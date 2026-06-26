AI時代に企業はどう情報発信すべきか？　PR会社・ENPASSとシンフィールドが「PR×マンガ」によるブランド設計を解説――メディアと顧客に届く情報発信戦略とは【無料オンラインセミナー】

株式会社ENPASS

PR会社の株式会社ENPASS（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：川岸一超）は、株式会社シンフィールドと共同で、無料オンラインセミナー「AI時代に“選ばれる企業”の情報発信戦略 ～PR × マンガで実現する、メディアと顧客に“届く”ブランド設計～」を2026年7月2日（木）に開催いたします。

■セミナー内容

生成AIの普及により、情報発信は劇的に効率化された一方、「企業視点のお知らせ」が市場に氾濫し、メディアに取り上げられない・消費者の記憶に残らない企業が急増しています。

企業が「伝えたいこと」と、メディア・消費者が「知りたいこと」のあいだには、必ずズレがあります。AI時代に必要なのは、AIには代替できない「このズレを埋める設計力」です。

本ウェビナーでは、テレビ・新聞などのマスメディア露出に強みを持つ芸能プロ出身者で構成されるPR集団・株式会社ENPASSが「メディア視点でのズレの埋め方」を、企業のメッセージをマンガで伝えるマンガマーケティング(R)のパイオニア・株式会社シンフィールドが「消費者視点でのズレの埋め方」を、それぞれの専門領域から解説します。明日から実践できる具体的なフレームワークと事例を通じて、自社の情報発信を一段階引き上げるヒントをお持ち帰りいただけます。

■ このような方におすすめ

・広報・PR担当者

・マーケティング責任者

・経営者・事業責任者

・自社の認知拡大やブランディングに課題を感じている方

・AI時代の情報発信戦略を学びたい方

■ 開催概要

AI時代に“選ばれる企業”の情報発信戦略

～PR × マンガで実現する、メディアと顧客に“届く”ブランド設計～

日時：2026年7月2日（木）12:00～13:00

開催形式：オンライン

参加費：無料

定員：100名

主催：株式会社ENPASS

共催：株式会社シンフィールド

運営：株式会社AdAI

申込URL：https://adai.co.jp/webinars/event-20260702(https://adai.co.jp/webinars/event-20260702/?utm_source=email&utm_medium=mail&utm_campaign=en)

■登壇者情報

株式会社ENPASS

代表取締役 CEO

川岸 一超

2005年、芸能プロダクション「ケイダッシュ」入社後、南野陽子のマネージャーを2年半務め、その後は約9年間にわたり広報宣伝部に従事。

数多くのタレントをテレビ・新聞・雑誌など主要

マスメディアへ送り出し、記者・プロデューサ

ー・編集者と日常的に直接コミュニケーションを

取りながら、番組編成や編集方針を踏まえた実務

型広報を構築。

2016年に独立し、ICHを設立。2019年にはセブンスPR、2020年にはENPASSを設立し、企業PR・キャスティング・ブランディング支援など幅広い領域で事業を展開。

株式会社シンフィールド

マンガクリエイティブ事業部 マネージャー

本多 大志

2020年、シンフィールドに入社。 営業部門では売上レコード記録、ROI賞やMVP等の社内賞を獲得し、マンガマーケティングを体現。 代理店様からナショナルクライアント様まで数多くの案件を担当し、 現在は営業責任者として、営業活動や育成の型化に着手。 受注単価の倍増や売上平準化のための新たなメニュー化を実現。 全社単位で問題対策と課題解決を目的とした仕組化も実施。

【会社概要】

株式会社ENPASS

名称 ： 株式会社ENPASS

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-37

代表者： 代表取締役社長 川岸 一超

事業内容 ：PR事業、キャスティング事業、タレントマネジメント事業

設立：2020年1月

URL：https://enpass.agency/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ENPASS

担当：小林

Email：kobayashi.m@enpass.co.jp