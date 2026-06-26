”大量のスキルシート・エクセル確認”から解放！1分の条件入力で案件に合う技術者をAIが自動選定する「SESマッチングAI」サービスを開始。

株式会社ムクイル

株式会社ムクイル（所在地：東京都墨田区、代表取締役：入江龍雅）は、IT技術者を探す企業向けに、希望の条件を入力するだけで、貴社プロジェクトに最適な弊社の技術者を即日提案するAIシステムの提供を開始いたしました。

これまで担当者が抱えていた

- 「大量のエクセルやスキルシートを目視で確認する徒労感」- 「経歴書の読み違いによるスキルのズレ」

といった課題を解決し、人材調達のプロセスを大幅にスマート化します。

SES業界の現場で日常的に繰り返される「スキルシートと目視」の課題

人材マッチング画面詳細を見る :https://ai-matching.mukuil.com/

深刻なIT人材不足が続く中、SES業界の現場では、今なお多くの担当者が「スキルシートの確認作業」に膨大な時間を費やしています。

各社バラバラなフォーマットで送られてくるエクセルファイルを一つひとつ開き、経歴を目視で読み解き、自社の案件と照らし合わせる……。

この「スキルシートとの睨めっこ」は、SES営業の現場における「あるある」とも言える共通の悩みです。

こうしたアナログな手作業に依存した選定プロセスは担当者の負担が大きく、

目視による読み違いからスキルのズレも発生しやすいため、プロジェクトの迅速な立ち上げを妨げる要因になっていると多くの現場から伺います。

こうした状況を業界の構造的な課題と捉え、

本システムを通じて解決の一助になればと考えております。

「探す」を「選ぶ」に変える、AIマッチングの3つの仕組み

本システムは、企業が抱える「今すぐプロジェクトに合った技術者が欲しい」というニーズに対し、AIを活用して最速で応える仕組みです。

今後の展望

- 1分で完了する、案件要件の自動解析複雑なアカウント作成やログインは一切不要です。専用フォームに案件文をコピペするだけで、AIが求められているスキルや条件を瞬時に解析。担当者が手作業で要件を整理する時間を大幅に削減します。- AIによる候補者の自動スコアリングと根拠の提示弊社が提案可能な技術者データベースの中から、案件と親和性の高い人材をAIが自動でピックアップ。条件に合わない候補者を自動で除外し、「なぜこの候補者がマッチするのか」という理由（スコアや経歴の合致度）を添えて提示するため、根拠を持って人材を選ぶことが可能です。- 最短即日でのご提案AIが選定した最適な人材を、弊社の担当者から最短即日でピンポイントにご提案いたします。詳細を見る :https://ai-matching.mukuil.com/

株式会社ムクイルは、本システムの提供を通じて、企業の担当者様をエクセルやスキルシートの確認作業から解放し、本来の業務であるプロジェクトの推進に集中できる環境を支援してまいります。

お問い合わせ

弊社製品に関するお問い合わせは、下記お問い合わせフォームからお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://www.mukuil.com/contact

※お問い合わせの目的は「その他」をご選択ください。

会社情報

株式会社ムクイルは、「誰もがアルゴリズムの恩恵を享受できる世界を作る」をミッションとして、幅広い分野でご活用いただけるソフトウェアの開発に取り組んでおります。

- 会社名：株式会社ムクイル- 代表者：入江 龍雅（いりえ りゅうが）- 所在地：東京都墨田区太平3丁目11-10 NTKオオノビル6F- 事業内容：AI・DX導入コンサルティング、AI・システム開発支援、デジタルマーケティング支援- 会社ホームページ：https://www.mukuil.com