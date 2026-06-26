DM三井製糖とタイショーテクノス、「ifia JAPAN 2026」に共同出展

DM三井製糖株式会社

「スプーン印」「ばら印」のお砂糖でおなじみのDM三井製糖株式会社（東京都港区、代表取締役社長CEO 森本卓）は、2026年5月27日（水）～29日（金）に東京ビッグサイトで開催された専門展示会「ifia JAPAN 2026」に出展いたしました。

本展示会では、当社が2026年4月に機能性商材事業の一部を、当社グループ会社である株式会社タイショーテクノス（東京都港区、代表取締役社長 鈴木康史）へ事業譲渡を発表したことを受け、両社による共同出展を実施。DM三井グループとして機能性素材の技術力・提案力を掛け合わせ、食品メーカーの課題解決につながるソリューションを提案しました。

会期中は食品メーカー、商社、研究機関など多くの関係者にご来場いただき、3日間を通じて活発な商談・情報交換が行われました。

■事業譲渡発表後初となる共同出展を実施

当社ブースの様子

今回の出展は、機能性商材事業の一部譲渡発表後、DM三井製糖とタイショーテクノスが共同で実施する初めての大型展示会となりました。ブースでは、「機能性・コスト・味 開発者の“ほしい”を叶える5つの素材」をテーマに、

パラチノース(R)

パラチニット(R)

バンブーファイバー

さとうきび抽出物

コクミシュガー

を中心とした素材提案を実施しました。

また、タイショーテクノスの開発・営業担当者も会期中ブースに常駐し、来場者へ直接製品・技術説明を行うなど、両社一体となった提案活動を展開しました。

■事業譲渡発表後初となる共同出展を実施

＊5月27日

「スローカロリーで強化するアンチエイジング食品の開発」をテーマとしたパネルディスカッションと７つのセミナー

＊5月28日

「パラチノース(R)・パラチニット(R)を活用したグミアプリケーションの提案」

「彩り鮮やかなグミにおける色素のアプリケーション事例」

＊5月29日

「機能性糖質パラチノース(R)活用によるスローカロリー提案」

研究員による最新の研究成果やアプリケーション事例を紹介し、多くの参加者から質問や相談が寄せられました。

今後の展望

セミナーの様子１.セミナーの様子２.

DM三井製糖とタイショーテクノスは、今後も両社の研究開発力・営業力・提案力を融合し、食品メーカーの課題解決に貢献するソリューション提案を推進してまいります。

タイショーテクノスが目指す将来像は、単なる素材の提供にとどまらず、食を通じて「社会の課題を解決」する企業へと進化することです。この度実施したセミナーでは新たに掲げるテーマとして「アンチエイジング」にフォーカスしました。私たちが考えるアンチエイジングとは、年齢を重ねても豊かで健やかな生活を最後まで送れる「ウェルビーイング」の実現にあります。

血糖値コントロールはアンチエイジングにおける最も基本かつ重要なものと考えられています。DM三井グループは、「パラチノース(R)」をはじめ、アンチエイジングに貢献する多様な機能性素材を販売し、日常の食生活をサポートします。

この度の事業譲渡契約は単なる機能性素材の譲渡ではなく、社会の課題解決する企業への進化・成長を加速するものとなります。今後もDM三井グループ一体となって科学的根拠に基づいた付加価値の高い提案を行うことで、誰もが直面する健康課題の解決に真摯に向き合う食品企業として、新たな価値を創造してまいります。

ifia JAPAN 2026 開催概要

■展示会名 ： ifia JAPAN 2026 [アイフィア・ジャパン] 第31回 国際食品素材／添加物展・会議

■会期 ： 2026年5月27日（水）～29日（金）10:00～17:00 （3日間）

■会場 ： 東京ビッグサイト西ホール/会議棟 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

■主催者 ： 食品化学新聞社

■公式サイト： https://www.ifiajapan.com/

DM三井製糖株式会社 概要

■会社名 ：DM三井製糖株式会社

（Mitsui DM Sugar Co.,Ltd.）

■所在地 ：東京都港区芝五丁目26番16号

Mita S-Garden

■代表者 ：代表取締役社長CEO 森本 卓

■設 立 ：1947年9月4日

■事業内容 ：精製糖、砂糖関連商品及び機能性食品の製造・販売並びに不動産事業

■公式サイト：https://www.msdm-hd.com/

株式会社タイショーテクノス 概要

■会社名 ： 株式会社タイショー テクノス

■所在地 ： 東京都港区芝五丁目26番16号 Mita S-Garden

■代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 康史

■設 立 ： 1959年11月2日

■事業内容 ： 食品添加物・食品素材（保存料、日持向上剤、品質改良剤、着色料、香料、寒天・ゲル化剤、機能性素材）工業用防腐・防かび剤、食品工場用サニテーション薬剤の製造販売

■公式サイト： https://www.taishotechnos.co.jp/