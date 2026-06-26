業界最多通貨ペア対象！楽天証券、「iSPEED(R) FX」に「リピート注文」を追加

楽天証券株式会社

楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、お客様により効率的なFX取引を体験いただくべく、2026年7月11日（土）（予定）より、スマートフォン向けFXトレーディングアプリ「iSPEED(R) FX」に、新規注文と決済注文を自動でくり返す「リピート注文」機能を追加することを、お知らせします。これにより、お客様は感情に左右されることなく、24時間機会を逃さず効率的なFX取引が可能になります。なお、対象通貨ペアは、楽天FX取扱いの全38通貨ペアで、業界最多（※）です。

楽天証券は、お客様により効率的なFX取引を体験いただくべく、あらたな注文方法を追加します。2026年7月11日（土）（予定）より「iSPEED(R) FX」に追加する「リピート注文」は、あらかじめ設定した条件に基づき、新規注文と決済注文を自動でくり返す注文方法です。一度設定すると相場の値動きに応じて自動的に発注をくり返すため、機会を逃さず効率的に取引できるようになります。また、初めての方でも視覚的・感覚的に操作しやすいよう、チャート上で注文範囲の上限・下限が設定可能です。

対象通貨ペアは、業界最多（※）となる「楽天FX」取扱いの全38通貨ペアです。「米ドル／円」はもちろん、「ノルウェークローネ／スウェーデンクローナ（NOK／SEK）」や「豪ドル／ニュージーランドドル（AUD／NZD）」など、通貨間の相関性が比較的高い通貨ペアも対象です。また、設定後に想定外の値動きがあった場合に備え、自動で注文を停止できる「リスクフィルタ」も事前に設定可能です。

このたびの機能追加を記念して、「リピート注文」を効果的に活用できる「豪ドル／ニュージーランドドル（AUD／NZD）」など17通貨ペアを対象としたスプレッド縮小キャンペーンを実施予定です。詳細は後日、楽天証券ウェブサイトでお知らせいたしますので、ご覧ください。

2025年末に100万口座を突破した「楽天FX」は、2026年3月に通貨ペアを拡充するなど、日々サービスの向上に努めています。特に、原則24時間取引可能なFX取引において、多くのお客様にご利用いただいている「iSPEED(R) FX」には、多彩なチャート機能や充実したテクニカル指標に加え、2026年2月に「トレーディングチャート」を搭載し、よりスピーディで機動的な取引環境を実現しました。今回、24時間の自動取引と充実したリスク管理機能を持つ「リピート注文」をあらたに追加することで、これまで以上に効率的な取引環境を提供します。

楽天証券は今後も、「資産づくりの伴走者」として、お客様のFinancial Well-Beingを最大化するべく、幅広いニーズや視点に即した質の高いサービスやツールを提供し続けることで、お客様の投資活動・資産づくりに貢献してまいります。

■主要ネット証券、FX取引 「リピート注文」比較表

■「リピート注文」の主な特徴

あらかじめ設定した条件に基づき、新規注文と決済注文を自動でくり返す注文方法です。設定後は、相場の値動きに応じて自動的に注文されます。

■「リスクフィルタ」の主な特徴

「リピート注文」設定後に想定外の値動きがあった場合、自動で「リピート注文」を停止できる機能です。設定は以下の2つの方法があり、どちらも事前に任意で設定できます。

・新規注文停止到達プライス

特定の価格で「リピート注文」を停止したい場合に利用します。

現在価格が、事前に設定した価格（新規注文停止到達プライス）に到達した場合、未約定の注文がすべて取消となり、以後再発注されません。また、保有している建玉がすべて決済された後に「リピート注文」が停止します。

・全決済到達プライス

特定の価格で対象の「リピート注文」に関連する建玉を決済し、「リピート注文」を停止したい場合に利用します。

現在価格が設定した価格に到達した場合、保有している建玉が成行で全決済され、「リピート注文」が停止します。

※：主要ネット証券（口座数上位6社：SBI証券、GMOクリック証券、松井証券、マネックス証券、

三菱UFJ eスマート証券、楽天証券（五十音順））で比較（2026年6月26日、楽天証券調べ）

以 上

【手数料等およびリスクの説明について】

楽天証券の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ウェブサイトの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

商号等：楽天証券株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者

貸金業登録番号：東京都知事（1）32007号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

日本貸金業協会会員 第006365号