ビジネスマッチング等のブラッシュアッププログラムを提供します。2027年1月には、事業会社やVCをはじめとするスタートアップエコシステム関係者を招いて事業内容を発表する最終審査会を開催し、計3社（各分野1社）を最優秀企業として表彰します！

エントリー期間は7月20日(月)まで。皆さまのご応募をお待ちしています！

【募集分野】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79050/table/165_1_fd904a9238868b5f1c0418e7314c6ca8.jpg?v=202606260851 ]

エントリーはこちら：https://www.bk.mufg.jp/houjin/festa/index.html

【選考スケジュール】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79050/table/165_2_7b4e3cc4d425449d675d89e020e618c3.jpg?v=202606260851 ]【表彰企業への主な特典】

《最優秀賞》3社（各分野1社）

300万円の事業支援金

《三菱UFJキャピタル賞》1社

200万円の事業支援金

《最優秀企業・優秀企業共通》

大企業等とのビジネスマッチングをはじめ、MUFG各社のソリューションを提供

MUFGは「さぁ、世界を驚かせに行こう！」のタグラインのもと、イノベーションに挑むスタートアップへの支援を推進し、日本の産業育成と経済発展に貢献していきます。

ＭUFGスタートアップ支援

https://www.bk.mufg.jp/houjin/senryaku/startup_support/index.html

Rise Up Festaに関するタイアップ記事

【Forbes JAPAN】

空気より軽い「超軽量素材」で世界へ―MUFGが伴走、Rise Up Festa最優秀賞ソラマテリアルの挑戦

https://forbesjapan.com/articles/detail/91686