『信長の野望 真戦』初のPKシーズン「四雄怒涛」7月下旬開幕決定！予告映像解禁、ナレーションは最上嗣生氏が担当！関東四雄が激突する新たな戦場へ

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Gamesが手がける「真戦」シリーズの最新作として、コーエーテクモゲームスの『信長の野望・新生』の公式ライセンスを取得し開発したスマートフォン向けゲーム『信長の野望 真戦』は、激動の関東争覇を舞台に描かれる初のPKシーズン「四雄怒涛」の予告映像を、2026年6月26日（金）より公開いたします。さらに、予告映像公開を記念した公式Xでのプレゼントキャンペーンも同時開催いたします。豪華賞品が当たるキャンペーンとともに、新たな乱世の幕開けをぜひお楽しみください。

ゲームダウンロードはこちら：

https://oslink.qookkagames.com/r/LNB3UyWC

『信長の野望 真戦』PKシーズン「四雄怒涛」予告映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A1sDR3yA10c ]

『信長の野望 真戦』初のPKシーズン「四雄怒涛」が7月下旬開幕！関東を舞台に新たなマップと四勢力の覇権争いが勃発

「四雄怒涛」は、『信長の野望 真戦』初のPKシーズンです。川中島の戦いや小田原城の戦いなど歴史上の重要な戦いをベースにした物語や、関東争覇を舞台とした新たな覇権争いが描かれます。相模の北条、甲斐の武田、越後の上杉、常陸の佐竹――関東四雄が二大陣営に分かれ、天下を懸けた激突を繰り広げます。

どの勢力に身を投じ、誰と覇業を目指すのか。乱世を生き抜く鍵となるのは、領主様自身の知略と決断です。史実をベースに、新たな解釈と戦略性が加わり、これまでにない戦場体験をお楽しみいただけます。

予告映像解禁！関東四雄、激突！予告映像の注目ポイントを公開

甲斐の虎、越後の龍、相模の獅子、常陸の鬼――天下を懸けた四大勢力の激突シーンを一挙公開！

今回公開された予告映像では、北条・武田・上杉・佐竹の四大勢力が激突！第四次川中島の戦いへと至るまでの関東の覇権争いをモチーフに四大勢力の信念をかけた戦いが繰り広げられます。義を貫く上杉、領土拡大を目指す武田、民と国を守る北条、一族の存続を懸ける佐竹――それぞれの軍略と理念が関東の地で交錯します。

また、本映像では、戦国時代の甲冑、装束、兵器などを細部まで徹底的に表現。映画さながらの迫力ある映像が戦国乱世の臨場感を描き出します。さらに、『信長の野望 真戦』で武田信玄役を務める声優・最上嗣生さんがナレーションを担当し、重厚感あふれる語りで関東争覇の幕開けを彩ります。

史実を題材に新たな解釈を加えた「四雄怒涛」では、領主様の選択と仲間たちとの連携によって関東の勢力図を塗り替えることも可能です。領主様自身の手で、新たな歴史を刻んでください。

視聴はこちら：https://youtu.be/A1sDR3yA10c

予告映像公開記念！公式Xキャンペーン開催！Amazonギフトカードが当たるチャンス！

キャンペーンに参加すると、抽選で10名様にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼント！

開催期間：2026年6月26日（金）～7月9日（木）

参加方法：

１.『信長の野望 真戦』公式X@nobunagashinsenをフォロー

２.本キャンペーン投稿をリポストし、ハッシュタグ「#信長の野望真戦」「#四雄怒涛」を付けて、予告映像の感想コメントを投稿

参加はこちら：

https://x.com/nobunagashinsen(https://x.com/nobunagashinsen)

今後公開予定のシーズン詳細情報、最新アップデート内容につきましては、『信長の野望 真戦』公式Xにて順次発信予定です。ぜひ公式Xをフォローして、続報をお待ちください。

＜『信長の野望 真戦』について＞

『信長の野望 真戦』はコーエーテクモゲームスの『信長の野望・新生』公式ライセンスを取得し、『三國志 真戦』の制作陣がおくるSLG×RPGの革新作です。日本の戦国時代をリアルに表現することに尽力し、より素晴らしい地図戦略体験と豊富で面白い個人育成コンテンツをお届けします。プレイヤーは群雄割拠の時代に一城の主として、自己を鍛え、勢力を築き、友人たちと共に各地を征討し、天下統一を果し、乱世を終結させることを目指します。

▼公式情報

公式サイト： https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/nobunagashinsen

公式YouTube： https://www.youtube.com/@信長の野望真戦(https://www.youtube.com/@%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%87%8E%E6%9C%9B%E7%9C%9F%E6%88%A6)

公式Discord： http://discord.gg/nobunagashinsen

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