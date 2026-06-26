夏のお買い物はJALカード特約店「大丸・松坂屋」で！10日間限定でマイルアップキャンペーンも開催！
株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大森 康史）は、マイルが2倍たまるJALカード特約店「大丸・松坂屋」キャンペーンを実施します 。対象店舗でJALカードを合計20,000円（税込）以上ご利用いただいた方の中から、抽選でマイルまたは商品券をプレゼント！2026年7月11日（土）から7月20日（月・祝）の10日間限定で、マイルがさらにたまるマイルアップキャンペーンも実施します。ぜひこの機会に、「大丸・松坂屋」をご利用ください！
■キャンペーン名称
お買い物で夏の特別なひとときを。JALカード特約店「大丸・松坂屋」キャンペーン
■キャンペーン内容
（１）プレゼントキャンペーン
対象店舗にてJALカードを合計20,000円（税込）以上ご利用いただいた方の中から、抽選でマイルまたは商品券をプレゼント。
※このキャンペーンは、参加登録期間中に参加登録が必要です。参加登録とJALカードご利用の順序は問いません。
10,000マイル・・・5名様
5,000マイル・・・20名様
1,000マイル・・・100名様
大丸・松坂屋 商品券（3,000円分）・・・50名様
（２）マイルアップキャンペーン
対象店舗にてJALカードをご利用いただくと、ショッピングマイルが通常100円=2マイルのところ、100円=3マイル*たまります。
*JALカードショッピングマイル・プレミアムご入会の場合。ご入会でない場合は、200円=2マイルのところ、200円=3マイルとなります。
※キャンペーン参加登録後のご利用が対象となりますので、ご利用前に必ず参加登録をお済ませください。
※大丸松坂屋オンラインストアのご利用分は対象となりません。
■キャンペーン期間
・参加登録期間：2026年6月26日（金）～8月31日（月）
・利用期間：
（１）プレゼントキャンペーン
2026年7月1日（水）～8月31日（月）
（２）マイルアップキャンペーン*
2026年7月11日（土）～7月20日（月・祝）
*マイルアップキャンペーンは、キャンペーン参加登録後のご利用分のみが対象です。
■対象の方
JALカード個人本会員／家族会員
※それぞれ参加登録が必要です。
※法人会員の方は対象となりません。
■対象店舗
・大丸
＜札幌・東京・京都・心斎橋・梅田・神戸・芦屋・須磨・下関・高知大丸＞
・松坂屋
＜上野・静岡・名古屋・高槻＞
※「大丸福岡天神店」はJALカード特約店の対象ですが、本キャンペーンの対象とはなりません。
※「大丸松坂屋オンラインストア」は（１）プレゼントキャンペーンの対象ですが、（２）マイルアッ
プキャンペーンの対象とはなりません。
詳細を見る :
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcard/information/dmgift/