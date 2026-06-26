夏のお買い物はJALカード特約店「大丸・松坂屋」で！10日間限定でマイルアップキャンペーンも開催！

株式会社JALカード

株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大森 康史）は、マイルが2倍たまるJALカード特約店「大丸・松坂屋」キャンペーンを実施します 。対象店舗でJALカードを合計20,000円（税込）以上ご利用いただいた方の中から、抽選でマイルまたは商品券をプレゼント！2026年7月11日（土）から7月20日（月・祝）の10日間限定で、マイルがさらにたまるマイルアップキャンペーンも実施します。ぜひこの機会に、「大丸・松坂屋」をご利用ください！

■キャンペーン名称

お買い物で夏の特別なひとときを。JALカード特約店「大丸・松坂屋」キャンペーン

■キャンペーン内容

（１）プレゼントキャンペーン

対象店舗にてJALカードを合計20,000円（税込）以上ご利用いただいた方の中から、抽選でマイルまたは商品券をプレゼント。

※このキャンペーンは、参加登録期間中に参加登録が必要です。参加登録とJALカードご利用の順序は問いません。

10,000マイル・・・5名様

5,000マイル・・・20名様

1,000マイル・・・100名様

大丸・松坂屋 商品券（3,000円分）・・・50名様

（２）マイルアップキャンペーン

対象店舗にてJALカードをご利用いただくと、ショッピングマイルが通常100円=2マイルのところ、100円=3マイル*たまります。

*JALカードショッピングマイル・プレミアムご入会の場合。ご入会でない場合は、200円=2マイルのところ、200円=3マイルとなります。

※キャンペーン参加登録後のご利用が対象となりますので、ご利用前に必ず参加登録をお済ませください。

※大丸松坂屋オンラインストアのご利用分は対象となりません。

■キャンペーン期間

・参加登録期間：2026年6月26日（金）～8月31日（月）

・利用期間：

（１）プレゼントキャンペーン

2026年7月1日（水）～8月31日（月）

（２）マイルアップキャンペーン*

2026年7月11日（土）～7月20日（月・祝）

*マイルアップキャンペーンは、キャンペーン参加登録後のご利用分のみが対象です。

■対象の方

JALカード個人本会員／家族会員

※それぞれ参加登録が必要です。

※法人会員の方は対象となりません。

■対象店舗

・大丸

＜札幌・東京・京都・心斎橋・梅田・神戸・芦屋・須磨・下関・高知大丸＞

・松坂屋

＜上野・静岡・名古屋・高槻＞

※「大丸福岡天神店」はJALカード特約店の対象ですが、本キャンペーンの対象とはなりません。

※「大丸松坂屋オンラインストア」は（１）プレゼントキャンペーンの対象ですが、（２）マイルアッ

プキャンペーンの対象とはなりません。

詳細を見る :https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcard/information/dmgift/