木下グループジャパンオープン2026 男子大会錦織圭のイベント参加予定について

公益財団法人日本テニス協会

9月30日(水)より10月6日(火)まで（予選：9月28日（月）・29日(火)）、有明コロシアムおよび有明テニスの森公園コートで開催する「木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2026」男子大会の、錦織圭（ユニクロ）のイベント参加予定についてお知らせします。

錦織圭は、予選期間中の9月28日（月）・29日(火)、有明コロシアムで行われる予定のプラクティスセッション（ATP Monday／ATP Tuesday）に、両日とも参加する予定です（時間未定）。

また、大会最終日の10月6日(火)に有明コロシアムで、錦織圭のこれまでの活躍をたたえるセレモニーを実施、本人も参加する予定となっています（時間未定）。

チケットについては、ホスピタリティプログラム、通し券が先行販売受付中、単日券は6月27日(土)から抽選申し込みの受付開始となります。

本大会は、日本国内ではWOWOWで放送・配信される予定です。

【チケット販売について】

OFFICIAL TICKET PARTNER イープラス

https://eplus.jp/japanopentennis/

【放送・配信について】

WOWOWにて連日生中継！

https://www.wowow.co.jp/sports/tennis/ （※放送・配信予定は順次公開いたします）

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