第100回（7月15日・水）日本の医療の未来を考える会 開催 【病院経営者・幹部・大学関係者 対象】

集中出版株式会社「日本の医療の未来を考える会」（会場：衆議院第一議院会館）講師：門脇 孝先生（日本医学会会長・虎の門病院院長・当勉強会医師団代表）

2008年創刊の医療情報誌・月刊『集中』（B5/毎月1日・50,000部発行）は、病院経営者や医師の為の情報誌として、厚生行政、医薬品、医療機器企業の動向等、病院の経営に役立つ医療情報を提供しています｡また弊社は、日本の医療が抱える諸問題について毎月テーマを挙げ、国会議員団・医療機関経営者・医療関連企業の幹部の皆様が集い、情報交換をする定例勉強会「日本の医療の未来を考える会」（以下、未来の会）を主催しています（医療従事者は参加費無料/2026年1月現在登録者約2,500名）。

今回は100回を記念して、当勉強会医師団代表を務める門脇孝先生を講師にお迎えします。 医療提供体制が大きな転換期にある我が国において、国家医療戦略の再構築と将来像を俯瞰頂き、2040年を見据えた制度の方向性と病院機能再編の本質をご解説頂きます。加えて、これからの病院経営および医学界に求められる役割と、経営者が備えるべき視座と意思決定の要点についてご示唆頂きます。 我が国の医療の将来を展望する上で示唆に富む機会となります。 ぜひご参加ください。

第100回

【日 程】 7月15日（水） ※申込締切：7月8日（水）

【テーマ】 国家医療戦略の再構築と病院の未来

【講 師】 日本医学会会長・虎の門病院院長・当勉強会医師団代表 門脇孝先生

第８代日本医学会会長、第３代日本医学会連合会長。1978年東京大学医学部医学科卒業。80年同大学第3内科糖尿病グループ入局。第3内科講師等を経て、2003年同大学教授。11年同大学医学部附属病院院長。20年虎の門病院院長（現職）。糖尿病学・糖尿病医療の発展に貢献。日本内科学会、日本糖尿病学会、日本肥満学会の各理事長を歴任。10年紫綬褒章受章、13年日本学士院賞受賞。26年アメリカ糖尿病学会（ADA：American Diabetes Association）の最高科学賞であるバンティング賞をアジア人で初めて受賞。

＜日本の医療の未来の会 開催概要＞

【構 成】受 付 15:00～15:30

講 演 15:30～17:40 ※途中休憩有り

懇親会 17:40～18:30（立食形式、講演者もご参加）

【会 場】衆議院第一議員会館 1F 国際会議室（〒100-0014 東京都千代田区永田町）

【ご持参頂くもの】初参加、及び所属・役職が変更された場合、お名刺2枚をご提出頂きます。

【参加費】医療従事者および当勉強会企業会員は無料

※企業会員以外で参加をご希望の方は、初回に限り10,000円（税込/1名様）で体験参加が可能です。

医療従事者申込フォーム： https://forms.gle/FF2HK9Q7qRcorirp7

企業（体験参加）申込フォーム： https://forms.gle/uW8AxVfpA2FAGDk1A

※体験参加は1回のみとさせていただきます。継続して参加をご希望の場合は

下記のフォームより企業会員へのご入会をお願い致します。

企業会員入会お申し込みフォーム：https://forms.gle/5NrD9cFCXJ7GprjL8

日本の医療の未来を考える会：http://www.iryounomirai.com/

医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。



【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末



【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription

【集中出版グループについて】

月刊『集中』6月号集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師564人はこちら

https://www.medical-confidential.com/wp-content/uploads/2026/04/2026_564Dr.pdf

集中出版株式会社：「癒しと安らぎの環境」フォーラムの運営

日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学の建築学教授の長澤泰先生など20名のメンバーと共に「アートや音楽を取り入れる事で医療施設を癒しと安らぎの環境」になって欲しいと2002年から開始した活動。癒しと安らぎの環境作りに熱心に取り組む医療法人を顕彰するために「癒しと安らぎの環境賞」を創設し、多大な社会貢献をなした医師、医療従事者に対し感謝の意を表し、毎年「医療集中大賞」を顕彰。

University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

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