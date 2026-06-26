「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」 『パズ猫』第28回パズ猫ポイントイベント開催中！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：谷口祐一郎）は、TV アニメ「デキる猫は今日も憂鬱」(略称：デキ猫)の新作スマートフォン向けパズルゲーム「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」(略称：パズ猫)がゲーム内イベントを開催することをお知らせいたします。

■第28回パズ猫ポイントイベント開催中！

現在パズ猫ではゲーム内イベントである第28回パズ猫ポイントイベントが開催中です。

パズ猫ポイントイベントとは、イベントステージをクリアして獲得できるポイントに応じて色々な報酬が手に入るイベントです。

今回の目玉報酬は「【どすこい】諭吉」です。

土俵の上でもしっかり頼もしい横綱諭吉を手に入れましょう！

他にも「【土俵入り】諭吉とダイちゃん」の壁紙や、ゲーム内でアイテムと交換できる無償デキネコインやネコメダルなど様々な報酬がゲットできますので、ぜひ挑戦してみてください。

◯開催期間：2026年6月26日(金)メンテナンス後～2026年7月6日(月)13:59まで

■交換所に新衣装＆壁紙追加！

7月から新規衣装「【虫取り少年】諭吉」や、カレンダー仕様の新規壁紙「【ドキドキLIVE】諭吉と幸来」が交換所に登場！

麦わら帽子に虫かごを装備して夏休みを満喫する可愛い諭吉です。

ぜひ、この機会に「ネコメダル」で交換しましょう！



◯交換可能期間：2026年7月1日(月)0:00～2026年8月31日(月)23:59まで

※今回追加された新規衣装/壁紙は今後再登場の可能性があります。

■交換所にて過去イベントで登場した衣装が復刻！

過去イベントで登場した「【天の川の牛飼い】諭吉」が期間限定で復刻！

取り逃した方、新しく始める方もぜひ、この機会に「ネコメダル」で交換しましょう！



◯交換可能期間：2026年7月1日(月)0:00～2026年7月31日(金)23:59まで

■「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」とは

パズ猫はアニメ「デキ猫」ファンの方はもちろん、「デキ猫」を知らない方もお楽しみいただける3 マッチパズルゲームです。

諭吉やお馴染みのキャラクターたちとクリアを目指しましょう。

▼AppStore / GooglePlayからダウンロード

https://puzzneko.onelink.me/KKbt/6uq8wzn7

■ゲーム概要

タイトル名 ：デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～

リリース日 ：2024年9月30日

ジャンル ：パズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 ：(C)山田ヒツジ・講談社／デキる猫は今日も憂鬱製作委員会

(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあ ります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

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