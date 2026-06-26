銀座 蔦屋書店・京都 蔦屋書店にて、今年の夏を心地よく、豊かに過ごすためのフェア「夏時間」を7月1日（水）より開催。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCC ART LAB）

銀座 蔦屋書店、京都 蔦屋書店では、「夏時間」をテーマにしたフェアを2026年7月1日（水）から8月31日（月）の期間に開催します。暑い夏でも心地よく、豊かな時間を過ごすためのヒントを、各分野のクリエイターやブランドとともにお届けします。

銀座 蔦屋書店・京都 蔦屋書店の2店舗共通企画として、オランダのサステナブルブランド「SUSAN BIJL（スーザンベル）」や、SNSの総フォロワー数40万人を誇るキモノ愛好家・さんかくによる浴衣・着物をご紹介するほか、銀座・京都それぞれの地域や店舗の特色を活かした多彩な企画をご用意しています。日傘やサングラス、アパレル小物、クラフトジンなど、日常を彩るアイテムやアートで今年らしい、それぞれの夏時間をお過ごしください。



銀座 蔦屋書店（東京都中央区 GINZA SIX 6F）

特設サイト｜https://store.tsite.jp/ginza/blog/shop/55167-1344180619.html

京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都高島屋 S.C.［T8］5F・6F）

特設サイト｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/55232-1325520623.html

※開催の有無は店舗によって異なります。各フェアの紹介部分に記載の店舗となります。

※開催期間・開催内容は、各店舗によって変更の場合があります。

※企画によっては7月1日（水）以前・以降にスタートするものもあります。

各フェアのご紹介

■2店舗開催企画

「さんかく浴衣のススメ」フェア

総フォロワー数40万人を誇るキモノ愛好家・さんかくによる浴衣入門書『さんかく浴衣のススメ』や、1冊目の『さんかくキモノのススメ』内で紹介された作家による夏らしいアクセサリーを中心に、夏の装いが楽しくなるアイテムを取り揃えたセルフプロデュースフェアを展開します。

●開催期間

・銀座 蔦屋書店 7月23日（木）～

・京都 蔦屋書店 7月7日（火）～9月7日（月）

SUSAN BIJL POP UP

オランダ発祥のサステナブルブランドであり、タイムレスなデザインが特徴の「SUSAN BIJL」のアイテムを展開します。ブランドを代表するショッピングバッグをはじめ、ポーチなどの小物アイテムも多数取り揃えます。

●開催期間

・銀座 蔦屋書店 8月1日（土）～8月31日（月）

・京都 蔦屋書店 6月2日（火）～7月22日（水）

■銀座 蔦屋書店 開催企画（一部抜粋）

イイダ傘店 夏の傘展

銀座 蔦屋書店で毎年恒例となっているイイダ傘店のフェア。生地から刺繍にいたるまで、細部にこだわってデザインされたアイテムが人気です。オリジナルのテキスタイルを使った日傘・雨傘・晴雨兼用傘をはじめ、布ものや紙ものグッズも取り揃えます。今年は書籍『イイダ傘店の布・全記録』出版記念として、ウィンドウでの展示も行います。

●開催期間

・銀座 蔦屋書店 7月2日（木）～7月31日（金）

漆作家 佐々木響子「夏の光の記憶を映す漆」

夏の光や景色の記憶を重ねながら、漆で即興的に描いたペンや器、アクセサリー、アートオブジェが並びます。すべて一点もので、使うほどに色艶が深まり、経年変化によって唯一の景色へと育つ作品です。辰巳敏之の「木軸ボールペン 漆塗」も展示販売します。

●開催期間

・銀座 蔦屋書店 8月1日（土）～8月31日（月）

MYUUA POP UP STORE

世界の魅力と文化を刺繍で表現するファッション小物ブランド「MYUUA」のポップアップストア。「艶やかな魂」をテーマに、世界の美しさや愛らしさ、ボーダレスな魅力を感じられるアイテムが揃います。旅先で感じた想いや風景を、鮮やかな色彩と繊細な刺繍で描いたポーチなどをご紹介します。

●開催期間

・銀座 蔦屋書店 6月9日（火）～7月31日（金）

夏の夜と、ととのうジン（HOLON）

東洋のハーブやスパイスをブレンドし、低アルコール度数で口あたりのやさしいクラフトジン「HOLON」をご紹介。ソーダで割ることで、暑い季節にも心地よいさっぱりとした味わいを楽しめます。夏の夜に、静かに自分と向き合う時間を提案する、メディテーションのようなひとときを届けます。

●開催期間

・銀座 蔦屋書店 7月1日（水）～7月31日（金）

JUNYA WATANABE 写真展「電影都市 秋葉原」

写真家 JUNYA WATANABEによる作品集刊行記念展。東京の夜を中心に、街が最も輝く瞬間を捉えた作品を展示販売します。「雨」や「夜景」といった要素を通して、都市の夏時間を感じさせる風景を提示。作者自ら選んだプリント作品を中心に構成した展示です。

●開催期間

・銀座 蔦屋書店 7月18日（土）～8月30日（日）

■京都 蔦屋書店 開催企画（一部抜粋）

MULGA POPUP SHOP IN KYOTO TSUTAYA BOOKS

オーストラリアのアーティスト・モルガによるポップアップショップ。ヴィヴィッドな色彩と個性的な動物モチーフが特徴のアート作品をはじめ、アパレルや多彩な雑貨、サンリオキャラクターズとのコラボレーションアイテムも展開します。

●開催期間

・京都 蔦屋書店 7月1日（水）～8月1日（土）

木村英輝が描く夏

京都の夏の風物詩である祇園祭の期間にあわせ、“ロックな壁画絵師”木村英輝の作品やグッズを展示販売します。夏の象徴であるひまわりと蓮の新作絵画や「京うちわ」に加え、木村の代名詞である「昇鯉」と祇園祭を題材にした新作絵画も展示します。

●開催期間

・京都 蔦屋書店 6月27日（土）～8月6日（木）

フェア詳細

「夏時間」

期間｜2026年7月1日（水）～8月31日（月）

※開催期間は各企画によって異なります。

※企画によっては7月1日（水）以前・以降にスタートするものもあります。

会場｜銀座 蔦屋書店、京都 蔦屋書店

銀座 蔦屋書店｜https://store.tsite.jp/ginza/blog/shop/55167-1344180619.html

京都 蔦屋書店｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/55232-1325520623.html

銀座 蔦屋書店

本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。

住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ｜ https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

Twitter｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/

京都 蔦屋書店

京都高島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと文化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、日常のアートピースとなるような文具・工芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注目の現代アート作品を展示。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居心地の良い空間を提供します。



住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東入⼆丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］5・6階

電話番号｜075-606-4525

営業時間｜10:00～20:00

※6Fシェアラウンジのみ、8:00～22:00

HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/

X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）

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TTC LIFESTYLE株式会社

TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、高島屋、東神開発が設立したアート販売における相互チャネルの活用、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を行う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや文化の発信・提案」に関わる合弁事業を行うことで、シナジーの最大化を目ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅力的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。

CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/