株式会社Leading Communication、TikTok Shop日本上陸1周年セール最終日にライブコマース特別企画を実施

株式会社Leading Communication

SNSマーケティング事業およびクリエイタープロデュース事業を展開する株式会社Leading Communication（本社：東京都渋谷区道玄坂1-16-10、代表取締役：井上 光、以下「LC」）は、2026年6月30日（火）18:00より、TikTok LIVEで配信中の国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」にて、株式会社LIENA（代表取締役CPO：舟山久美子）のスキンケアブランド「Herz skin」のライブコマース特別企画を、企画・プロデュースとして実施します。

本企画は、TikTok Shop日本ローンチ1周年を記念した特別セール「トクトク大感謝祭」（2026年6月23日～6月30日）の最終日に合わせて実施するものです。

総フォロワー440万超を擁する経営者・舟山久美子（くみっきー）本人が、TikTok Shopのライブコマースで月2億円規模の販売実績を誇るLIVEクリエイター・Kana（ぞうねこちゃんねる）とともに、自社スキンケアの魅力をライブ配信で直接お届けします。

■ 背景：ライブコマース市場の拡大とTikTok Shop 1周年

2026 年に日本ローンチ 1 周年を迎える TikTok Shop Japanにて、6 月 23 日（火）から 6 月 30 日（火）まで記念セール「トクトク大感謝祭～1 年間のありがとうを、特別なおトクで。」が開催されます。最終日の 6 月 30 日は全カテゴリー対象の特別開催日にあたり、会期を通じて対象商品が最大 50% OFF となります。

LCは、購買需要が最も高まるこの会期最終日にライブ配信を合わせることで、成果の最大化を狙います。「ブランドの世界観を自らの言葉で語れる経営者」と「リアルタイムで売り切るトップクラスのLIVEクリエイター」を掛け合わせる座組みは、D2Cブランドのライブコマース活用における新しいモデルケースを目指すものです。

■ 本企画の3つのポイント

1. 経営者本人 × トップクラスのLIVEクリエイターの異色タッグ

ブランドファウンダーである舟山久美子（くみっきー）が商品開発の想いを自らの言葉で語り、ライブコマースのプロであるKanaが視聴者との双方向のやり取りで購買体験を設計します。

2. TikTok Shop 1周年セール最終日という“山場”を狙い撃ち

セール会期の最終日＝駆け込み需要が最大化するタイミングを逆算して配信日を設定。外部の販促文脈を取り込んだ設計です。

3. D2C × 代理店プロデュースの再現可能な型づくり

LCがブランド（LIENA）とLIVEクリエイターKana（ぞうねこちゃんねる）をつなぎ、企画・プロデュースを担当。属人的な成功で終わらせず、横展開できる仕組みとしての確立を目指します。

■ 配信概要

■ 紹介商品について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46021/table/64_1_aa51e3e318de047d2d1fea6a0efbd3b0.jpg?v=202606260451 ]

Herz skinの代表アイテム『FULFILLMENT SERUM WATER INTENSE 90（インテンス90）』は、ベースに水を使わず、整肌成分フルボ酸の天然原液を90%配合したミネラルリッチな導入美容水です。洗顔後の肌にまず取り入れることで、後から使う化粧水や美容液のなじみをサポート。水のようにさらりとしたテクスチャーで、角質層のすみずみまですっと浸透します。

8つのフリー処方・無香料の低刺激設計で、季節の変わり目にゆらぎやすい肌や敏感肌の方にも使いやすい一本です。

■ 配信限定特典

本ライブ配信では、数量限定で『FULFILLMENT SERUM WATER INTENSE 90（インテンス90）』をご購入の方に、フルフィルメント フルボブースター ゼリー を2本プレゼントいたします。

■ 出演者・関連各社について

舟山久美子（くみっきー）／株式会社LIENA 代表取締役CPO

17歳の時に渋谷でスカウトされ、ファッション雑誌『Popteen』（角川春樹事務所）のモデルとして活動を開始。以降は「くみっきー」の愛称でモデル活動の他、アパレルやヘアケア商品などのプロデュース業に携わり、テレビのバラエティ番組などでも活躍。

2019年9月に結婚し、2021年に第一子、2024年に第二子を出産。現在は第三子妊娠中。

同世代女性に高い支持を受けており、総フォロワー数は約440万を超える。2023年ライフスタイルエモーショナルブランドHerzを始動、2024年にスキンケアブランド『Herz skin』を始動。

日本化粧品検定コスメコンシェルジュ、骨格診断アナリスト、パーソナルカラー診断アナリスト、JDHA認定ダイエットインストラクター（ダイエット検定1級）、産前産後ケアフォトアドバイザー、ポジティブ心理学の資格を取得している。

Kana／ぞうねこちゃんねる（運営：株式会社Cellest）

愛知県出身。同志社大学卒業後、メルカリのライブ配信機能でライブコマースに出会い、その可能性に魅了される。大手金融機関からの内定を辞退し、起業の道を選択。

代表取締役の佐々木氏とともに株式会社Cellestを創業し、同社のファウンダー 兼 業界トップクラスの販売実績を持つLIVEクリエイターとして活躍を続けている。

ライブコマース歴は8年以上、月商は2億円を突破。配信・商品選定・SNS運用を担いながら、持ち前の明るさとファッションセンスを活かし、各種ライブコマース大会で優勝を重ねる。

業界随一の知名度と実績を背景に、LIVEクリエイター育成や広告塔としての活動も展開。近年はファッションブランド「ASYMM」のプロデューサーとしても事業領域を拡大している。

株式会社Leading Communication

2017年設立。若年層を中心に幅広い世代へ利用が広がるTikTokをメインプラットフォームに、その特性を最大限に活かしたSNSマーケティング事業を展開している。

TikTokクリエイターが所属するプロダクション事業を自社で運営し、最新トレンドを反映した"TikTokライク"な企画・コンテンツ制作を強みとする。

マネジメント・セールス・クリエイティブの機能を社内に備え、企画から制作・運用までを一気通貫で提供する。

一過性の施策にとどまらず、認知の獲得からファンコミュニティの形成までを企業のパートナーとして一貫して支援。近年はナレッジとライブコマースを掛け合わせたD2C事業「GIVENT」を展開し、ブランドの「売れる仕組み」づくりに取り組んでいる。

■ 株式会社LIENAについて

株式会社LIENAは、「あなたの毎日に、幸せの余白を。」をブランドフィロソフィーに掲げ、モデルの舟山久美子（くみっきー）が創業したライフスタイルカンパニーです。心とからだに寄り添うエモーショナルブランド「Herz」ならびにスキンケアブランド「Herz skin」を展開し、整肌成分フルボ酸に着目したスキンケアを軸に、内側から美しさをまとい、自分の"好き"に忠実に生きる女性を応援。100年先も「自分の好きな自分でいる」ためのコミュニティづくりを目指しています。

公式サイト：https://herz-jp.com/

■ 株式会社Leading Communication 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46021/table/64_2_9e45eed1756c79c0eb8d2675e364540c.jpg?v=202606260451 ]

株式会社Leading Communication

担当：白本

問い合わせフォーム：https://www.le-commu.co.jp/

E-mail：lc_sales@le-commu.co.jp

Tel：03-6427-0997