〈開催レポート〉「シカによる食害の現状と天城山の自然を現地で学ぶ」秘境八丁池を目指すトレッキングツアー

静岡ガス株式会社

一般社団法人美しい伊豆創造センター×静岡ガスグループ連携サイトはこちら(https://izugeopark.org/shizgas/)

静岡ガス株式会社（代表取締役社長執行役員：松本尚武）は一般社団法人美しい伊豆創造センター（会長：菊地豊）と、6月6日（土）、伊豆市天城山で、トレッキングを通じて自然環境やニホンジカによる「食害」の実態を学ぶイベントを開催し、静岡県内外から環境保全や自然観察に関心を持つ20名が参加しました。これは2020年9月に締結した、一般社団法人美しい伊豆創造センターとの長期パートナーシップ協定に基づく取り組みです。当日は、新緑の天城山を歩きながら、徒歩でしか訪れることができない秘境「八丁池」を目指しました。道中では現地ガイドの案内のもと、シカの食痕や山に自生する植物を観察し、森の「今」の姿を確かめました。

トレッキングスタート。山に育つ植物のことを知る。

キウイフルーツとそっくりな「サルナシ」の実。木の種類によって異なる樹皮の触り心地を体感。

トレッキングに最適な穏やかな気候の中、参加者はブナやヒメシャラが広がる天城山ならではの山道を、緑の香りや鳥のさえずりに癒されながら歩きました。

太平洋側においては貴重なブナの原生林がある天城山では、ブナが高い保水力によって山の水の循環を支え、土砂の流出を防ぐ重要な役割を果たしています。ブナの根は地上の枝先とほぼ同じ範囲まで広がるといわれているため、参加者全員で一本のブナを囲み、根が伸びる範囲の広さを想像しました。また倒れてしまったブナからキノコやシダが新たに芽吹いた様子も観察し、森が世代を超えて循環していく姿にも触れました。

ブナの倒木から新たな命が芽吹くようすを観察。ブナの木の実と葉っぱ。

シカの食痕を辿る。

樹皮がシカに食べられ、めくれてしまった様子。シカの侵入防止柵の内側には、植物が生い茂る。

天城山では近年、ニホンジカの増加による植生への影響が問題となっています。一見すると豊かな森ですが、大木に育ったブナの周辺には、幼木がほとんど生えておらず、樹皮の表面がめくれた木々も多く見られました。シカが幼木や樹皮を食べてしまったことが原因です。15年前に設置した「シカ柵」の周辺では、シカの侵入を防いだ柵の内側には多様な植物が生い茂る一方、外側には植物がほとんど育っておらず、シカが植生に与える影響の大きさを実感しました。

本日のゴール「八丁池」に到着。

木々の間から見える幻想的な八丁池参加者全員で無事到着。池のほとりで記念撮影。

約2時間山道を進むと、木々の間からたっぷりと水をたくわえた八丁池が姿を現しました。晴天時には富士山を望める展望台ですが、この日は霧が流れ、幻想的な山並みが広がる印象的な風景でした。ガイドの解説により、火山活動によって形作られた天城山の地形や地質、さらには伊豆半島の成り立ちと自然環境とのつながりについて理解を深めました。また昼食には、天城名産のしいたけを使ったコロッケとおにぎりのお弁当を、八丁池のほとりで景色を楽しみながら味わいました。

今回のツアーでは、参加者から「ガイドの解説により、自分では気づけなかった自然の見方を知ることができた」「現地を歩き、自分の目で実態を確かめることで、森の問題をより身近に感じることができた」といった感想が寄せられました。また、ガイドからは「自然を身近に感じてもらうことで、その大切さを次世代につないでいきたい」とのコメントがありました。美しい伊豆創造センターと静岡ガスグループは、今後も伊豆半島の自然や文化、地形・地質を体感できるプログラムを企画し、地域の魅力発信と自然への関心を深める取り組みを進めてまいります。