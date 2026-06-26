高級時計専門オークション「ALLU AUCTION」、過去最多約150点が集結する第8回大会の出品商品を公開

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、2026年7月26日（日）に開催する、希少性の高い時計をメインに取り扱う「ALLU AUCTION（アリューオークション）」第8回大会の出品商品を公開しました。

時代を超えて受け継がれる価値ある時計を厳選出品。カルティエ、グランドセイコー、パテックフィリップ、ロレックスなどの希少モデルが集結

日本は世界有数の時計コレクター市場として知られ、良好なコンディションで保管されたヴィンテージウォッチが数多く存在することから、海外バイヤーからも高い注目を集めています。また、高級時計は嗜好品としての魅力に加え、世界共通で価値が認められる「持ち運べる資産」としても注目されています。

「ALLU AUCTION」は、バリュエンスグループが長年培ってきたオークション運営のノウハウを基盤に立ち上げた、日本では数少ない定期開催型の高級時計専門オークションです。

開催を重ねるごとに参加者の国際化が進み、近年は日本国内のみならず、米国、中東、香港など海外からの参加者も増加しています。前回開催の第7回大会では委託出品数が過去最多を記録するなど、高級時計専門オークションとしての存在感は着実に高まっています。

このたび開催する第8回大会では、過去最多となる約150点を出品。公式サイト（https://www.allu-auction.com/lot/8）にて出品商品を公開いたしました。カルティエ、グランドセイコー、パテックフィリップ、ロレックスなど、世界的に高い評価を受けるブランドの希少モデルを取り揃えています。

時代を超えて受け継がれる価値ある時計との出会いを提供する「ALLU AUCTION」。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■商品ハイライト

Cartier

モデル名：クラッシュ ウォッチ MM

型番：WL420047

落札予想価格：1,000万円～2,000万円

カルティエを代表するアイコンウォッチのひとつとして知られる「クラッシュ」コレクション。歪んだケースフォルムは、1960年代に誕生した前衛的なデザインを現代に受け継ぐものです。K18ローズゴールドケースとシルバー文字盤を組み合わせ、独創性とエレガンスを兼ね備えた佇まいが魅力。手巻きムーブメントによる薄型設計も特徴で、アートピースのような造形美と実用性を兼ね備えた一本です。

Grand Seiko

モデル名：エレガンスコレクション スプリングドライブ 20周年記念モデル

型番：SBGZ001

落札予想価格：400万円～800万円

グランドセイコーのスプリングドライブ誕生20周年を記念して製作された特別モデル「SBGZ001」。世界限定30本という希少性を誇り、ブランドの高度な製造技術を象徴する一本です。ケース全面には、信州の雪原に見られる風雪紋を繊細に表現した「雪白（ゆきしろ）」の手彫り装飾が施されているのが特徴。独自のスプリングドライブムーブメントと卓越した工芸技術が融合した、グランドセイコーを象徴するモデルです。

Patek Philippe

モデル名：グランド・コンプリケーション パーペチュアルカレンダー クロノグラフ

型番：5970J-001

落札予想価格：2,200万円～2,800万円

パテックフィリップを象徴する永久カレンダーとクロノグラフを融合した名作「Ref.5970J-001」。40mmのイエローゴールドケースに、「最後のレマニア」と称される手巻きキャリバーCH 27‑70 Qを搭載しています。シースルーバックから鑑賞できるムーブメントには、丁寧な面取りや美しい仕上げが施されており、卓越した時計製造技術を堪能できます。生産終了後も高い人気を維持しており、コレクターズピースとして高く評価され続けているモデルです。

Rolex

モデル名：デイトジャスト

型番：79173 2BR

落札予想価格：120万円～170万円

ロレックスを代表するドレスウォッチ「デイトジャスト」のレディースモデル「Ref.79173」。ステンレススチールと18Kイエローゴールドを組み合わせたロレゾール仕様に、ジュビリーブレスレットとフルーテッドベゼルを備えた王道のデザインが特徴です。26mmケースに自動巻きキャリバー2235を搭載し、優れた実用性と信頼性を実現。多彩な文字盤バリエーションが展開されるなかでも、本モデルは鮮やかなターコイズカラーの文字盤が個性を際立たせる一本です。

■「ALLU AUCTION」第8回大会 開催概要

・日程：【セール】2026年7月26日（日）14：00開始（13：00受付開始）

【プレビュー】2026年7月21日（火）～25日（土）11：00～20：00 ※最終日は17：00まで

・会場：VALON BY VALUENCE

・住所：〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目6－2 銀座七宝ビル 5F

・出品点数：約150点

・入札方法：会場、オンライン、電話

・参加資格：事前に会員登録およびオークションへの参加申込が必要になります。

※会員登録の身分証提出期限は2026年7月20日（月）です。

※電話入札の申込期限は2026年7月25日（土）17：00です。

※事前入札の期限は2026年7月25日（土）17：00です。

■ALLU AUCTIONについて

「ALLU AUCTION」は、上質なサービスと共に価値ある一点ものと出会える場を提供し、お客さまへ特別感や満足感を演出するオークションハウスです。バリュエンスグループだからこそ実現できる入手困難な希少品、限定品をセレクト、熟練の時計技師により施された丁寧なメンテナンスをお約束し、おもてなしの心でお客さまをお迎えいたします。人から人へ、時代を超えて受け継がれる唯一無二の「ALLU AUCTION」を東京から世界へ発信します。

公式SNSで最新情報やスペシャルコンテンツのお知らせなど、配信しております。

・HP：https://www.allu-auction.com/

・X（旧 Twitter）：https://x.com/allu_auction （@allu_auction）

・Instagram：https://www.instagram.com/allu_auction/（allu_auction）

・Facebook：https://www.facebook.com/ALLUAUCTION

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。